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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14115141161411714118>
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:58

  Успіх написав:А я в 100500й раз запитую - де радощі у наших форумчан, які мають 59років+, що скоро будуть мати змогу вступити до лав ЗСУ???😁

Ви ж так хотіли, але не могли!))

Тепер двері для вас відкриють!!!🤣🤣🤣

Там уже потужно заднюю передачу врубили
В Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.

https://www.unian.net/society/kontrakt- ... 29954.html
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:01

  _hunter написав:
  Успіх написав:А я в 100500й раз запитую - де радощі у наших форумчан, які мають 59років+, що скоро будуть мати змогу вступити до лав ЗСУ???😁

Ви ж так хотіли, але не могли!))

Тепер двері для вас відкриють!!!🤣🤣🤣

Там уже потужно заднюю передачу врубили
В Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.

https://www.unian.net/society/kontrakt- ... 29954.html

Зрадунци сами разнесли зраду, многократно повторили, сами приписали власти ... сами же обиделись, что зрада не прошла ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:22

  Banderlog написав:...........
А поки лишусь при своїй думці. ніодного протестанта я в зсу не бачив, як і ніодного іудея.

А они вообще ещё остались в Украине? :)
За переписом 2001 року в Україні налічувалося близько 100 тис. євреїв, що проживали переважно у найбільших містах (Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові). З 1990-х років в Україні діє розгалужена мережа єврейських навчальних закладів, організацій та товариств, що існують у більшості місць проживання євреїв. Проте єврейське населення України характеризується надзвичайним постарінням та міграційним відтоком єврейського населення, що призводить до зменшення чисельності єврейського населення та поступового зникнення єврейського культурного життя
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
Эта цифра, правда, оспаривалась:
Европейский еврейский конгресс считает, что реальное количество евреев Украины достигает 360—400 тысяч человек с крупнейшими общинами в Киеве (110 тысяч), Днепропетровске (60 тысяч), Одессе (45 тысяч) и Харькове (45 тысяч)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Но всё это ещё 20 лет назад. А выезд продолжался. Более свежих переписей не было, так что сказать точнее не возможно. Из тех, кто со мной учился (было много), по-моему, уже не осталось никого. Но даже "360—400 тысяч" 20 лет назад это всего 1%. Думаю, сегодня реальная цифра - несколько десятых процента, а призывного возраста ещё меньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:32

  _hunter написав:
  Успіх написав:А я в 100500й раз запитую - де радощі у наших форумчан, які мають 59років+, що скоро будуть мати змогу вступити до лав ЗСУ???😁

Ви ж так хотіли, але не могли!))

Тепер двері для вас відкриють!!!🤣🤣🤣

Там уже потужно заднюю передачу врубили
В Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.

https://www.unian.net/society/kontrakt- ... 29954.html

дєнєг нєт, но ві дєржітєсь
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:34

  pesikot написав:То є так
Падлюка - це ти, який пропагандую на трагедіях інших

Який підробиць не знає, але верещить кожного разу "$1К було, а зараз пенсія 8К"


то таки тобі треба на себе подивитися який відразу шукає 100500 причин щоб виправдати 8К від держави людині яка пішла на фронт і отримала там інвалідність на відмуну від тебе
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:41

  tester3373 написав:
  pesikot написав:То є так
Падлюка - це ти, який пропагандую на трагедіях інших

Який підробиць не знає, але верещить кожного разу "$1К було, а зараз пенсія 8К"


то таки тобі треба на себе подивитися який відразу шукає 100500 причин щоб виправдати 8К від держави людині яка пішла на фронт і отримала там інвалідність на відмуну від тебе

Мені ?

Ти сам підробиць не знаешь, ти про це писав, але ти тільки пропагандонишь ...

Якщо людина отримала там, то чому ти не відповів Hotab ?

Якщо людина отримала там, то чому не стільки, як тут привели законодавство ?

Ти - тупий пропагандон, якій нічого не розуміє, розуміти не хоче, але голосно верещить

Ти і є падлюка
Ота сама цинічна падлюка, яка трагедії інших, використовує для свого пропагандонства
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:44

  _hunter написав:
  Успіх написав:А я в 100500й раз запитую - де радощі у наших форумчан, які мають 59років+, що скоро будуть мати змогу вступити до лав ЗСУ???😁

Ви ж так хотіли, але не могли!))

Тепер двері для вас відкриють!!!🤣🤣🤣

Там уже потужно заднюю передачу врубили
В Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.

https://www.unian.net/society/kontrakt- ... 29954.html


ой. я таки умоляю.
переучить на другой ВОС для ТЦК как два пальца ап асфальт :lol:
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:49

  pesikot написав:Мені ?

Ти сам підробиць не знаешь, ти про це писав, але ти тільки пропагандонишь ...

Якщо людина отримала там, то чому ти не відповів Hotab ?

Якщо людина отримала там, то чому не стільки, як тут привели законодавство ?

Ти - тупий пропагандон, якій нічого не розуміє, розуміти не хоче, але голосно верещить

Ти і є падлюка
Ота сама цинічна падлюка, яка трагедії інших, використовує для свого пропагандонства


таки тобі - бо ти сидячи на дивані живий здоровий починаєш демагогити а за шо таке йому пенсію платити. піди й покажи як і за шо.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:55

  tester3373 написав:ой. я таки умоляю.
переучить на другой ВОС для ТЦК как два пальца ап асфальт :lol:

Ты ещё и безграмотный ... "ап асфальт"

Что не удивительно, только такое безграмотное может повторять одно и тоже

Тебя научили, по методичке российской пропаганды - "повторяй одно и тоже, не думай, аргументы против не принимай. Долби повторами" )

Впрочем, тут так многие так делают ) Те, кто в голову не только кушает
Долбят повторы, кто про ТЦК-людоловы, кто про "сортовость", кто про "женщины на конвейеры", кто про ещё что-то

Сейчас они сделают вид, что не при делах, или начнут жалобы строчить )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 22:08

  pesikot написав:
  tester3373 написав:ой. я таки умоляю.
переучить на другой ВОС для ТЦК как два пальца ап асфальт :lol:

Ты ещё и безграмотный ... "ап асфальт"

Что не удивительно, только такое безграмотное может повторять одно и тоже

Тебя научили, по методичке российской пропаганды - "повторяй одно и тоже, не думай, аргументы против не принимай. Долби повторами" )

Впрочем, тут так многие так делают ) Те, кто в голову не только кушает
Долбят повторы, кто про ТЦК-людоловы, кто про "сортовость", кто про "женщины на конвейеры", кто про ещё что-то

Сейчас они сделают вид, что не при делах, или начнут жалобы строчить )


по сути то есть что сказать?
или только и способен к правописанию придраться? :lol:
tester3373
 
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