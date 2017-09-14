Успіх написав:А я в 100500й раз запитую - де радощі у наших форумчан, які мають 59років+, що скоро будуть мати змогу вступити до лав ЗСУ???😁
Ви ж так хотіли, але не могли!))
Тепер двері для вас відкриють!!!🤣🤣🤣
Там уже потужно заднюю передачу врубили
В Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.
Успіх написав:А я в 100500й раз запитую - де радощі у наших форумчан, які мають 59років+, що скоро будуть мати змогу вступити до лав ЗСУ???😁
Ви ж так хотіли, але не могли!))
Тепер двері для вас відкриють!!!🤣🤣🤣
Там уже потужно заднюю передачу врубили
В Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.
Banderlog написав:........... А поки лишусь при своїй думці. ніодного протестанта я в зсу не бачив, як і ніодного іудея.
А они вообще ещё остались в Украине?
За переписом 2001 року в Україні налічувалося близько 100 тис. євреїв, що проживали переважно у найбільших містах (Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові). З 1990-х років в Україні діє розгалужена мережа єврейських навчальних закладів, організацій та товариств, що існують у більшості місць проживання євреїв. Проте єврейське населення України характеризується надзвичайним постарінням та міграційним відтоком єврейського населення, що призводить до зменшення чисельності єврейського населення та поступового зникнення єврейського культурного життя
Европейский еврейский конгресс считает, что реальное количество евреев Украины достигает 360—400 тысяч человек с крупнейшими общинами в Киеве (110 тысяч), Днепропетровске (60 тысяч), Одессе (45 тысяч) и Харькове (45 тысяч)
Успіх написав:А я в 100500й раз запитую - де радощі у наших форумчан, які мають 59років+, що скоро будуть мати змогу вступити до лав ЗСУ???😁
Ви ж так хотіли, але не могли!))
Тепер двері для вас відкриють!!!🤣🤣🤣
Там уже потужно заднюю передачу врубили
В Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.
Успіх написав:А я в 100500й раз запитую - де радощі у наших форумчан, які мають 59років+, що скоро будуть мати змогу вступити до лав ЗСУ???😁
Ви ж так хотіли, але не могли!))
Тепер двері для вас відкриють!!!🤣🤣🤣
Там уже потужно заднюю передачу врубили
В Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.