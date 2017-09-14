за шо таке йому пенсію платити. піди й покажи як і за шо.
Ну так це ви не подали ніякої фактичної інформації крім голих цифр, зі словами «диви як мало і несправедливо». Може ви праві. А може бути що це навіть багато. Як я приводив приклад, коли люди допивались до незворотніх психічних розладів.
за шо таке йому пенсію платити. піди й покажи як і за шо.
Ну так це ви не подали ніякої фактичної інформації крім голих цифр, зі словами «диви як мало і несправедливо». Може ви праві. А може бути що це навіть багато. Як я приводив приклад, коли люди допивались до незворотніх психічних розладів.
так не призывайте тех кто психически не стабилен и может скатится в синьку от вида убийств. ВЛК зачем там сидит? начал чел скатываться в синьку - демобилизуйте а не ждите пока он окочурится. а то мне нравится - мобилизуют а потом с дивана учат жизни. пойдите и покажите как на передке воевать и не бухать. грамотных блин развелось в тылу.
ЗЫ если шо - это не про случай соседа. просто выбешивает подобная падлючесть. выпхнут человека на фронт а потом умничают с тыла как правильно.
tester3373 написав:так не призывайте тех кто психически не стабилен и может скатится в синьку от вида убийств. ВЛК зачем там сидит? начал чел скатываться в синьку - демобилизуйте а не ждите пока он окочурится. а то мне нравится - мобилизуют а потом с дивана учат жизни. пойдите и покажите как на передке воевать и не бухать. грамотных блин развелось в тылу.
ЗЫ если шо - это не про случай соседа. просто выбешивает подобная падлючесть. выпхнут человека на фронт а потом умничают с тыла как правильно.
Але ж Ви сусіду допомагаєте можливими способами чи лише вислухати та поспівчувати. Це ті диванні патріоти бісять, а дзеркало каже що ви герой )
Hotab написав:tester3373 Ви зараз серйозно кажете, що це має бути відмазкою? Ну типу «мене не беріть, я почну бухати»))
просто выбешивает подобная падлючесть. выпхнут человека на фронт
Це ви про кого?) Хто «випхнув» і хто «падлюка з дивану»))
випихають одні а вумнічают інші. я може тоже б почав бухати від того що снаряд на очах розриває людину. хоча в тилу майже не п’ю. а потім диванні будуть розказувати за що йому пенсія? та хай все йде під три чорти. разом з падлючими вумніками диванними.
я може тоже б почав бухати від того що снаряд на очах розриває людину.
Ну що ж, полікують. Бути впєчатлітєльним не порок, всі ми різні. Але пенсія то за що?
та мало що б вчудив би синій под впєчатлєнієм. а вумні потім би почали розказувать шо за шо пенсія синяку. сам винуватий. набухався і начудив. короч. завершуєм. я просто ще раз переконався наскільки я правий в своїх оцінках суспільства. кинут під танк а потім скажут сам винуват.
Ну тобто у вас десь в голові укорінено, що якщо вас призвали по закону (а не добровільно), то це вам розвʼязує руки робити що хочу, і вести себе як хочу, по типу «я сюди не просився», і коли оце «вести себе як хочу» приводить до втрати здоровʼя, то «винь да полож мені пенсію!» Все так?)) А ви забавний))