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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 чер, 2025 23:43
Hotab написав:tester3373
кинуть під танк а потім скажут сам винуват.
Ну тобто у вас десь в голові укорінено, що якщо вас призвали по закону (а не добровільно), то це вам розвʼязує руки робити що хочу, і вести себе як хочу, по типу «я сюди не просився», і коли оце «вести себе як хочу» приводить до втрати здоровʼя, то «винь да полож мені пенсію!»
Все так?))
А ви забавний))
ну то хай йдуть ті хто не забавні. на диванах вони такі вумні. хай покажуть на передку.
ЗІ
а стосовно "забавності" - на днях наслухався що витворяють штурмовики коли їх на ротацію виводять. так шо в нас ще все попереду коли вони повернуться. 90-і будуть казочками для дітей.
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tester3373
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Додано: Чет 12 чер, 2025 23:56
tester3373
ну то хай йдуть ті хто не забавні.
Так нема такого в медичному наказі , що «забавний» - непридатний.
Тобто черговість звільнення дивану у вас однакова з усіма отими, хто бісить вас ))
Ну і пенсію платять або за вислугу, або за здоровʼя, втрачене саме внаслідок виконання завдань, а не просто «бо впєчатлітєльний бухав»))
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Hotab
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 00:32
Кое у кого здоровья в 44 столько, что на на причёске под фуражкой можно гвозди 120е, которыми лопасти к пропеллеру прибиты, кувалдой ровнять.
А не пенсию впятеро от ветеранов коксохима и петровки с 30ти летним стажем на карточку кидать
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барабашов
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 00:45
tester3373 написав: pesikot написав: tester3373 написав:
ой. я таки умоляю.
переучить на другой ВОС для ТЦК как два пальца ап асфальт
Ты ещё и безграмотный ... "ап асфальт"
Что не удивительно, только такое безграмотное может повторять одно и тоже
Тебя научили, по методичке российской пропаганды - "повторяй одно и тоже, не думай, аргументы против не принимай. Долби повторами" )
Впрочем, тут так многие так делают ) Те, кто в голову не только кушает
Долбят повторы, кто про ТЦК-людоловы, кто про "сортовость", кто про "женщины на конвейеры", кто про ещё что-то
Сейчас они сделают вид, что не при делах, или начнут жалобы строчить )
по сути то есть что сказать?
или только и способен к правописанию придраться?
оно хочет шоб его встретил утром бусик с зоофилами-тцкэсэсовцами
И описля 5ти дневного хоровода в подвале военкомата с изголодавшимися по кице ЗэКа из состава ТЦК оно опишет как енто - жёстко потрёпанным подхвостием чувствовать мягкость штурмового дивана
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