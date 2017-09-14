RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14117141181411914120>
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 23:43

  Hotab написав:tester3373


кинуть під танк а потім скажут сам винуват.




Ну тобто у вас десь в голові укорінено, що якщо вас призвали по закону (а не добровільно), то це вам розвʼязує руки робити що хочу, і вести себе як хочу, по типу «я сюди не просився», і коли оце «вести себе як хочу» приводить до втрати здоровʼя, то «винь да полож мені пенсію!»
Все так?))
А ви забавний))


ну то хай йдуть ті хто не забавні. на диванах вони такі вумні. хай покажуть на передку.

ЗІ
а стосовно "забавності" - на днях наслухався що витворяють штурмовики коли їх на ротацію виводять. так шо в нас ще все попереду коли вони повернуться. 90-і будуть казочками для дітей.
tester3373
 
Повідомлень: 109
З нами з: 09.02.25
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 23:56

tester3373

ну то хай йдуть ті хто не забавні.


Так нема такого в медичному наказі , що «забавний» - непридатний.
Тобто черговість звільнення дивану у вас однакова з усіма отими, хто бісить вас ))
Ну і пенсію платять або за вислугу, або за здоровʼя, втрачене саме внаслідок виконання завдань, а не просто «бо впєчатлітєльний бухав»))
Hotab
 
Повідомлень: 15393
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2412 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 00:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кое у кого здоровья в 44 столько, что на на причёске под фуражкой можно гвозди 120е, которыми лопасти к пропеллеру прибиты, кувалдой ровнять.
А не пенсию впятеро от ветеранов коксохима и петровки с 30ти летним стажем на карточку кидать
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5148
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 05:25

  Hotab написав:tester3373

ну то хай йдуть ті хто не забавні.


Так нема такого в медичному наказі , що «забавний» - непридатний.
Тобто черговість звільнення дивану у вас однакова з усіма отими, хто бісить вас ))
Ну і пенсію платять або за вислугу, або за здоровʼя, втрачене саме внаслідок виконання завдань, а не просто «бо впєчатлітєльний бухав»))


ця "забавність" - прямий наслідок побаченого і перенесеного на війні.
так й хвороби. в тих умовіах вони загострюються і прогресують.
банальний гастрит може перерости в язву. а можна потом і кончитись від внутрішньої кровотечі.
і з дивану розказувати - а шо такоє то він від хвороби кончився, або впєчатлітєльний сам виноват - і є ота падлючість коли міряють на себе тиловика.
tester3373
 
Повідомлень: 109
З нами з: 09.02.25
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 05:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь:
міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izr ... 21751.html

Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6964
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 06:03

tester3373

так й хвороби. в тих умовіах вони загострюються і прогресують.
банальний гастрит може перерости в язву. а можна потом і кончитись від внутрішньої кровотечі.


«Внаслідок побаченого на війні» , або «внаслідок нервів на війні» має велику відмінність від «внаслідок бойових дій». Тому і існує фінансова градація за виконану роботу при участі у БД, і просто «виконану роботу наприклад по миттю снарядів». Це різні суми. І це справедливо.

Аналогічно різні суми за інвалідність отриману саме при ведені бойових дій (відірвало щось, поранення і пошкодження) і загострилась твоя особиста проблема.
Якщо вона у тебе загострилась, тебе не кинули напризволяще , звільнивши і викинувши на вулицю без грошей. Тебе лікують безкоштовно в шпиталі є (а невійськові дуже можуть десь лікуватись безкоштовно??) Якщо не змогли вилікувати, то тобі дали суму пенсії. . Не таку, як людині з інвалідністю внаслідок БД. Нижчу. Але і не без нічого взагалі , як наприклад було б у тебе якби твій гастрит переріс в язву на роботі тестером, бо тебе трахав начальник за несвоєчасний вихід за дедлайн.

Усвідомив різницю?
«Падлючість» лише в твоїй голові. Коли ти хочеш захисника , який йде в бій і отримує пошкодження, прирівняти (по виплатам) з тими, хто був хворий і його загострення і так було лише питання часу. І ти лише заливанням горілкою прискорив цей перехід в важчий стан.
Hotab
 
Повідомлень: 15393
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2412 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 07:52

Майже диверсія: Міноборони знову закупило FPV-дрони "Фенікс", небезпечні для бійців :shock:

Пів року тому військові повідомили, що вказана модель безпілотника самовільно вибухала в руках операторів, убиваючи та ранячи. У 2025 році пристрій плавить акумулятори.

Українські військові скаржились на низьку якість дронів "Фенікс", але ці пристрої й далі надходять в армію. При цьому Міноборони продовжує замовляти вказану модель БпЛА і ніяк не карає виробника.

"Скількох ще наших військових це лайно має вбити, щоб держава припинила купувати "Фенікси" та притягла виробника до кримінальної відповідальності? Бо це явна недбалість на межі із диверсією".
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/710 ... itsya-foto
jump
 
Повідомлень: 4785
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:30

  Ой+ написав:Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь:
міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izr ... 21751.html

Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
подивимось як (чим) Ізраїль буде збивати шахеди. Скоріше це саме туди відправили ті 20 тисяч ракет які Байден хотів нам постачати.
d44
 
Повідомлень: 732
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:46

Свято наближається?©)))

  stm написав:а ось jump повезло менше, якщо жодної копійки на Назарія не відрахував хворіти почне, я на нього порчу навела та вдачу вкрала )))
А ви це на хyйлі тренуватись пробували?

Результат коли чекати?
Цього року, чи 2035го?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8232
З нами з: 18.03.21
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:30

  d44 написав:
  Ой+ написав:Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь:
міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izr ... 21751.html

Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
подивимось як (чим) Ізраїль буде збивати шахеди. Скоріше це саме туди відправили ті 20 тисяч ракет які Байден хотів нам постачати.
може нарешті там почнеться справжня війна і менше шахедів буде прилітати по нам. Но я в ірані сумніваюсь, не стане в них духу почати повномаштабку
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 24.06.14
Подякував: 111 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14117141181411914120>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 101357
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 279426
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 937046
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.