Hotab написав:



так й хвороби. в тих умовіах вони загострюються і прогресують.

банальний гастрит може перерости в язву. а можна потом і кончитись від внутрішньої кровотечі.





«Внаслідок побаченого на війні» , або «внаслідок нервів на війні» має велику відмінність від «внаслідок бойових дій». Тому і існує фінансова градація за виконану роботу при участі у БД, і просто «виконану роботу наприклад по миттю снарядів». Це різні суми. І це справедливо.Аналогічно різні суми за інвалідність отриману саме при ведені бойових дій (відірвало щось, поранення і пошкодження) і загострилась твоя особиста проблема.Якщо вона у тебе загострилась, тебе не кинули напризволяще , звільнивши і викинувши на вулицю без грошей. Тебе лікують безкоштовно в шпиталі є (а невійськові дуже можуть десь лікуватись безкоштовно??) Якщо не змогли вилікувати, то тобі дали суму пенсії. . Не таку, як людині з інвалідністю внаслідок БД. Нижчу. Але і не без нічого взагалі , як наприклад було б у тебе якби твій гастрит переріс в язву на роботі тестером, бо тебе трахав начальник за несвоєчасний вихід за дедлайн.Усвідомив різницю?«Падлючість» лише в твоїй голові. Коли ти хочеш захисника , який йде в бій і отримує пошкодження, прирівняти (по виплатам) з тими, хто був хворий і його загострення і так було лише питання часу. І ти лише заливанням горілкою прискорив цей перехід в важчий стан.