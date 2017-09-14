Ой+ написав:Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь:
міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izr ... 21751.html
Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
Та кого те региональные новости арабского региона интересуют, когда в самом Центре Европы ТАКОЕ происходит...
Banderlog написав:може нарешті там почнеться справжня війна і менше шахедів буде прилітати по нам. Но я в ірані сумніваюсь, не стане в них духу почати повномаштабку
Так кордонів сумісних немає, тільки пуляти один по одному. А тут без варіантів, всім світом будут євреїв рятувати з усієї наявної зброї. Це ж не Україна що до якої тільки глубока стурбованість. пс... а шахеди над нами вже три ночі не літають, це вперше з початку курської операції
Ой+ написав:Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь: міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izrajil-zavdav-udaru-po-iranu-vibuhi-v-tegerani-50521751.html Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
подивимось як (чим) Ізраїль буде збивати шахеди. Скоріше це саме туди відправили ті 20 тисяч ракет які Байден хотів нам постачати.
може нарешті там почнеться справжня війна і менше шахедів буде прилітати по нам. Но я в ірані сумніваюсь, не стане в них духу почати повномаштабку
якщо і не почнеться, то все одно "своя соробчка ближче до тіла", погано інше, що зіграли оркам ціною ропи, яка вжухххх
stm написав:а ось jump повезло менше, якщо жодної копійки на Назарія не відрахував хворіти почне, я на нього порчу навела та вдачу вкрала )))
А ви це на хyйлі тренуватись пробували?
Результат коли чекати? Цього року, чи 2035го?
Цих путіних забагато. Ви ж не дивились вже не один опитувальник на вулицях москви? Цю війну почав путін але підтримує вогінь населення, такі маленькі, гарні руські люди у яких гордість від вбивств інших народів.
так й хвороби. в тих умовіах вони загострюються і прогресують. банальний гастрит може перерости в язву. а можна потом і кончитись від внутрішньої кровотечі.
«Внаслідок побаченого на війні» , або «внаслідок нервів на війні» має велику відмінність від «внаслідок бойових дій». Тому і існує фінансова градація за виконану роботу при участі у БД, і просто «виконану роботу наприклад по миттю снарядів». Це різні суми. І це справедливо.
Аналогічно різні суми за інвалідність отриману саме при ведені бойових дій (відірвало щось, поранення і пошкодження) і загострилась твоя особиста проблема. Якщо вона у тебе загострилась, тебе не кинули напризволяще , звільнивши і викинувши на вулицю без грошей. Тебе лікують безкоштовно в шпиталі є (а невійськові дуже можуть десь лікуватись безкоштовно??) Якщо не змогли вилікувати, то тобі дали суму пенсії. . Не таку, як людині з інвалідністю внаслідок БД. Нижчу. Але і не без нічого взагалі , як наприклад було б у тебе якби твій гастрит переріс в язву на роботі тестером, бо тебе трахав начальник за несвоєчасний вихід за дедлайн.
Усвідомив різницю? «Падлючість» лише в твоїй голові. Коли ти хочеш захисника , який йде в бій і отримує пошкодження, прирівняти (по виплатам) з тими, хто був хворий і його загострення і так було лише питання часу. І ти лише заливанням горілкою прискорив цей перехід в важчий стан.
людина втрачає працездатність. не залежно від того це було БД чи ні. тільки диванним падлюкам це і не доходить які так і шукають виправдання тому щоб менше заплатити. відповідь на таку падлючість - табло на екрані. а точніше як проходить мобілізація.
Banderlog написав:вірити їх опитуванням те саме що вірити опитування в Україні. В нас теж по опитуваннях всі підтримують а допомагати тцк бусифікувати ухилянтів охочих мало)
Ні, там всі гарні руські, це не підстава. Один з 10 лише відводить очі що не хоче коментувати. А коментатори більш емоційні - неповнолітні або пенсіонери за аркуш чи графіті "ні війні" їдуть у СІЗО на 7 років. Рижа вівця Латининина теж дуже обурилася атаці на мирні тушки ))) цей "мирний" потенціал залякування інших має залишатися. Як тестер будуть всім розповідати про все що завгодно але допомоги своїм неповнолітнім надати не можуть. Теж всі їх бісять і мають давати гроші ) а вони прям максимально гарні, ну прям бубочки ))) Як ви вважаєте чи гарно що Кирило московський може своїм наказом звільнити вашого гарного святого отця, а також спускати цидули як використовувати людей віруючих окрім ополонки 19 числа? у релігії і армії є дуже сильна структура зверху на низ. І низові при зміні статуту будуть оголошені анафемі руської церкви безумовно але отримають якусь адекватну верхівку. )
Banderlog написав:вірити їх опитуванням те саме що вірити опитування в Україні. В нас теж по опитуваннях всі підтримують а допомагати тцк бусифікувати ухилянтів охочих мало)
Ні, там всі гарні руські, це не підстава. Один з 10 лише відводить очі що не хоче коментувати. А коментатори більш емоційні - неповнолітні або пенсіонери за аркуш чи графіті "ні війні" їдуть у СІЗО на 7 років. Рижа вівця Латининина теж дуже обурилася атаці на мирні тушки ))) цей "мирний" потенціал залякування інших має залишатися. Як тестер будуть всім розповідати про все що завгодно але допомоги своїм неповнолітнім надати не можуть. Теж всі їх бісять і мають давати гроші ) а вони прям максимально гарні, ну прям бубочки ))) Як ви вважаєте чи гарно що Кирило московський може своїм наказом звільнити вашого гарного святого отця, а також спускати цидули як використовувати людей віруючих окрім ополонки 19 числа? у релігії і армії є дуже сильна структура зверху на низ. І низові при зміні статуту будуть оголошені анафемі руської церкви безумовно але отримають якусь адекватну верхівку. )
ви вже народили п’ятеро майбутніх бійців? чи тільки що завгодно розповідаєте?