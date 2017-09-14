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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14120141211412214123
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:13

  ЛАД написав:
  Shaman написав:й дуже цікавить думка ЛАДа про російські тортури наших полонених...
Вот просто очень интересно, что вы хотите услышать? Тут возможны какие-то различные мнения? Зверства есть зверства, какая бы страна или нация это не делала.

Если вы хотите сказать/услышать, что это отличительная особенность России, то это, к сожалению, не так.

Пост у вас очень длинный. Возможно, ответил не на всё.

але є нюанс. ви ж про звірства нацистів маєте особливу думку? бо це була цілеспрямована політика. так от - звірства Раші - це результат цілеспрямованої політики держави. чомусь про українців таких відео немає... чому ми можемо воювати без системних звірств, а руські не можуть. теж щелепа не така?.. чи ви просто ховаєте голову в пісок від того, як поцінувачі Достоєвського вже переплюнули нацистів 20 сторіччя?..
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:26

  Letusrock написав:Нова серія серіалу "Ніхто ще про таке не писав / не попереджав і от знову"

«Мы боремся с вселенским злом и сами не замечая превращаемся в маленькую Россию. И вот это - «разберёмся после войны» уже не сработает. Закончится война, откроются границы - люди не захотят тут жить», - экс-вице-премьер-министр Павел Розенко

Пан Розенко плагіатить прописні істини які на цьому форуми писали видатні зрадофіли та песимісти ще в далекому 2023 ))

Напиши, де ті конвейери для мільйонів жінок ?

От як напишешь, так будешь правий, а до цього - заткни пельку свою зрадофільську )
pesikot
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  #<1 ... 14120141211412214123
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