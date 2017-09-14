Додано: Суб 14 чер, 2025 10:27

d44 написав: Shaman написав: та ні, успіху треба бажати одній стороні. диктатура й є диктатура. й 3,5 роки не буде - от зараз й побачимо, що буває, коли розвинена країна воює з не дуже. та ні, успіху треба бажати одній стороні. диктатура й є диктатура. й 3,5 роки не буде - от зараз й побачимо, що буває, коли розвинена країна воює з не дуже. Там "вболівати" ні за кого, обидва з юхлом друзі навіки. Одни його війсььково підтримують, другі українцям в'їзд і реєкспорт зброї заборонили. Воюють не євреї самотужки а штати, британія та багаті арабські країни.Причому реально, своїми літаками та ракетам, своїми людьми. Поки по старому йде артподготовка. От коли(якщо) закінчиться всі ті високотехнологічні девайси і все не закінчиться а почнеться справжня війна, тоді буде точно як зараз - потужне нато проти расії. Але у нато є українці, а кого євреї знайдуть воювати, з бліндажа відстрілюючись дробовіком від дронів замість себе за пусті обіцянки? Там "вболівати" ні за кого, обидва з юхлом друзі навіки. Одни його війсььково підтримують, другі українцям в'їзд і реєкспорт зброї заборонили. Воюють не євреї самотужки а штати, британія та багаті арабські країни.Причому реально, своїми літаками та ракетам, своїми людьми. Поки по старому йде артподготовка. От коли(якщо) закінчиться всі ті високотехнологічні девайси і все не закінчиться а почнеться справжня війна, тоді буде точно як зараз - потужне нато проти расії. Але у нато є українці, а кого євреї знайдуть воювати, з бліндажа відстрілюючись дробовіком від дронів замість себе за пусті обіцянки?

щось ви всі в одну купу звалили. до чого тут путін? це ще по старинці хтось думає, що путін на щось впливає - Сирія показала, що плюгавий дідусь вже нічого не моженагадаю, що Іран постачає шахеди в Рашу, а не навпаки. ті хіба що технологіями ядерної зброї торгувати ще можуть...є країна з розвиненим суспільством, й є країна в релігійному мракобіссі. й саме остання каже, що першу країну треба знищити - отак безапеляційно. так, євреям допомагають інші розвинені країни. нам так не допомагають, бо ми ще не стали розвиненою країною, це ще попереду. й людьми ще не воюють, воюють технологіями, тому воюють поки саме ізраільтяни. у персів проблеми - щоб навалитися людською силою, в якій вони мають перевагу, потрібен спільний кордон - а його немає, упс. й не певен, що Сирія з Йорданією в цьому допоможуть.остання фраза взагалі якесь проросійське ІПСО, яке принижує хлопців з ЗСУ...