Можна з чимось погодитись, а з чимось ні. Картинко:
*Да... фокус внимания окончательно смещен на БВ... а воздушная война там вошла в традиционное рутинное русло... Трамп получил возможность выйти из изначально провальных переговоров с гордо поднятой головой... мол я так хотел, но... И даже сможет сказать, что завтра... мог бы вообще заключить сделку... ))) Нетаньяга шикарно прошел вотум недоверия и распад коалиции и теперь на пол года неприкосновенен... Аятоллы решили вопросы по внутреннему противостоянию с элитами КСИР... Злые враги сами их проредили... Но теперь... ух... как жахнем по врагу...
Ну и ладушки... Израиль рассказал ,как он разрушил все что хотел (Иран изобразил сльозы)... Иран показал как он может отбомбить Израиль... Израиль изобразил как ему больно... Ну и по мелочам... Флаг подняли, Ф-16 якобы присадили... сделали много грозных заявлений... Увели фокус внимания с Европы и Украины... Скорректировали цену на нефть... Кущ верно говорит... серьезно - это когда ударили б по Саудии и закрыли пролив... Но пока все чинно благородно... Просто Трампу (на радость и аятоллам и Нетаньяге) обвалили рынки и выбили козыри с понижением цены на нефть... Саудитам тоже с ОПЕКами...* (С)
Про побиття і знущання з підлеглих у 57-й окремій мотопіхотній бригаді розповів Суспільному військовий Руслан. Чоловік родом з Кіровоградської області. З міркувань безпеки попросив не називати його прізвище. Сказав, що вирішив не мовчати, бо після оприлюднення цієї інформації у соціальних мережах отримує погрози. Суспільному чоловік надав відео і фотографії, за його словами, фактів насилля у бригаді. https://suspilne.media/kropyvnytskiy/10 ... zaperecue/
Був мобілізований. Підписав контракт до 57-ої бригади. Наш напрямок був – Харківська область, Вовчанськ. Як тільки ми приїхали, командування було начебто нормальне. Потім вони почали відмовляти у лікуванні. Виплати за підписання контракту я не отримав, у нас в бригаді ніхто не отримав ні копійки, крім зарплати. Хлопці чекають на бойові, але командування пішло іншим шляхом – вони почали застосовувати фізичну силу: бити військових, катати в багажниках. У командирів є визначені військовослужбовці, яких вони просять, щоб вони били".