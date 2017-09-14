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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14122141231412414125
Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 11:04

Можна з чимось погодитись, а з чимось ні. Картинко:

*Да... фокус внимания окончательно смещен на БВ... а воздушная война там вошла в традиционное рутинное русло...
Трамп получил возможность выйти из изначально провальных переговоров с гордо поднятой головой... мол я так хотел, но...
И даже сможет сказать, что завтра... мог бы вообще заключить сделку... )))
Нетаньяга шикарно прошел вотум недоверия и распад коалиции и теперь на пол года неприкосновенен...
Аятоллы решили вопросы по внутреннему противостоянию с элитами КСИР... Злые враги сами их проредили... Но теперь... ух... как жахнем по врагу...

Ну и ладушки... Израиль рассказал ,как он разрушил все что хотел (Иран изобразил сльозы)... Иран показал как он может отбомбить Израиль... Израиль изобразил как ему больно...
Ну и по мелочам... Флаг подняли, Ф-16 якобы присадили... сделали много грозных заявлений... Увели фокус внимания с Европы и Украины... Скорректировали цену на нефть...
Кущ верно говорит... серьезно - это когда ударили б по Саудии и закрыли пролив... Но пока все чинно благородно... Просто Трампу (на радость и аятоллам и Нетаньяге) обвалили рынки и выбили козыри с понижением цены на нефть... Саудитам тоже с ОПЕКами...* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 11:34

Про побиття і знущання з підлеглих у 57-й окремій мотопіхотній бригаді розповів Суспільному військовий Руслан. Чоловік родом з Кіровоградської області. З міркувань безпеки попросив не називати його прізвище. Сказав, що вирішив не мовчати, бо після оприлюднення цієї інформації у соціальних мережах отримує погрози. Суспільному чоловік надав відео і фотографії, за його словами, фактів насилля у бригаді.
https://suspilne.media/kropyvnytskiy/10 ... zaperecue/

Був мобілізований. Підписав контракт до 57-ої бригади. Наш напрямок був – Харківська область, Вовчанськ. Як тільки ми приїхали, командування було начебто нормальне. Потім вони почали відмовляти у лікуванні. Виплати за підписання контракту я не отримав, у нас в бригаді ніхто не отримав ні копійки, крім зарплати. Хлопці чекають на бойові, але командування пішло іншим шляхом – вони почали застосовувати фізичну силу: бити військових, катати в багажниках. У командирів є визначені військовослужбовці, яких вони просять, щоб вони били". :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 12:02

jump
Там зэков много летом 24го привезли
Начали свои порядки вводить как в СА образца конца эпохи застоя и перестройки?
А командирам пох наверно, казармой или бараком командовать
барабашов
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