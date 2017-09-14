Успіх написав:Хоч і крім того ще багато не задіяних способів: - в ГТ не заходять і не перевіряють доки, як типу контролери - в супермаркети не заходять - біля/в магазинах "наливайка" засідки не роблять - як і в банках - теж))
Тож, ще є куди рухатись))
А це можливо лише за умов надання впевненості всл, що за застосування зброї навіть в суто законних випадках (тобто при явному прямому нападі на всл) йому нічого не буде. Поки такого нема..
Поки баланс. За рахунок... "проданих" (с) дружина Да Вінчі. Які з некомплектом до 50-% виконують задачі-функції 200+%. Це зменшує мотивацію. Для нових. Замкнене коло..
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 чер, 2025 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Помнится, во время службы у Вас был период, когда Вы были причастны к армейской бюрократии. Посему, позволю себе задать вопрос, как Вы себе представляете проведение таких выплат? Мне случаи сдельной оплаты в ВСУ не известны. Как гражданским, так и военным очень легко найти поводы для осуждения деятельности военкоматов, но это не повод верить всем слухам.
наприклад взявши 5-10 куо лише за одного відпущеного з тцк, можна частину суми перенаправляти в преміальний фонд)) Але я думаю хлопці з тцк без проблем будуть викрадати людей і на волонтерських засадах, щоб не отримати щасливий білет на Покровськ. Стосовно поліції - був епізод що підрозділ невиконав план по вилову і по команді керівництва поліцаї тянули між собою жереб хто піде "добровольцем" у Лють. Так попав на війну син мого знайомого
Shaman написав:срср треба було здаватися відразу, а не оці десятки мільйонів загиблих
вже писав конкретно по цифрах що порівняння некоректне, але ти бачиш лиш те що хочеш бачити
Shaman написав:правда, Letusrock в цій статистиці все одно були б як розстріляні
правда в ті часи я б був у складі зовсім іншої країни (союзника німеччини), яка жодного відношення до ваших ссср-ів немала. так що ти дав в штангу
До шамаана ніяк не дійде, що землі (як і населення що їх заселяло) України відносно недавно входили до складу чотирьох імперій, а в нього, як інших стурбованих патріотів українці стрибають по історії в шароварах: Кий, Мономах, Хмель, Вінниченко, Ющенко-ПАП
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 чер, 2025 10:33, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:А якщо додати, твій допис, що біднесенький Гітлер воював проти Британії
надай цитату з словами "біднесенький гітлер" брехло. Уяви собі що дійсно Британія воювала проти Німеччини а Німеччина проти Британії тому що - цитую "Велика Британія оголосила війну Німеччині 3 вересня 1939 року, після нападу Німеччини на Польщу." Важко пояснити чому в тебе піна з рота йде коли ти дізнаєшся елементарні історичні факти чи події які діти вчать з 5 класу. І навіть намагаєшся заперечити їх чи знайти там якусь зраду. Думаю справа в неприязні до опонентів. Якщо Бандерлог чи Флайман напишуть 2+2=4 то ти з усією потужністю накинешся заперечувати це та шукати у розвязку цієї рівності російські наративи
В беспрецедентном решении Израиль временно запретил своим гражданам выезжать за границу. Министр транспорта Мири Регев объяснила это критическим ухудшением ситуации с безопасностью из-за эскалации конфликта с Ираном. Исключения сделаны лишь для иностранных туристов, бизнесменов и дипломатов, находящихся в Израиле, но даже они столкнутся с ограничениями на выезд. «На данном этапе никто не покинет Израиль в ближайшее время», - подчеркнула Регев.
Ой ... а что случилось ?
Еще недавно хомячки-зрадунци приводили пример Израиля, как у них всё работает, граждан выпускают
А как обстановка накалилась, так сразу тоже самое решение, как и в Украине С чёго бы вдруг ?
Кстати, автобусы и поезда, на сейчас, в Израиле не курсируют
Бетон написав:Маленький совок не победит большой. Маленькая совковая армия не победит большую. Но судя по адскому обстрелу вчера, всё у них получается.
Ви писали вчора, що Жулянам хана
кацап знає куди бити
уже в фб
Враховуючи кількість жертв і руйнувань, цілковиту відсутність інформації в укрЗМІ, а також повне володіння такою інформацією в пабліках рф , для ознайомлення варто знати. Нижче - в оригіналі і без перекладу. *** *** *** *** ***
Ночью российские войска осуществили новый удар по столице Украины, задействовав беспилотники, крылатые и даже гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По городу отмечено множество прилетов.
💥Основные удары пришлись по Дарницкому району. По карте пожаров NASA, возгорания отмечены на радиозаводе, прилегающих складах и в 482-м конструкторском центре. По некоторым данным, там находились ангары, в которых хранили снаряды.
💥Также была атакована база железнодорожной техники. Учитывая площадь объекта и наличие крупных ж/д узлов, там также могли находится вооружение и военная техника.
💥Помимо этого, сообщалось об ударе по Киевскому бронетанковому заводу, но там ущерб выглядит незначительным, а вот два других объекта более интересны с точки зрения урона.
В аэропорту Жуляны прилет отмечен по району у взлетно-посадочной полосы. Судя по характеру детонации под удар попал позиционный район ЗРК Patriot, который располагается в районе этого объекта.
❗️Еще один удар пришелся по ангару национального авиационного университета. Украинские каналы выкладывали жалобные фотографии с якобы атакой по общежитию, однако это последствия взрывной волны. На самом деле атакован склад, в котором находились сотни дронов «Тарас», о которых любезно рассказал друг Зеленского Сергей Притула.
По фотографии, которую он выложил, легко было определить, что за ангар был использован для хранения беспилотной техники. Этим и воспользовались наши войска, поразив крупную партию БпЛА.
подоляки/абрахами/притули/берлінські і їх фото....цей список можна продовжувати безкінечно...до кіма з його ногами у кольорових шкарпатках, вивалених на стіл