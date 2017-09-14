Скільки у budivelnik'а купив горілки ? 0.5 ? 0.7 ? Літру ?
Не соромся, тут всі свої ) Кажи, як є
|
|
|
Додано: Сер 18 чер, 2025 21:08
Додано: Сер 18 чер, 2025 21:32
А з якого це дива Трамп збов'язаний "нагибати Путіна"? Ти що собі нафантазував?
Як і обіцяв, він спрбував зупинити війну, вибив з пуйла для нас ті самі 7 пунктів, про які вже усі швиденько забули.
Зе потрібно було тільки підписати і вже сьогодні у нас стартувала б виборча кампанія, а не вибухи сотень шахідів у Києві.
Але ні, Зе злив усі старання команди Трампа в унітаз і тепер вже не "винен тільки путін", а і "Трамп винен у обстрілі Києва".
Сюр.
Ти краще пофантазуй, як потужно, дякуючи Зе, виглядатиме "щит Європи" ще за рік/два/три війни, як виглядатиме та перемога згідно плану Зе. Зеленський же відмовився від миру не просто так, у нього ж є план, план перемоги, він точно є, його ж не може не бути.
Додано: Сер 18 чер, 2025 21:38
Schmit наша перемога, нажаль, залежить не від нас. Єдиний шанс перемогти москалів - дочекатись щоб в них закінчились гроші. А для цього потрібно щоб партнери вводили санкції і слідкували за їх дотриманням. І щоб нам давали більше грошей.
Додано: Сер 18 чер, 2025 21:50
та шо Ви мені голову морочите? Ці євреї що зара в ізраелі ще менше відношення мають до євреїв часів Христа ніж італійці до римлян.
Щодо церкви то вчора ваші томосівці за підтримки поліцаїв хотіли собор в чернівцях оджати но народ не дав. Зара поліція скіглить ,що конфлікти треба рішати в судовому порядку . Думають
Додано: Сер 18 чер, 2025 21:55
|