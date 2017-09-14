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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14161141621416314164
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 21:55

  Дюрі-бачі написав:І щоб нам давали більше грошей.

Цим чувакам щоб більше грошей давали?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:14

  Дюрі-бачі написав:Schmit наша перемога, нажаль, залежить не від нас. Єдиний шанс перемогти москалів - дочекатись щоб в них закінчились гроші. А для цього потрібно щоб партнери вводили санкції і слідкували за їх дотриманням. І щоб нам давали більше грошей.

Ну т.е. нет никаких шансов? :cry:
С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС уже заплатили более 200 миллиардов евро за энергоносители из РФ.

https://www.rbc.ua/ukr/news/zahid-zapla ... 63080.html
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:36

  Schmit написав:А з якого це дива Трамп збов'язаний "нагибати Путіна"?
Як і обіцяв, він спрбував зупинити війну, вибив з пуйла для нас ті самі 7 пунктів, про які вже усі швиденько забули.

Мда. Один тут носився з рпв, як дурень з писаною торбою, тепер інший носиться з 7 пунктами плану.. Казкові двбдятли.
А в реальності що допомогло? рпв, якого рф як завжди не дотрималася чи павутина? Риторичне.
  Schmit написав:Зе злив усі старання команди Трампа в унітаз ..

А рф плекала їх надії та всіляко підтримувала :mrgreen:
Надайте сюди посилання на джерело, де є офіційна заява рф, що вона згодна на 7 пунктів плану Трампа, щоб я нарешті прозріла, а то крім капітуляції нічого не бачу з їх боку.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:41

  Schmit написав:
Як і обіцяв, він спрбував зупинити війну, вибив з пуйла для нас ті самі 7 пунктів, про які вже усі швиденько забули.
Зе потрібно було тільки підписати і вже сьогодні у нас стартувала б виборча кампанія, а не вибухи сотень шахідів у Києві.
Але ні, Зе злив усі старання команди Трампа в унітаз
Що за кацапська пропаганда на форумі? Він обіцяв зупинити війну, можу навіть нагадати про терміни. А не "7 пунктів", на які повинен був чомусь погодитися Зеленський, який взагалі не має важілів для закінчення війни (навіть за допомогою капітуляції).
І ще, невже я пропустив, і путін дійсно погодився з тими пунктами і пообіяв припинити війну в разі підписання? Якщо так, коли це було, можна якесь посилання? Бо я пам'ятаю тільки щось на кшталт "ну добре, хай буде сім пунктів і ще пів України на додачу, і тоді можемо розпочати переговори, і це не предмет переговорів, це тільки щоб ми взагалі туди прийшли".
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 23:13

  fler написав:
  Schmit написав:А з якого це дива Трамп збов'язаний "нагибати Путіна"?
Як і обіцяв, він спрбував зупинити війну, вибив з пуйла для нас ті самі 7 пунктів, про які вже усі швиденько забули.

Мда. Один тут носився з рпв, як дурень з писаною торбою, тепер інший носиться з 7 пунктами плану.. Казкові двбдятли.
А в реальності що допомогло? рпв, якого рф як завжди не дотрималася чи павутина? Риторичне.

Історія покаже, хто довбодятли. Хоча історія вже показала, хто ті крикуни про страшний "зрадницький мінськ" любітєлі поржать у 2019. Жителі Маріуполя, Бахмута та інших хвортець збрехати не дадуть.

  fler написав:
  Schmit написав:Зе злив усі старання команди Трампа в унітаз ..

А рф плекала їх надії та всіляко підтримувала :mrgreen:
Надайте сюди посилання на джерело, де є офіційна заява рф, що вона згодна на 7 пунктів плану Трампа, щоб я нарешті прозріла, а то крім капітуляції нічого не бачу з їх боку.


Ну добре, припускаємо - пункти фейкові (для чого це Трампу - не зрозуміло), то нам вигідно було їх підписати чи ні?
Моделюємо ситуацію:
1. Зе публічно підписує, а путін пізніше заявляє, що проти - результат:
- команда Трампа посоромлена кремлем і в конфронтації з путіним;
- дипломатична перемога України (ми демонструємо, що за мир, а проти лише москалі).
2. Зе публічно відмовляється, а путін пізніше заявляє, що проти - результат:
- команда Трампа посоромлена Зе і в конфронтації з Зе;
- наша дипломатична поразка - не тільки путін, а і Україна проти миру.
Тобто якщо б пункти були фейковими, то їх підписання нічим нам не загрожувало.
Або наш лідер дуже недалекоглядний, або ці пункти дійсно були реальними домовленостями і Зе їх зірвав.
Думай-те, якщо є ще чим.

Капітуляція?
А, точно, ми ж перемагаємо, план Зе втілюється і ось-ось... Цей негідник Трамп хотів врятувати путіна (не нас) від реальної поразки і капітуляції. Тому нам тільки кордони 91 і 100500 мільярдів репарацій подавай, на менше ми не згодні.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 00:28

2x Ястребов больше нет.

Кажуть: "2x Ястребов больше нет".
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 00:52

  fler написав:Мда. Один тут носився з рпв, як дурень з писаною торбою, тепер інший носиться з 7 пунктами плану.. Казкові двбдятли.

М-да.
З рпв носяться Зе, Стармер, Трамп і т.д.
І не отут, а в реалі.
Негативу уж точно від цього нема.
І Павутину готувати-провести ніяк не заважало.
Про позитив всяким казковим навіть Зе прямою мовою розтлумачив.

Але ніяк до деяких не дійде.
Те, що Лапей передбачив ще хто зна коли.
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*Берни Сандерс.
" Нетаньяху не является президентом США и не должен определять внешнюю и военную политику Америки.
Если народ Израиля поддерживает его решение начать войну с Ираном — это их выбор и их война.
США не должны быть вовлечены в этот конфликт".* (С)
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 01:59

  flyman написав:Кажуть: "2x Ястребов больше нет".

Хто помер?
барабашов
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