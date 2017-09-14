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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14172141731417414175
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 23:57

  sergey_stasyuk555 написав:випадково всплило, що один невиліковно хворий мільйони донатів зливав на ставки та кацапські онлайн казино.
часом не за нього топила тут stm?

Я чекала на jump, а ви за нього. Але факт що людина невиліковна хвора. І скоріш за все з часом, стала заробляти на своїй хворобі. І цікаво що все це разом з атакою на Бігусів. Я не вірю в співпадіння, нажаль. Дякую, сергію, вибачайте що з маленької букви але яка ви людина, така і буква )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:10

  stm написав:
  sergey_stasyuk555 написав:випадково всплило, що один невиліковно хворий мільйони донатів зливав на ставки та кацапські онлайн казино.
часом не за нього топила тут stm?

Я чекала на jump, а ви за нього. Але факт що людина невиліковна хвора. І скоріш за все з часом, стала заробляти на своїй хворобі. І цікаво що все це разом з атакою на Бігусів. Я не вірю в співпадіння, нажаль. Дякую, сергію, вибачайте що з маленької букви але яка ви людина, така і буква )

ти ж мене не знаєш щоб казати про те яка я людина.
агітувала скидувати гроші на шарлатанів ти, а я чомусь погана людина.
навіть "простій продавщині" не простітєльна така тупість.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:10


Дякую, tumos. А Ви знали, що бувають люди які візьмуть автоматичний переклад сторінки і Ви відобразитися ніком "пухкенький"? ) Добраніч )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:30

Журналіст-розслідувач Денис Бігус підтвердив, що є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

і ще, stm, не читай савєтскіх газет, хто атакує бігуса йде нах.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:45

Специально опубликовал сообщение для проверки реакции.
Отозвались почти все, от кого ожидал реакции. Может, остальные завтра подтянутся. И реакция ожидаемая.
Правда, неестественный гибрид сначала попытался обвинить "русскую службу ВВС", которая якобы давно продалась москалям. :)
Выводы от чтения форума в последнее время:
1. Дебилизация форума проходит успешно.
2. Патриоты, похоже, закончились - ушли на фронт ещё в 2022. Остались турбопатриоты, которые, лёжа на диване, успешно уничтожают вражеские полчища, печатая лозунги на форуме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 01:18

  stm написав:

Дякую, tumos. А Ви знали, що бувають люди які візьмуть автоматичний переклад сторінки і Ви відобразитися ніком "пухкенький"? )


Не в курсе, люди еще не разобрали ник согласно гематрии ? )

  stm написав:Добраніч )


Взаимно. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 01:40

  sergey_stasyuk555 написав:
Журналіст-розслідувач Денис Бігус підтвердив, що є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

і ще, stm, не читай савєтскіх газет, хто атакує бігуса йде нах.

Вин гэнэрал чы адмирал(контрразведки Черноморского флота)???
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 01:45

  sergey_stasyuk555 написав:випадково всплило, що один невиліковно хворий мільйони донатів зливав на ставки та кацапські онлайн казино.
часом не за нього топила тут stm?

Это что за патриот и волонтёр от слугонародного бога???
барабашов
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