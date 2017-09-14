Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:02

Сибарит написав: Schmit написав: То те неначасі, то інше, а це - начасі. В країні точно війна? То те неначасі, то інше, а це - начасі. В країні точно війна?

А заголовок точно соответствует содержанию?

Уж очень это похоже на кликбейт. Времени жалко. Догадываюсь, о каком законопроэкте идёт речь, там не предусмотрена повальная пересдача.



Я никоим образом не покушаюсь на Ваше святое право питаться на информационных помойках, но нас то зачем этим кормить? А заголовок точно соответствует содержанию?Уж очень это похоже на кликбейт. Времени жалко. Догадываюсь, о каком законопроэкте идёт речь, там не предусмотрена повальная пересдача.Я никоим образом не покушаюсь на Ваше святое право питаться на информационных помойках, но нас то зачем этим кормить?

Тот персонаж на видео давно и прочно занимается антиукраинской пропагандой точно по геббельсовским лекалам: немного правды, немного лжи и ком "выводов" в нужную сторону.А про законопроект могу сказать, что читал его. Общее впечатление - гадкое. На 15 страницах подробно рассказывается как и в каких позах водителя все любят по любому малейшему поводу, а водитель, как акробат в цирке, должен и бегать, и подпрыгивать, и боком, и вверх ногами, и обязательно с улыбкой на лице, а иначе -- "після складання теоретичного і практичного іспиту". Чего там, конечно же, нет, так это хоть намёка даже не на ответственность, а на порядок действий, если на тот самый "практычный испыт" невозможно даже записаться. Или бланков нет. Или автомобилей нет. Ну конечно, зачем это в законе прописывать, ведь государство у нас надёжно, как швейцарский сыр.Ну и отдельно повеселило про "принцип незворотності дії в часі", который почему-то действует не далее 2033 (или какого там) года. А потом не действует, поэтому всем менять документы, потому что нам так хочется.Но да, всех срочно на пересдачу -- такого там нет.