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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14173141741417514176
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:02

  Сибарит написав:
  Schmit написав:То те неначасі, то інше, а це - начасі. В країні точно війна?

А заголовок точно соответствует содержанию?
Уж очень это похоже на кликбейт. Времени жалко. Догадываюсь, о каком законопроэкте идёт речь, там не предусмотрена повальная пересдача.

Я никоим образом не покушаюсь на Ваше святое право питаться на информационных помойках, но нас то зачем этим кормить?

Тот персонаж на видео давно и прочно занимается антиукраинской пропагандой точно по геббельсовским лекалам: немного правды, немного лжи и ком "выводов" в нужную сторону.
А про законопроект могу сказать, что читал его. Общее впечатление - гадкое. На 15 страницах подробно рассказывается как и в каких позах водителя все любят по любому малейшему поводу, а водитель, как акробат в цирке, должен и бегать, и подпрыгивать, и боком, и вверх ногами, и обязательно с улыбкой на лице, а иначе -- "після складання теоретичного і практичного іспиту". Чего там, конечно же, нет, так это хоть намёка даже не на ответственность, а на порядок действий, если на тот самый "практычный испыт" невозможно даже записаться. Или бланков нет. Или автомобилей нет. Ну конечно, зачем это в законе прописывать, ведь государство у нас надёжно, как швейцарский сыр.
Ну и отдельно повеселило про "принцип незворотності дії в часі", который почему-то действует не далее 2033 (или какого там) года. А потом не действует, поэтому всем менять документы, потому что нам так хочется.
Но да, всех срочно на пересдачу -- такого там нет.
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  #<1 ... 14173141741417514176
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