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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1417314174141751417614177>
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:39

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jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:18

  jump написав:
Каденція Дональда Трампа триватиме до 20 січня 2029 року. :shock:

спочатку - до червня 25, потім до червня 26р, тепер :oops:
а куди йому спішити? Він гарантовано презедент України до кінця війни, плюс півроку. Навіть якщо це буде лиш половина України. Половина держави краще ніж нічого.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:32

  jump написав:
  Xenon написав:
Мы продвигаемся вглубь Украины и будем продвигаться дальше. У нас стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Нам не нужно прекращение огня, – пєсков.


росія щодня окуповує 15-20 км української землі, - Die Welt
У травні ЗС РФ захопили більше територій, ніж за майже будь-який місяць від початку повномасштабного вторгнення
https://varta1.com.ua/news/rosiia-shcho ... 96435.html

"Подарунок для росіян": в DeepState показали звалені біля дороги "зуби дракона" на Сумщині


Аналітики DeepState вказали на вади інженерно-фортифікаційної підготовки Сумської області до ймовірного посилення наступу РФ. Проєкт оприлюднив світлини околиць села Юнаківка, де протитанкові піраміди, так звані "зуби дракона", лежать насипом біля дороги.

В опублікованому в Telegram-каналі дописі автори DeepState зазначили, що звалені на обочинах "зуби дракона" є "подарунком" для росіян, які потім можуть збудувати з них свої укріплення. Аналітики проаналізували відео та супутникові знімки та дійшли висновку, що протитанкові піраміди лежали так в Юнаківці орієнтовно від початку зими.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... iy-oblasti



Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну з росією потрібно завершити до кінця чинної каденції президента США Дональда Трампа. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 19 червня.
Каденція Дональда Трампа триватиме до 20 січня 2029 року. :shock:

спочатку - до червня 25, потім до червня 26р, тепер :oops:

Це для премії миру Дональду? Чим демократи невгодили? А якщо Трамп піде третю ходку?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 20 чер, 2025 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 18:36

ККК - Крим, Курськ, Кубань

  Banderlog написав:
  jump написав:
Каденція Дональда Трампа триватиме до 20 січня 2029 року. :shock:

спочатку - до червня 25, потім до червня 26р, тепер :oops:
а куди йому спішити? Він гарантовано презедент України до кінця війни, плюс півроку. Навіть якщо це буде лиш половина України. Половина держави краще ніж нічого.

А як же вхід в історію як Володимир Великий?
А як ККК?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:07

  jump написав:Зображення

цікаво що скажуть турбопатріоти? Варіанти:
а) адвокат підслизнувся на банані / схопив епілепсію
б) адвокат не оновив дані - так йому й треба
в) гдє доказатєльства що цей адвокат взагалі існує?
г) адвокат - агент кремля
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:31

  pesikot написав:
  Letusrock написав:напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються".
Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен

Напевно треба визнати, що ти постійно пишешь про капітуляцію

ти напевно ніколи не чув термін "Cutting losses"..
Ви з шаманом і Ко під впливом ефекту Конкорда (Sunk cost fallacy)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:45

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються".
Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен

Напевно треба визнати, що ти постійно пишешь про капітуляцію

ти напевно ніколи не чув термін "Cutting losses"..
Ви з шаманом і Ко під впливом ефекту Конкорда (Sunk cost fallacy)

там латентне лібідо по Фрейду
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:54

хуйло нагородило знову порцію кринжатіни :shock:

русские и украинцы – один народ, в этом смысле вся Украина наша, – путін.

Ще порція анекдотів:

▪️У нас нет задачи забрать Сумы , но я этого не исключаю, – путін.
▪️Там, где ступает нога русского солдата, то наше;
▪️Наши действия были направленны на защиту «кровно и духовно связанного с россией населения»;
▪️рф всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой;
▪️Я был готов встретиться с Зеленским после стамбульских переговоров в 2022 году.
▪️Израиль сегодня – почти русскоговорящая страна, там проживает большое количество выходцев из СССР, – путін.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:02

  Сибарит написав:
  Schmit написав:То те неначасі, то інше, а це - начасі. В країні точно війна?

А заголовок точно соответствует содержанию?
Уж очень это похоже на кликбейт. Времени жалко. Догадываюсь, о каком законопроэкте идёт речь, там не предусмотрена повальная пересдача.

Я никоим образом не покушаюсь на Ваше святое право питаться на информационных помойках, но нас то зачем этим кормить?

Тот персонаж на видео давно и прочно занимается антиукраинской пропагандой точно по геббельсовским лекалам: немного правды, немного лжи и ком "выводов" в нужную сторону.
А про законопроект могу сказать, что читал его. Общее впечатление - гадкое. На 15 страницах подробно рассказывается как и в каких позах водителя все любят по любому малейшему поводу, а водитель, как акробат в цирке, должен и бегать, и подпрыгивать, и боком, и вверх ногами, и обязательно с улыбкой на лице, а иначе -- "після складання теоретичного і практичного іспиту". Чего там, конечно же, нет, так это хоть намёка даже не на ответственность, а на порядок действий, если на тот самый "практычный испыт" невозможно даже записаться. Или бланков нет. Или автомобилей нет. Ну конечно, зачем это в законе прописывать, ведь государство у нас надёжно, как швейцарский сыр.
Ну и отдельно повеселило про "принцип незворотності дії в часі", который почему-то действует не далее 2033 (или какого там) года. А потом не действует, поэтому всем менять документы, потому что нам так хочется.
Но да, всех срочно на пересдачу -- такого там нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:росія щодня окуповує 15-20 км української землі, - Die Welt
Ми мусимо це сприймати як страшилку?
чи як досягнення?
500 000 + км2/20=25 000 днів/365=68 років....
budivelnik
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