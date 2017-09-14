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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14189141901419114192>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:44

  jump написав:Бачу чоловіка призовного віку біля кордону — викликаю групу реагування, — операторка БПЛА



Єдина у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України операторка БПЛА Анастасія Совенко щодня виходить на позицію для виявляння порушників на кордоні.

Вінничанка Анастасія Совенко вже 1,5 року служить операторкою безпілотників у Могилів-Подільському прикордонному загоні

Як розповіла прикордонниця, безпілотник вона підіймає у повітря кожні 30-40 хвилин, тобто 15-18 разів за зміну.

"В мене є певна ділянка, за яку я відповідаю. І на 12 годин — це моя територія, яку я оберігаю з повітря", — розповідає прикордонниця.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... ya-kordonu

як вона засинає? що у таких...із совістю? :shock:
і скільки брудних баксів платять за кожного бідолаху :shock:

"лучшє так, чєм от водкі", ой, але це ж не Мар"яна
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:45

  detroytred написав:
Спробуйте по буквах:
""Бачу ціль. Наближаю, придивляюся, бо бувають різні ситуації. Буває людина просто на город вийшла. То я придивляюся хто це, якщо це жіночка в косинці і в платтячку, то групу реагування не буду викликати...."
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... ya-kordonu

Без прибріхування ви теж ну ніяк не можете заперечити-обвинуватити-образити.

Бабуля у під'їзда, усі прикордонники повії і наркомани. Поважати вік і крапка.
І Детройту і Джампу: Ви - баласт. Це можете змінити тільки Ви...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:49

  prodigy написав:
  pesikot написав:Я уже ранее писал, что это дипломатическая победа Путина не результат его способностей, а результат сцикливости Трампа, который подострастно стелится перед Путиным

И я писал, что такое поведение Трампа Путин, как гебист, использует по полной программе


в очах путіна Трамп виглядає не краще за "президента" з комедії "Гарячі голови 2"


32 роки тому це було не дуже смішно, а сьогодні взагалі ганебно (Трамп просто не розуміє, що він жалюгідний президент)

то папірєднік
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:49

  stm написав:
  detroytred написав:
Спробуйте по буквах:
""Бачу ціль. Наближаю, придивляюся, бо бувають різні ситуації. Буває людина просто на город вийшла. То я придивляюся хто це, якщо це жіночка в косинці і в платтячку, то групу реагування не буду викликати...."
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... ya-kordonu

Без прибріхування ви теж ну ніяк не можете заперечити-обвинуватити-образити.

Бабуля у під'їзда, усі прикордонники повії і наркомани. Поважати вік і крапка.

Тобто знов прибрехали -- притягнули інший предмет, узагальнили до бабусь з їх баченнями.
На спростування вашої "вигадки" - патрюлює територію де не має бути людей взагалі. Ні жінок, ні чоловіків, ні оні. Жінки не мають туди лізти, вони сіли на потяг і поїхали на кордон у вказаному законом місці перетину...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:52

І таке буває))

  stm написав:Так, я зла жінка
Може це тому, що у Вас немає велосипеда... без сідушки :oops: :D
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:02

  Бетон написав:Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому,.......

Я присягаю ніколи не зрадити народу України.

вот эти слова она вообще зачем говорит? для кого?

Якраз з відповідністю того, що вона творить, присязі - все норм.
"клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому" - це просто красиві слова.
А от дальше там про виконання "наказів командирів" які в присязі, як більш важливі та приоритенті, вказані перед дотриманням Конституції і законів України.
От спеціально і влаштувалась на "роботу" де їй наказують робити те, що приносить їй насолоду. А про те, що деякі злочини не мають строку давності, і не всі судді носять мантії - через свою молодість та обмеженість мабуть взагалі навіть не здогадується.
candle645
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:04

  stm написав:
Так, я зла жінка, але справедлива. І

Ще еклезіаст сказав що від занадто справедливості можно і загинути :lol:
Всё видѣлъ я во дни суетныя мои: есть праведникъ, погибающій въ праведности своей, и есть нечестивый, долго живущій въ нечестии своемъ.

16. Не будь праведенъ чересчуръ, и не мудрствуй болѣе меры: зачемъ тебе губить себя?

17. Не будь нечестивъ слишкомъ, и не будь безуменъ: зачемъ тебе умирать не въ свое время?

18. Хорошо, если ты будешь держаться за одно и отъ другого не отымешь руки своей; потому что боящийся Бога избежит всего сего.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міністр єдності обʼєднується зі своєю сімʼєю!

А вы говорите, что министерство плохо работает…
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:18

  Banderlog написав: я тобі пишу про наслідки скидання диктатури. Диктатори в таких країнах часто більш демократичні і ліберальні ніж загальна "пригнічена" маса. Це звичаєве право того народу женитись на 12р і бити жінок. І якщо провести голосування голосувати вони будуть за це. Якщо вбють диктатора в ірані до влади прийдуть сили далеко гірші. Єдина надія, що вони не зможуть централізувати владу і країна впаде в анархію. Но при анархії в ірані з освіченими жінками ірану буде те саме що з освіченими жінками іраку чи сирії.

Це вже було (с) - студенти, шах і мат.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:26

  Бетон написав:Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому,.......

Я присягаю ніколи не зрадити народу України.

Вижу, Вы усердно готовитесь 😁
Сибарит
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  #<1 ... 14189141901419114192>
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