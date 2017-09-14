Різні жінки люблять різне.
А що Бетон?
Я теж станову робив з дофіга блінов (колись давно) тільки я не прораб.
А голова в нас щоб туди їсти.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 23:07
Додано: Суб 21 чер, 2025 23:11
Покажи своему доктору що ти тут пишешь.
Він знає що робити.
Додано: Суб 21 чер, 2025 23:15
та один ти тут справжній віруючий телемарафону і свідок Черчіля вспокойси . Шо там коли перемога?
Додано: Суб 21 чер, 2025 23:17
Я про те що дзвінків на телефон про питання буде все менше. Завуальовано сказала, як мені положено. Бліни так спасають, вони з вами майже до кінця, краще ніж кішка чи собака...
Додано: Суб 21 чер, 2025 23:17
фашист, де твій фашистський значок з ави, гроші на модера закінчились?
Додано: Суб 21 чер, 2025 23:35
перевірочні слова "тісто" і "зтерти", але російською
млинці
Додано: Суб 21 чер, 2025 23:41
Модер виявися коллекционером значків.
Пропонує мінятися на такий
Справедливий обмін? Що скажешь?
Додано: Суб 21 чер, 2025 23:49
Бетон
В доказовій математиці є «Н і Д» (необходимо и достаточно) .
А що таке «вбили достаточно»?
Для чого саме достатньо?
Щоб не лізли далі незаконно через кордони не достатньо. І
А для чого достатньо?
Додано: Нед 22 чер, 2025 02:38
Возвращаясь к вопросу татуировки на животе пленного украинского воина.
Независимо от того, сделано это электрокоагулятором во время операции хирургом под общим наркозом или паяльником в концлагере, это издевательство и зверство. И военное преступление. Тем не менее, разница есть и я не желаю кому бы то ни было ощутить эту разницу на себе.
Невзоров, вроде бы, серьёзный человек, но он тоже, скажем так, поторопился выложить "жареный факт" да ещё со своими не совсем обоснованными объяснениями.
Не очень понятно, почему пост viewtopic.php?p=5863190#p5863190 спокойно висит на форуме, а мой пост с более точной информацией от украинского керівника реабілітаційної програми "Неопалимі" Максима Туркевича удалён.
Не понравилась кому-то ссылка на ВВС , вот ссылка на чисто украинский источник -
Там есть и 3-минутное видео с прямой речью Максима Туркевича.
Правдивость и точность информации очень важны.
Пожалуй, даже важнее скорости.
В результате, частое нарушение этого правила приводит к тому, что люди перестают верить нашим сообщениям. Но информация нужна и тогда начинают верить... другим источникам, не всегда объективным и дружественным.
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