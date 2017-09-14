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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 чер, 2025 13:59
Banderlog написав: Water написав: Banderlog написав:
Ну і яка користь державі з прикордонників які місцевим мішають торгувати з європою?) Ми за вільну торгівлю чи проти?)
А це саме торгівля, чи контрабас?
в чому різниця? Чому ми маєм платити за те щоб не пускали сигарети і алкоголь в європу ? Та європейські товари не везли сюди?
Питання не зрозумів. Ніхто не забороняв торгувати з Європою, але офіційно, з уплатою всіх податків. Пронести через кондон 50 кіл товару на 200 євро і продать на базарі, це як? Не знаю саме де це все продають в Європі, але колись у Польщі бачив об`яву: skup paliw, papiros, samogon. А потім котеджні містечки митриців, зараз кого, погранців з тцк?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:02
Бетон написав: pesikot написав: Бетон написав:
Тобто, у мене питання, кого ви водили до школи у листопаді 2024 року?
Вони виїхали в лютому.
Дитину я забирав в 153 ліцеї в Києві. Був день 6 лютого, коли було попередження про розгортання орешніка по Києву. Пишуть, що він вибухнув на старті
Ще до листопада 2024 року ти розповідав про дочку, яка навчається в Польщі
Знову ти в кількості своїх дітей заплутався ...
Кажуть, що і в статі дітей також )
Покажи, где.
Шо ты несёшь опять
Врёт прямым текстом. Ну точно кацап
Постоянно врущий кацап у нас ты, который даже не помнит о чём врёт )
Когда ты это писал, я тебя ещё спрашивал о том, что у тебя какие-то дети в Киеве и тут - бац, ещё и дочка в Польше
Ты у нас власть ругаешь и плачешься, что не можешь выехать, а оказывается от министерства этой самой власти вполне выезжал несколько раз
Или тебе снова нужна ссылка ? ))
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:03
detroytred написав:
Від ринку - де кількість стільців (тобто попит) обмежена.
А можна якось пояснити
Це на якому РИНКУ попит - обмежений?
Якщо ми іпортуємо більше ніж еспортуємо - то попит якраз перевищує пропозицію.
При чому
Імпорт без грошей ніхто не дасть - тобто наш ПОПИТ ще й платоспроможний...
То як може бути обмежений попит на дефіцитному платоспроможному ринку?
Вивчи якогось кейнса, він попит створює за рахунок фіатних грошей....
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:03
_hunter написав:
это возрастное - не обращай внимания...
По себе судишь ? )
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:04
budivelnik написав: detroytred написав:
Якщо управлінець за свій рахунок: образно не спить, не їсть, а день і ніч напружується над своєю роботою (вникає у все, підбирає таку ж команду-підлелих, вимагає від них виконання згідно правил, не спускає порушення; шукає нові ефективні шляхи іт.д.), то буде результат.
Маячня....
Чи можуть супермотивовані люди (наприклад олімпійські чемпіони+чемпіони світу+чемпіони своїх країн+чемпіони областей у всіх видах спорту/мистецтва/науки/виробництва і так далі
), яких в загальній кількості менше 1% від маси населення - зробити більше ніж це зможе зробити тих 99% які не потрапили в цей перелік... при чому ці 99% навіть не напрягаючись зроблять в 10 разів більше ніж 1% найкращих..
Естестественно можуть. По одной простой причине: те 99% які не потрапили в цей перелік потому, что они в тех "областях" не делают вообще ничего
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:08
АндрейМ написав:
Я не хочу, щоб Україну хтось окупував, як і не хочу, щоб українці жили в окупації. Запобігти окупації я не можу, але мене не припиняє дивувати чому ті, хто лякають окупацією, нічого не роблять для того, щоб їй запобігти.
1 Ти можеш запобігти окупації...
Єдине уточнення- не тільки ти сам, а мільйони таких як ти ПОВИННІ меше критикувати і більше допомагати.
Не хочеш(не можеш) через донати- не біда
Чи в тебе дві руки лівих і ти не в стані принести і порізати капусту на волонтерській кухні, чи сплести маскувальну сітку, чи відмовитись від кави і пива і на зекономлені гроші -купити хлопцям щось на передок...
Ти можеш навіть більше
Якщо ти безрукий і безвільний... то можеш здати в оренду на літо своє житло , а сам переселитись в картонну коробку ( хлопці на передку живуть в гірших умовах) і за отримані від оренди кошти - ти зможеш ДУЖЕ допомогти
І останнє
Уяви собі, якщо ти це зробиш і по твоєму прикладу підуть воєнпенси ,флаймани,летусорки і так далі?
Ви ж -сила
Просто самі себе недооцінюєте вибравши позу ждуна.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:08
_hunter написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Якщо управлінець за свій рахунок: образно не спить, не їсть, а день і ніч напружується над своєю роботою (вникає у все, підбирає таку ж команду-підлелих, вимагає від них виконання згідно правил, не спускає порушення; шукає нові ефективні шляхи іт.д.), то буде результат.
Маячня....
Чи можуть супермотивовані люди (наприклад олімпійські чемпіони+чемпіони світу+чемпіони своїх країн+чемпіони областей у всіх видах спорту/мистецтва/науки/виробництва і так далі
), яких в загальній кількості менше 1% від маси населення - зробити більше ніж це зможе зробити тих 99% які не потрапили в цей перелік... при чому ці 99% навіть не напрягаючись зроблять в 10 разів більше ніж 1% найкращих..
Естестественно можуть. По одной простой причине: те 99% які не потрапили в цей перелік потому, что они в тех "областях" не делают вообще ничего
а ти в якій галузі щось зробив? окрім флуду на форумі
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:09
Water написав: Banderlog написав: Water написав:
А це саме торгівля, чи контрабас?
в чому різниця? Чому ми маєм платити за те щоб не пускали сигарети і алкоголь в європу ? Та європейські товари не везли сюди?
Питання не зрозумів. Ніхто не забороняв торгувати з Європою, але офіційно, з уплатою всіх податків. Пронести через кондон 50 кіл товару на 200 євро і продать на базарі, це як?
Еще раз: если "Украина - цэ Европа" - откуда берется НДС, который при торговле между европейскими странами - не платится.
Это уже нелицензированная торговая деятельность. К погранцам она никакого отношения не имеет.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:15
budivelnik написав: АндрейМ написав:
Я не хочу, щоб Україну хтось окупував, як і не хочу, щоб українці жили в окупації. Запобігти окупації я не можу, але мене не припиняє дивувати чому ті, хто лякають окупацією, нічого не роблять для того, щоб їй запобігти.
1 Ти можеш запобігти окупації...
Єдине уточнення- не тільки ти сам, а мільйони таких як ти ПОВИННІ меше критикувати і більше допомагати.
Не хочеш(не можеш) через донати- не біда
Как это "меше критикувати і більше допомагати" помогло бы ту же 12249 постанову "протолкнуть"? 🤔
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:17
_hunter написав:
Еще раз: если "Украина - цэ Европа" - откуда берется НДС, который при торговле между европейскими странами - не платится.
Так офіційний продаж в Європу з України - також не обкладається ПДВ..
ПДВ -повертають виробнику і далі товар йде в Європу....
При чому, в тій самій Європі, товар який офіційно прийшов з іншої країни-обкладається ввізним ПДВ....
Тому питання поставлене якось по дебільному.
ПС
друге діло що в США таке явище як ПДВ - відсутнє... але там є податок з продажу...
Так що розглядати якусь одну складову оподаткування не в комплексі-справа марна.
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