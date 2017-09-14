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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:50
_hunter написав: Banderlog написав:
Чому ? Поки іран витрачає свої шахеди на ізраїль поки вони не летять по нас.
Почне росія допомагати союзнику то і будут якісь акції ізраїлітян проти росії. Чим більше вони завязнуть у війні тим краще для нас.
Это при условии, что есть чему лететь... -- тут где-то с неделю назад обсуждали новость, что производство польностью локализировали.[/quote]
забудь це словосполучення - "повна локалізація". в сучасному світі це майже неможливо
ти хоч в чомусь розбираєшся? чи у всьому, але з інтернетом?
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Shaman
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:58
budivelnik написав:
Не хочеш(не можеш) через донати- не біда
Для українських чоловіків така опція відсутня. Це тобі для себе та своїх синів вигадав, що достатньо сплачувати податки і сплачувати донати. Ні, недостатньо. Українська влада вимагає, щоб чоловіки залишались в країні, а також брали зброю в руки і йшли воювати. Донатити можна і з інших кордон. Це - не проблема. Проблема в тому, що податками і донатами "обов'язки" не закінчуються.
Hotab написав:
Покажіть мені де саме ви бачите суперечність , яка має не виконуватись?
Хто саме визначив цю суперечність? Ви? Ви уповноважений на власний розсуд визначати відповідність законів і наказів конституції?
Полювання на власних громадян - злочинний наказ. Так, у дикій системі, де не працюють закони, де суди виносять рішення не на основі права, а на основі таких же печерних гендерних конструктів і стереотипів, якими оперуєте Ви та інші, де Конституція - на паузі, люди самі визначають які закони відповідають Конституції. Якщо сам це не зробиш і своє життя не врятуєш, то можеш не дочекатися справедливості. Вірніше, точно її не дочекаєшся.
Hotab написав:
Захист громадян - це не тільки з кулеметом в окопі. Захист гроиадян - це допомога державі організувати цей захист. Щоб Андрюшки його не зірвали з-за кордону , сховавшись, і держава не припинила своє існування.
Андрюшки його не зірвуть ні в Україні, ні з-закордону. Якщо людина не хоче або не може воювати, то запирати її в країні, де є шанс загинути від ракети - форма тортур і знущання, особливо, коли ти знаєш, що на інших громадян такі обмеження не розповсюджуються. Вони - якісь особливі громадяни, а коли ти починаєш шукати цю "особливість" в Конституції, то її там немає. Начебто Конституція ставить за найвищу цінність життя і безпеку громадян, але це лише, якщо ці громадяни - не Андрюшки. Ви взагалі ставите за найвищу цінність існування самої держави, навіть якщо там не залишиться людей.
Держава Україна не припинить своє існування, якщо ті, хто не хоче або боїться у ній жити через війну, виїдуть. В Україні залишаються мільйони громадян, які не поспішають в ЗСУ, але усі очі на Західному кордоні, щоб спіймати припустимо тисячу чоловіків, бо саме від них залежить доля країни...
Ті, громадяни, які хотіли виїхати у безпеку, громадяни чи ні? Вони заслуговують на захист чи ні? Я не розумію кого саме Ви та інші маєте на увазі під "громадянами". Ви та інші часто маніпулюєте цим словом. Людина, на яку та прикордонниця полює, вирішала сама собі організувати захист, а вона його "захищає" від кого?
Hotab написав:
Захист громадян - це також вимоги до громадян порушників не порушувати закони
Ще раз - вона там не для припинення порушення закону. Послухайте що саме вона каже. Вона там для того, щоб полювати на чоловіків призивного віку. Не існує такого завдання у прикордонної служби. Там навіть порушення закону немає. Вона сама каже, що "чоловік може потенційно хотіти перейти кордон". Наші прикордонники вже читають думки? Подивіться на її обличчя. Вона з гордістю розповідає про свою "роботу" і вважає, що робить корисну справу.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Нед 22 чер, 2025 15:04, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:01
Shaman написав: _hunter написав: Banderlog написав:
Чому ? Поки іран витрачає свої шахеди на ізраїль поки вони не летять по нас.
Почне росія допомагати союзнику то і будут якісь акції ізраїлітян проти росії. Чим більше вони завязнуть у війні тим краще для нас.
Это при условии, что есть чему лететь... -- тут где-то с неделю назад обсуждали новость, что производство польностью локализировали.
забудь це словосполучення - "повна локалізація". в сучасному світі це майже неможливо
[/quote]
Согласен: мой косяк - постоянно забываю, что "некоторым" все разжовывать приходится. Если тебе так проще - читай как "избавились от иранской составляющей в компонентах"
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:06
АндрейМ написав:
Полювання на власних громадян - злочинний наказ.
"Как страшно жить" ... примеры есть, что вот шел себе простой гражданин, а его за шкирки и на полигон ? Есть ?
Их нет
И покажи вот тот приказ, по которому проводится якобы "охота" на граждан
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:07
АндрейМ
Ще раз - вона там не для припинення порушення закону. Послухайте що саме вона каже. Вона там для того, щоб полювати на чоловіків призивного віку. Не існує такого завдання у прикордонної служби.
Вона там для недопущення порушень закону громадянами . Всіма. Так вийшло (випадково) що жінки і не пробують його там порушувати. Майже. Може поодиноко. Так само як майже не буває жінок браконьєрів. То виходить, що вона не допускає порушень лише чоловіками. Але якщо б намагались це робити жінки, то вона і їм би не дозволяла. Це завдання прикордонної служби. Ніякі андрюшки не можуть їх відмінити і самостійно назвати із незаконними. А КС нічого подібного ніколи не визначав. То що, андрюшка брехливий фантазер? Сам придумав неконституційність і сам дозволив службовій особі (аійськовослжблвуів) порушити закони і посадові інструкції??
Подивіться на її обличчя. Вона з гордістю розповідає про свою "роботу" і вважає, що робить корисну справу.
Ця справа не тільки дотра, вона ще і абсолютно відповідає її обовʼязкам. Тобто вона відмінний військовослужбовець. Має бути заохочена.
Я дочекаюсь від час конкретну відповідь, які саме закони і інструкції, які вона виконує, не відповідають конституції??
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 22 чер, 2025 15:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:09
detroytred написав:
........
Згоден також з тим, що більшість повинна не бути проти.
Так для цього з отією більшістю повинні працювати не тільки тцк-ки, але й усі інші державні та суспільні структури, органи, організації.
А так поки це лише проблеми тцк-ків. Тому і наслідки такі.
Этим надо было заниматься 30 лет до войны.
Сейчас как-то поздновато. Точнее, заниматься нужно и сегодня, но это уже на будущее.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:14
Hotab написав:
Вона там для недопущення порушень закону громадянами . Всіма. Так вийшло (випадково) що жінки і не пробують його там порушувати.
Ні, так вийшло не випадково. Так вийшло, що держава поділила людей за різними ознаками, і у значної кількості громадян не існує іншого виходу, окрім як шукати можливість виїхати не через пункти пропуску.
Ви тут захищаєте цю жінку, але чомусь уникаєте відповідати на питання чи є чоловік, який хоче виїхати у безпеку, громадянином, захист якого є завданням держави? Я вже давно зрозумів, що Ви будете виправдовувати будь-які дії держави, але не зрозумів кого саме Ви вважаєте громадянами, життя і безпека яких і найвищою цінністю.
Hotab написав:
Я дочекаюсь від час конкретну відповідь, які саме закони і інструкції, які вона виконує, не відповідають конституції??
Вона полює на громадянина України, щоб позбавити його права на життя і безпеку. Її не цікавить факт перетинання кордону у невстановленому місці. Вона сама про це каже (жінки можуть ходити тюди-сюди). Її цікавлять стать і вік. Для неї злочин - бажання чоловіка жити і залишити цю країну. Вона ж не запропонує тому чоловікові провести його до офіційного пункту пропуску, щоб оформити виїзд? Ні. Для неї немає значення де чоловік хоче перетнути кордон. Вона там не для цього.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Нед 22 чер, 2025 15:20, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:15
ЛАД написав:
Этим надо было заниматься 30 лет до войны.
Сейчас как-то поздновато. Точнее, заниматься нужно и сегодня, но это уже на будущее.
30 лет до войны, такие как ты, нам рассказывали о хороших русских ...
Ты и сейчас это продолжаешь делать, в желании поспорить с Shaman, ты привел текст "не под пытками выжгли, а доктор под наркозом", поэтому всё нормально, хорошие русские, под наркозом ...
И только когда твою морду потыкали в твоё же лайно, ты встал в третью позицию "это военное преступление"
А до этого ты чё, не знал ? что это военное преступление
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:20
Shaman написав: ЛАД написав:
...По-моему, вы пытаетесь оправдать нацистов.
це ви ніяк не хочете визнати, що сучасні руські не надто відрізняються від нацистів тієї війни...
Если вы то ли в силу эмоций, то ли в силу ограниченности знаний их не видите, не означает, что их нет.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 15:23
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
...По-моему, вы пытаетесь оправдать нацистов.
це ви ніяк не хочете визнати, що сучасні руські не надто відрізняються від нацистів тієї війни...
Если вы то ли в силу эмоций, то ли в силу ограниченности знаний их не видите, не означает, что их нет.
Кто на ком стоял ? Кого нет или кто есть ?
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