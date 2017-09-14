Додано: Нед 22 чер, 2025 14:58

budivelnik написав: Не хочеш(не можеш) через донати- не біда

Не хочеш(не можеш) через донати- не біда

Hotab написав: Покажіть мені де саме ви бачите суперечність , яка має не виконуватись?

Хто саме визначив цю суперечність? Ви? Ви уповноважений на власний розсуд визначати відповідність законів і наказів конституції?

Покажіть мені де саме ви бачите суперечність , яка має не виконуватись?Хто саме визначив цю суперечність? Ви? Ви уповноважений на власний розсуд визначати відповідність законів і наказів конституції?

Hotab написав: Захист громадян - це не тільки з кулеметом в окопі. Захист гроиадян - це допомога державі організувати цей захист. Щоб Андрюшки його не зірвали з-за кордону , сховавшись, і держава не припинила своє існування. Захист громадян - це не тільки з кулеметом в окопі. Захист гроиадян - це допомога державі організувати цей захист. Щоб Андрюшки його не зірвали з-за кордону , сховавшись, і держава не припинила своє існування.

Hotab написав: Захист громадян - це також вимоги до громадян порушників не порушувати закони Захист громадян - це також вимоги до громадян порушників не порушувати закони

Для українських чоловіків така опція відсутня. Це тобі для себе та своїх синів вигадав, що достатньо сплачувати податки і сплачувати донати. Ні, недостатньо. Українська влада вимагає, щоб чоловіки залишались в країні, а також брали зброю в руки і йшли воювати. Донатити можна і з інших кордон. Це - не проблема. Проблема в тому, що податками і донатами "обов'язки" не закінчуються.Полювання на власних громадян - злочинний наказ. Так, у дикій системі, де не працюють закони, де суди виносять рішення не на основі права, а на основі таких же печерних гендерних конструктів і стереотипів, якими оперуєте Ви та інші, де Конституція - на паузі, люди самі визначають які закони відповідають Конституції. Якщо сам це не зробиш і своє життя не врятуєш, то можеш не дочекатися справедливості. Вірніше, точно її не дочекаєшся.Андрюшки його не зірвуть ні в Україні, ні з-закордону. Якщо людина не хоче або не може воювати, то запирати її в країні, де є шанс загинути від ракети - форма тортур і знущання, особливо, коли ти знаєш, що на інших громадян такі обмеження не розповсюджуються. Вони - якісь особливі громадяни, а коли ти починаєш шукати цю "особливість" в Конституції, то її там немає. Начебто Конституція ставить за найвищу цінність життя і безпеку громадян, але це лише, якщо ці громадяни - не Андрюшки. Ви взагалі ставите за найвищу цінність існування самої держави, навіть якщо там не залишиться людей.Держава Україна не припинить своє існування, якщо ті, хто не хоче або боїться у ній жити через війну, виїдуть. В Україні залишаються мільйони громадян, які не поспішають в ЗСУ, але усі очі на Західному кордоні, щоб спіймати припустимо тисячу чоловіків, бо саме від них залежить доля країни...Ті, громадяни, які хотіли виїхати у безпеку, громадяни чи ні? Вони заслуговують на захист чи ні? Я не розумію кого саме Ви та інші маєте на увазі під "громадянами". Ви та інші часто маніпулюєте цим словом. Людина, на яку та прикордонниця полює, вирішала сама собі організувати захист, а вона його "захищає" від кого?Ще раз - вона там не для припинення порушення закону. Послухайте що саме вона каже. Вона там для того, щоб полювати на чоловіків призивного віку. Не існує такого завдання у прикордонної служби. Там навіть порушення закону немає. Вона сама каже, що "чоловік може потенційно хотіти перейти кордон". Наші прикордонники вже читають думки? Подивіться на її обличчя. Вона з гордістю розповідає про свою "роботу" і вважає, що робить корисну справу.