Додано: Нед 22 чер, 2025 15:29



Вона полює на громадянина України







Вона ж не запропонує тому чоловікові провести його до офіційного пункту пропуску,





Це видумана вами фраза. Вона не Хантер на відміну від нашого бігунця. У неї навіть зброї нема. Вона «очі» кордону. Повідомляє про порушення. Що і є у неї в обовʼязках.А зобовʼязана?А у порушника є запит до неї «а де тут пункт пропуску?»Може ви і бабок через дорогу переводите, навіть якщо вони живуть не там і їм туди не треба? 😅Ви дуже фрівольно трактуєте не тільки закони і посадові інструкції (називаючи їх неконституційними), а і дії посадових осіб. Мотиви дівчини можна розглядати лише в разі вчинення нею злочину чи правопорушення. А вона і близько нічого подібного не вчинила (або назвіть статтю??) . То яка різниця яка у неї мотивація виконувати інструкції бездоганно??Хтось літає заради грошей, хтось заради насолоди польотом, хтось може щось батьку - генералу ВПС щось намагається довести. Але головне щоб ніхто з них не порушував закон. Вона нічого не порушує.