Спочатку нехай моїх 3роки повоюють, а тоді можна і мені пред'являти!
А не з пропуканого дивану!
І не трусам, чи трусАм з не тим ВОСом! 😁
Гімно питання
Коли ти протирав штані, торгуючи контрафактним крамом на базарі, Hotab вже воював на Донбасі в 2014 році, коли там була активна фаза
Заткни свою п"яну пельку
КисяПися, а ты шо тоже в 14м на Бамбасе кровь опущенцев проливал, раз из окна своего МИГа со звёздами на крыльях самого нонешнего героя покорения Черногории видел? Или КисяПися пиздобол и сам с тряпкой аквафрешной по терриконам бегал?
Турецькому гаНьбіту пояснюючи свою пасивну позицію з 2014 року, коли він був ще всього 40-річним придатним «хоч куди» офіцером запасу з не тим ВОСом, зручніше знецінити інших: «ККЦ, та ти в штабі відсидівся, або покажи свою сторінку в мордикнизі,,а інакше ти ніде не був…» «А які докази що Хотаб воював?»
Так Долярек же вивів формулу , яка називається «дуракам ксіву не дають, значить я не дурак»
katso написав:........... Пока навскидку все написанное выше означает что ПВО у Ирана уже нет. Ну если бомбят даже не ракетами а уже и бомберами. Как следствие очевидно что Иран ждет путь Ирака. Вначале под действием бомбежек они откажутся от ядерной программы, потом окажется что у них есть еще хим разработки, размомбят и их, потом они откажутся от химии, потом окажется что там еще и биология, еще что-то разбомбят, и так будут находить и бомбить еще и еще пока страна не окажется в 18м веке и там начнется разброд и шатание, а потом уже наземная операция по принципу Бури в путсыне, ну и таки свергнут режим аятолл. Только к тому времени жизнь при этом режиме простые иранцы будут вспоминать с ностальгией как сейчас иракцы вспоминаюет жизнь при Саддаме, ливийцы при Каддафи или сирийцы при Асаде.
Гадать не буду, но, по-моему, путь Ирака вряд ли. Для оценки краткосрочных перспектив надо бы дождаться выступления Хаменеи.
Высокопоставленный иранский чиновник заявил сегодня (воскресенье, 22 июня) агентству Reuters, что любая попытка ликвидировать Али Хаменеи окончательно закроет возможность заклю чения сделки или ведения переговоров и приведет к неограниченному ответу. На фоне сообщений последних дней о тяжелом психологическом и физическом состоянии верховного лидера Ирана Али Хаменеи, газета New York Times опубликовала сегодня утром новые подробности о его состоянии и местонахождении.
Согласно сообщению, Хаменеи, как обычно, должен был выступить с заявлением или обратиться к нации в прямом эфире в связи с происходящими событиями, однако он находится в бункере, вся его электронная связь приостановлена для защиты от покушений, а контакт с ним ограничен и затруднен. Пока он не выступит, характер реакции Ирана на удары США по ядерным объектам остается неясным.
Четыре высокопоставленных руководителя из крупнейших технологических компаний Кремниевой долины официально вступили в резерв армии США в качестве офицеров. Как сообщает издание Defense News со ссылкой на Пентагон, они стали первыми участниками нового подразделения — "Отряд 201", входящего в состав Корпуса исполнительных инноваций. Основная задача этой инициативы — внедрение лучших коммерческих практик в процесс разработки и применения военных технологий.
Офицерские звания подполковников резерва армии США получили: Шьям Санкар — технический директор Palantir; Эндрю Босуорт — технический директор Meta; Кевин Уэйл — директор по продуктам OpenAI; Боб МаГрю — советник Thinking Machines Lab и бывший директор по исследованиям OpenAI. ........