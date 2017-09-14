katso написав:

...........Пока навскидку все написанное выше означает что ПВО у Ирана уже нет. Ну если бомбят даже не ракетами а уже и бомберами. Как следствие очевидно что Иран ждет путь Ирака. Вначале под действием бомбежек они откажутся от ядерной программы, потом окажется что у них есть еще хим разработки, размомбят и их, потом они откажутся от химии, потом окажется что там еще и биология, еще что-то разбомбят, и так будут находить и бомбить еще и еще пока страна не окажется в 18м веке и там начнется разброд и шатание, а потом уже наземная операция по принципу Бури в путсыне, ну и таки свергнут режим аятолл. Только к тому времени жизнь при этом режиме простые иранцы будут вспоминать с ностальгией как сейчас иракцы вспоминаюет жизнь при Саддаме, ливийцы при Каддафи или сирийцы при Асаде.