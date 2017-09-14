d44 написав:Ми такі "сєльгоспуспішні" тільки тому, що ніде більше в цивілізвнаому світі не дозволено так знущатися над природою . Точніше ніхто в здравому роззсуду не буде так нищити те, де живеш. Наприклад у нас до річки не доїдеш - разорані всі заплавні луки. Кукурудза впритул до води, але чомусь "Сейм отруїли москалі" Вже знов мор риби почався. От Карпати допиляють і тоді будуть ріпакові полонини і це будуть видавати за успіх.
не розповідай казки. ми використовуємо ті ж сільгосп технології, як й інші, хоча ще є куди зростати. кажи вже про те, що така земля дійсно є в небагатьох країнах
ЛАД написав: С вашего разрешения не буду объяснять разницу между РФ и нацистской Германией. Мне надоело заниматься на форуме политпросом. Тем более, что это без толку, соревноваться с государственной машиной не получится. Может, когда-нибудь поймёте, а, может, и нет. Что касается "курей" и глобализации. Вообще-то ожидал немного другого объяснения, но и так сойдёт. Возражать не буду. Особенно понравился последний абзац насчёт "Брі з дор блю" и "прошутто". Повеяло чем-то до боли знакомым. Лет 50-60 назад нам так же обещали коммунизм. Но тоже свои мысли придержу при себе. Можете считать это злиттям, но просто надоело. Вы могли заметить, что я стал намного меньше писать здесь. И, наверное, скоро вообще перестану. Слишком много хамства и благо(или не благо-)глупостей. Почти не осталось людей, от которых можно услышать что-то умное, а не лозунги. Вчера как-то не сдержался.
можна не пояснювати - але питання в тому, що сучасна Раша - й дійсно зовсім не срср за ідеології. там хоч вона була - її не притримувались, але виглядала вона красиво. а яка ідеологія сучасної Раші - нестримне збагачення купки друзів, яким пощастило дорватися до влади, й які керують країною вже чверть сторіччя?
й щоб керувати, останні років 15 населення впевнено ідеологічно обробляли й прокидалі найпростіші інстінкти - бо такими керувати простіше. тому сучасні рашковани переважна більшість щиро радіє оцим обстрілам - чи є ще категорія, яка розповідає - треба розібратися, яка сама ракети влучила в під'їзд.
а строки, які вони своїм дають - це вже навіть не 10 років за часів Сталіна по 58. 15-20 й більше років за всі ці екстремізми. так, масштабу посадок немає, але у вік інтернету це не треба, головне відчуття страху в суспільстві.
й це не вилікується за 1-2-5 роки. це реально потрібна дерашизація - доки її не буде, буде оце мракобісся. але визнавати не хочеться, що все російська цивілізація на цьому етапі деградувала й не дуже відрізняється від нацистів минулого сторіччя. так, масштабу звірств такого не маємо, а відношення до звірств - те саме.
flyman написав:Тоді дайте відповідь навіщо було порушувати домовленості щодо нерозширення НАТО на схід в обмін на об"єднану Німеччину? І навіщо папіредник вписав в КУ, а паслідовник не вичоркнув, якщо був за простопєрєстать, нє?
Потому что НАТО единственная сила, которая может защищать от угроз глобального уровня, таких как рф. Если бы рф, что то выполнила, то ли минские, то ли резолюции ОБСЕ или ООН, то Зеленский такой чудак, что мог и вычеркнуть. Но на фоне тотального беcпредела со стороны РФ, НАТО казался единственным шансом. Проблема ж в не расширении НАТО, а в токсичности рф, которая приводит к тому, что ее соседи просятся в НАТО.
Мне кажется, что вопрос с НАТО нужно поднимать в другом контексте. А именно в контексте Будапештского меморандума. НАТО это составная часть комплексных гарантий, которую со своей стороны предлагали США и Великобритания для нас. Но росия была против подобной гарантии. Поэтому сближение Украины с НАТО оттягивалось некоторое время. А если быть абсолютно точным, то оттягивалось до самой попытки росии оттяпать у нас остров Тузла, имеющий стратегическое значение в контексте территориальных гарантий по Будапештскому меморандуму. После попытки отжатия острова и дальнейших действий кремля по дестабилизации политической обстановке в Украине (кремль организовал акции и провокации против Леонида Кучмы, те самые шествия с возгласами "Кучму геть!" в начале 2000-х) налаживание взаимосвязей с НАТО было поставлено на стабильную основу.
Подробнее на другой ветке о реальных Причинах этой войны
ЛАД написав:... Что касается "курей" и глобализации. Вообще-то ожидал немного другого объяснения, но и так сойдёт. Возражать не буду. Особенно понравился последний абзац насчёт "Брі з дор блю" и "прошутто". Повеяло чем-то до боли знакомым. Лет 50-60 назад нам так же обещали коммунизм. Но тоже свои мысли придержу при себе. Можете считать это злиттям, но просто надоело. Вы могли заметить, что я стал намного меньше писать здесь. И, наверное, скоро вообще перестану. Слишком много хамства и благо(или не благо-)глупостей. Почти не осталось людей, от которых можно услышать что-то умное, а не лозунги. Вчера как-то не сдержался.
а з приводу сільгосп - все одно критикуєш. молочка та м'ясне виробництво взагалі не порівняти з срср? й розвивається все далі й далі. але можна це оцінити, а можна брати те, чого немає - й не помічає, що все більше й більше виробляється тут. а прошутто можливо в нас ніколи не буде, бо роблять його трохи південніше.
а олійні виробництва - це взагалі доволі складні заводи - а ти взагалі якось не бачиш цього. так обладнання не наше - але ще раз - можна робити самому починаючи з простого, а можна нічого не робити, але багато розповідати - оце й є різниця між нашими підходами.
flyman написав:Тоді дайте відповідь навіщо було порушувати домовленості щодо нерозширення НАТО на схід в обмін на об"єднану Німеччину? І навіщо папіредник вписав в КУ, а паслідовник не вичоркнув, якщо був за простопєрєстать, нє?
не було таких домовленостей, не повторюйте російські побрехеньки. й так НАТО постійно існувало для захисту Європу спочатку від срср, тепер від Раші. й напад Раші лише підтверджує це - все очевидно
flyman написав:Тоді дайте відповідь навіщо було порушувати домовленості щодо нерозширення НАТО на схід в обмін на об"єднану Німеччину? І навіщо папіредник вписав в КУ, а паслідовник не вичоркнув, якщо був за простопєрєстать, нє?
не було таких домовленостей, не повторюйте російські побрехеньки. й так НАТО постійно існувало для захисту Європу
хто сказав що нас хотять туди прийняти? І що мішає нато нас захистити зараз?
Бетон написав:«Около тысячи зарегистрированных уголовных производств в отношении работников ТЦК, но ни одного приговора», - военный адвокат Олег Леонтьев
Звісно, бо все фейки, брехня. За брехню проти ЗСУ треба давати по 10 років з конфіскацією і весь цей вал фейків зникне, такі як ти брехливі ждуни засунуть язики в зад і будуть ссатися лише при думці щось збрехати проти ЗСУ.