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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14224142251422614227
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 15:44

  flyman написав:
  yama написав:на вашу думку де Україна зупинить рф ? і коли це станеться ? ваші прогнози аналітика ?

Шкільна задача про басейн із трубою А і Б, в одну вливається а другу виливається, при плані поставки 25 кубоМ/міс.
https://forbes.ua/news/smertnist-v-ukraini-mayzhe-utrichi-perevishchila-narodzhuvanist-u-2024-mu-31012025-26762
В Україні 2024 року було зареєстровано 495 090 смертей, що в 2,8 раза перевищило кількість зареєстрованих народжень – 176 679, свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, пише «Інтерфакс-Україна» 31 січня.

і який розвязок задачі ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 15:49

  yama написав:і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 15:55

  Banderlog написав:
  yama написав:і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.

так виборів же небуде, сьогодні/вчора в інтервью наш гарант розклав по полочкам
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 15:57

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:
  yama написав:і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.

так виборів же небуде, сьогодні/вчора в інтервью наш гарант розклав по полочкам
якщо виходу нема вихід там де був вхід
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 16:50

  Banderlog написав:
  yama написав:і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.

https://youtu.be/d2_kVpoZ6LY?si=lAxWUrBgQf_tOiLP
за кого голосовать ? кто кроме Арестовича :mrgreen: сказал о своих намерениях ?

второе видео лучше https://youtu.be/2ZFCXV7w9NM?si=giXFUyt2iCLCBLtc
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 16:54

  Banderlog написав:
  yama написав:і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.

все як кажуть кацапи. Це тобі твій піп сказав?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 16:58

  Banderlog написав:
  yama написав:і який розвязок задачі ?
вибори. Ця влада закінчити війну не здатна.

А Путін хоче закінчення війни ? )
pesikot
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