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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 чер, 2025 13:37
Відповідний законопроєкт нещодавно винесло на обговорення Міністерство соціальної політики України. Якщо не вдаватися в деталі, то деякі статті із закону про пенсійне забезпечення військових хочуть взагалі прибрати, а деякі хитро переписати”, – наголошує Сергій Коробкін.
Зараз військові пенсіонери мають право на:
на перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розмірів грошового забезпечення;
щорічну індексацію.
Якщо ж вказаний законопроєкт ухвалять, пенсіонери матимуть право лише на індексацію, але називати це будуть перерахунком.
“Але індексація і перерахунок в такому випадку – це зовсім різні речі, виходить один з видів підвищення просто скасовують. Проте в пояснювальній записці до проєкту це цинічно називають: “переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним”. По факту в уряді хочуть зекономити”, – наголошує пенсійний експерт.
За його словами, таким чином відбудеться штучне ділення військових на дві категорії:
на тих, хто зараз воює – це нібито “справжні військові”, які заслуговують на великі оклади;
тих, хто вже давно отримує військову пенсію – на підвищення своїх виплат вони не зможуть розраховувати.
“Урядовці вважають, що умови проходження служби до початку АТО чи до повномасштабного вторгнення відрізняються, оскільки вони передбачають виконання різних завдань. Через це не може застосовуватися однаковий підхід до пенсійного забезпечення, зокрема до перерахунку пенсій, призначених раніше. Отже, наголошується, що норми, які діяли в умовах мирного часу, потребуються перегляду з урахуванням нових реалій та потреб
А мені подобається
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Додано: Сер 25 чер, 2025 13:38
UA написав: budivelnik написав:
Моя Україна - переможе
Твоя це як?
Де вона розташована?
Вопрос даже не в локации(наверно там где успешные 5% успешно пхают синьку и сиги успишному нариду не под запись в тетради и поэтому не сталкиваются с кредитованием в банках и предоплатами поставщикам)
Вопрос в 2х вгодованих штурмокабанцях и одном почти списанном прапороВДВ из одних мышц.
Они перемагать лично, с АК или Браунингом, на каких фронтах за Збручем будут?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 13:43
GALeon написав: _hunter написав:
Ты смотри - выдрессировали наконец-то
Президент України сьогодні має заплановані зустрічі з Трампом та іншими лідерами країн-членів НАТО
Він уперше з'явився в класичному костюмі на саміті НАТО
https://censor.net/ua/n3559796
Та да... Похоже этого таки решили снимать наконец-то.
Трамп про зустріч: "Обговоримо очевидне"
Президент США прокоментував свою майбутню зустріч із президентом України, яка відбудеться в середу на саміті НАТО в Гаазі. Спілкуючись із пресою разом із генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп заявив, що "ми обговоримо очевидне" та "його труднощі".
"Зеленський – хороший хлопець. Я припускаю, що ми будемо обговорювати Україну", – додав Трамп.
Він також розповів, що багато спілкувався з Путіним, назвавши його "дуже приємним". Трамп зазначив, що відмовився від пропозиції Путіна допомогти з Іраном, натомість попросивши його "зробити послугу" і "допомогти нам з Росією".
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Додано: Сер 25 чер, 2025 13:56
GALeon написав: _hunter написав:
Ты смотри - выдрессировали наконец-то
Президент України сьогодні має заплановані зустрічі з Трампом та іншими лідерами країн-членів НАТО
Він уперше з'явився в класичному костюмі на саміті НАТО
https://censor.net/ua/n3559796
За словами прем'єра Угорщини, в національних інтересах країни не бути частиною будь-якої інтеграційної спільноти з Україною.
а може в інтересах ЄС викинути Угорщину й прийняти Україну? як ця дрібнота швидко навчилася зловживати правами...
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Додано: Сер 25 чер, 2025 14:07
Hotab написав:anduzenko
Нет работы или нет стимула снижать нагрузку?
Ну в смысле, вот эти 10х расходов на оплату труда - это ж всё равно рентабельно, правильно? А если станет нерентабельно, то что тогда?
Коли я кажу про навантаження 2Х, я маю на увазі:
жаркий клімат
відсутність нормального метео і орнітологічного забезпечення
погодні умови , що змінюються дуже швидко
непідготовленість (не якісна підготовка) посадкових майданчиків
наземний персонал (із числа лОкалів) з низькою підготовкою (там десятки ризиків.. включно з впихуванням dangerous goods які по документам не є такі, або взагалі заборонені ).
безпекова ситуація (ризики бути розстріляним або взятим в заручники.. і такі випадки були за останні пару років)
побутові умови і харчування (leaves a lot to be desired, хоча це краще що можна забезпечити в тих умовах)
постійна загроза бути обкраденим. Всюди, від готелю до ринку.
обмедення: заборона алкоголю і сексу (як мінімум з лОкалами, ООН-овок трогати нижче пуза можна)
Які з цих викликів можна зменшити вдвічі ( або розділити на двох), щоб платити менше зарплати ?
Ну і самій АК вигідніше там тримати менше персоналу: це і візи з квитками, і проживання в готелі (десь 100 дол за день), і транспорт ..
сколько платят комэску(???какая должность у пилота подпола?) на восточном фронте?
Ни спида, ни забороны секасу нема, не в Конго кордоны 91 отбиваем.
Да и в заложники ТЦКэсэсовцы других берут.
Корм даже в чёрном АТБ приемлемый.
климат адский был прошлым летом шоб так сказать пожили твари без кондёров
За птичек и диспетчеров не в курсе
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Додано: Сер 25 чер, 2025 14:16
Letusrock написав: budivelnik написав:
5 депутатів СЬОГОДНІШНЬОЇ ВР - служать в ЗСУ , хоча мають право не служити
а) співвідношення 1/20 дуже сумнівне
б) як служать, а-ля як боксер Ломаченко, чи як співак Козловський?
в) стосовно "мають право не служити" - не здивуюсь якщо внєзапно виявляється що 99% синів/зятів депутатів/суддів/прокурорів і т.д. теж мають право не служити бо вони аспіранти, інваліди чи заброньовані грантоїди.
Не розумію ваше постійне бажання заперечити українську реальність
может в этом "запереченнi" и скрывается успишный способ существования и приумножения капитальца?
Допустим наследники забронированные помощники депутатов(известных свободовцев, перекрасившихся в зеленистов, как вариант)
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