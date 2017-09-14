|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 25 чер, 2025 13:43
GALeon написав: _hunter написав:
Ты смотри - выдрессировали наконец-то
Президент України сьогодні має заплановані зустрічі з Трампом та іншими лідерами країн-членів НАТО
Він уперше з'явився в класичному костюмі на саміті НАТО
https://censor.net/ua/n3559796
Та да... Похоже этого таки решили снимать наконец-то.
Трамп про зустріч: "Обговоримо очевидне"
Президент США прокоментував свою майбутню зустріч із президентом України, яка відбудеться в середу на саміті НАТО в Гаазі. Спілкуючись із пресою разом із генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп заявив, що "ми обговоримо очевидне" та "його труднощі".
"Зеленський – хороший хлопець. Я припускаю, що ми будемо обговорювати Україну", – додав Трамп.
Він також розповів, що багато спілкувався з Путіним, назвавши його "дуже приємним". Трамп зазначив, що відмовився від пропозиції Путіна допомогти з Іраном, натомість попросивши його "зробити послугу" і "допомогти нам з Росією".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9856
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 25 чер, 2025 13:56
GALeon написав: _hunter написав:
Ты смотри - выдрессировали наконец-то
Президент України сьогодні має заплановані зустрічі з Трампом та іншими лідерами країн-членів НАТО
Він уперше з'явився в класичному костюмі на саміті НАТО
https://censor.net/ua/n3559796
За словами прем'єра Угорщини, в національних інтересах країни не бути частиною будь-якої інтеграційної спільноти з Україною.
а може в інтересах ЄС викинути Угорщину й прийняти Україну? як ця дрібнота швидко навчилася зловживати правами...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9047
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 763 раз.
- Подякували: 1620 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:16
Letusrock написав: budivelnik написав:
5 депутатів СЬОГОДНІШНЬОЇ ВР - служать в ЗСУ , хоча мають право не служити
а) співвідношення 1/20 дуже сумнівне
б) як служать, а-ля як боксер Ломаченко, чи як співак Козловський?
в) стосовно "мають право не служити" - не здивуюсь якщо внєзапно виявляється що 99% синів/зятів депутатів/суддів/прокурорів і т.д. теж мають право не служити бо вони аспіранти, інваліди чи заброньовані грантоїди.
Не розумію ваше постійне бажання заперечити українську реальність
может в этом "запереченнi" и скрывается успишный способ существования и приумножения капитальца?
Допустим наследники забронированные помощники депутатов(известных свободовцев, перекрасившихся в зеленистов, как вариант)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5176
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 359 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:24
Shaman написав: GALeon написав: _hunter написав:
Ты смотри - выдрессировали наконец-то
Президент України сьогодні має заплановані зустрічі з Трампом та іншими лідерами країн-членів НАТО
Він уперше з'явився в класичному костюмі на саміті НАТО
https://censor.net/ua/n3559796
За словами прем'єра Угорщини, в національних інтересах країни не бути частиною будь-якої інтеграційної спільноти з Україною.
а може в інтересах ЄС викинути Угорщину й прийняти Україну? як ця дрібнота швидко навчилася зловживати правами...
Для этого нужно было Порошенко выбирать. Этот, увы, вообще ни за что договориться не может.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9856
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:32
_hunter написав:
Для этого нужно было Порошенко выбирать. Этот, увы, вообще ни за что договориться не может.
ніззя, при ньому був би нудний армовір, замість прикольних майських шашликів
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39862
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:46
d44 написав:
Відповідний законопроєкт нещодавно винесло на обговорення Міністерство соціальної політики України. Якщо не вдаватися в деталі, то деякі статті із закону про пенсійне забезпечення військових хочуть взагалі прибрати, а деякі хитро переписати”, – наголошує Сергій Коробкін.
Зараз військові пенсіонери мають право на:
на перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розмірів грошового забезпечення;
щорічну індексацію.
Якщо ж вказаний законопроєкт ухвалять, пенсіонери матимуть право лише на індексацію, але називати це будуть перерахунком.
“Але індексація і перерахунок в такому випадку – це зовсім різні речі, виходить один з видів підвищення просто скасовують. Проте в пояснювальній записці до проєкту це цинічно називають: “переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним”. По факту в уряді хочуть зекономити”, – наголошує пенсійний експерт.
За його словами, таким чином відбудеться штучне ділення військових на дві категорії:
на тих, хто зараз воює – це нібито “справжні військові”, які заслуговують на великі оклади;
тих, хто вже давно отримує військову пенсію – на підвищення своїх виплат вони не зможуть розраховувати.
“Урядовці вважають, що умови проходження служби до початку АТО чи до повномасштабного вторгнення відрізняються, оскільки вони передбачають виконання різних завдань. Через це не може застосовуватися однаковий підхід до пенсійного забезпечення, зокрема до перерахунку пенсій, призначених раніше. Отже, наголошується, що норми, які діяли в умовах мирного часу, потребуються перегляду з урахуванням нових реалій та потреб
А мені подобається
Проект не читал. Из того что написано, то похоже на кидок всех военпенсов. Нынешних и будущих. Те, кто уйдут потом, также не будут иметь право на перерасчет пенсии. Только на индексацию. Их современные большие оклады, служившие базой для расчета пенсии, сожрет инфляция. Что касается индексации, там тоже ограничения. Максимальный размер индексации не более 1500 грн и максимальный размер пенсии не более нескольких чего-то там. Кто желает, то сам найдет чего.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 2020
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 чер, 2025 15:29
tumos написав: d44 написав:
Відповідний законопроєкт нещодавно винесло на обговорення Міністерство соціальної політики України. Якщо не вдаватися в деталі, то деякі статті із закону про пенсійне забезпечення військових хочуть взагалі прибрати, а деякі хитро переписати”, – наголошує Сергій Коробкін.
Зараз військові пенсіонери мають право на:
на перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розмірів грошового забезпечення;
щорічну індексацію.
Якщо ж вказаний законопроєкт ухвалять, пенсіонери матимуть право лише на індексацію, але називати це будуть перерахунком.
“Але індексація і перерахунок в такому випадку – це зовсім різні речі, виходить один з видів підвищення просто скасовують. Проте в пояснювальній записці до проєкту це цинічно називають: “переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним”. По факту в уряді хочуть зекономити”, – наголошує пенсійний експерт.
За його словами, таким чином відбудеться штучне ділення військових на дві категорії:
на тих, хто зараз воює – це нібито “справжні військові”, які заслуговують на великі оклади;
тих, хто вже давно отримує військову пенсію – на підвищення своїх виплат вони не зможуть розраховувати.
“Урядовці вважають, що умови проходження служби до початку АТО чи до повномасштабного вторгнення відрізняються, оскільки вони передбачають виконання різних завдань. Через це не може застосовуватися однаковий підхід до пенсійного забезпечення, зокрема до перерахунку пенсій, призначених раніше. Отже, наголошується, що норми, які діяли в умовах мирного часу, потребуються перегляду з урахуванням нових реалій та потреб
А мені подобається
Проект не читал. Из того что написано, то похоже на кидок всех военпенсов. Нынешних и будущих. Те, кто уйдут потом, также не будут иметь право на перерасчет пенсии. Только на индексацию. Их современные большие оклады, служившие базой для расчета пенсии, сожрет инфляция. Что касается индексации, там тоже ограничения. Максимальный размер индексации не более 1500 грн и максимальный размер пенсии не более нескольких чего-то там. Кто желает, то сам найдет чего.
то хотабові $500 перетворються в, перетворюються ... ?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39862
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2837 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 25 чер, 2025 15:55
tumos написав: d44 написав:
Відповідний законопроєкт нещодавно винесло на обговорення Міністерство соціальної політики України. Якщо не вдаватися в деталі, то деякі статті із закону про пенсійне забезпечення військових хочуть взагалі прибрати, а деякі хитро переписати”, – наголошує Сергій Коробкін.
Зараз військові пенсіонери мають право на:
на перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розмірів грошового забезпечення;
щорічну індексацію.
Якщо ж вказаний законопроєкт ухвалять, пенсіонери матимуть право лише на індексацію, але називати це будуть перерахунком.
“Але індексація і перерахунок в такому випадку – це зовсім різні речі, виходить один з видів підвищення просто скасовують. Проте в пояснювальній записці до проєкту це цинічно називають: “переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним”. По факту в уряді хочуть зекономити”, – наголошує пенсійний експерт.
За його словами, таким чином відбудеться штучне ділення військових на дві категорії:
на тих, хто зараз воює – це нібито “справжні військові”, які заслуговують на великі оклади;
тих, хто вже давно отримує військову пенсію – на підвищення своїх виплат вони не зможуть розраховувати.
“Урядовці вважають, що умови проходження служби до початку АТО чи до повномасштабного вторгнення відрізняються, оскільки вони передбачають виконання різних завдань. Через це не може застосовуватися однаковий підхід до пенсійного забезпечення, зокрема до перерахунку пенсій, призначених раніше. Отже, наголошується, що норми, які діяли в умовах мирного часу, потребуються перегляду з урахуванням нових реалій та потреб
А мені подобається
Проект не читал. Из того что написано, то похоже на кидок всех военпенсов. Нынешних и будущих. Те, кто уйдут потом, также не будут иметь право на перерасчет пенсии. Только на индексацию. Их современные большие оклады, служившие базой для расчета пенсии, сожрет инфляция. Что касается индексации, там тоже ограничения. Максимальный размер индексации не более 1500 грн и максимальный размер пенсии не более нескольких чего-то там. Кто желает, то сам найдет чего.
Саме так.
Старим впенсам, в принципі, пох -- звикли. Це далеко не перший чи навіть десятий кидок від держави. Звикли((
То нехай майбутні впенси чухають рєпу над заповітом - щоб не залежати потім від чужих рішень.
Пригадую, як по одній спеціальності не могли набрати 14 чол. на 40 млн-ну країну. Просто бажаючих, хоч косих кривих двійочників.
_____________________________
Що таке майбутні пенсія, пільги тощо?
Це щоб одразу на місці по факту не розраховуватися за виконану роботу.
Держава на халяву або в кредит в даному випадку не дає.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24677
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31
|102942
|
|
|1493
|281589
|
|
|6076
|940196
|
|