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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 чер, 2025 16:30
Banderlog написав:
Он флер підтримує незламного но їй хочеться щоб чоловіка оминуло. Щодо сина в якого скоро вік підійде під мобілізаційний думаю у вас питань нема?
Про лицемірство флер я писав неодноразово, але і сама флер і її сім'я не воюють саме завдяки політиці Зеленського. Вони і покладають на нього надію. Вони і є його електоратом. Він їх усіх "звільнив" від обов'язку захищати державу. Інший Президент може згадати, що і жінки повинні захищати, а бронь чоловіка може виявитись не такою ж і корисною, а вік сина не так уж і молодим. Вони не знають чого чекати від іншого, а чого чекати від Зеленського вони знають. Окрім цього, вони ще і червоні лінії собі дозволяють малювати, нічого не роблячи для їх реалізації. Хто на їх місці не проголосував би за Зеленського?
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Додано: Чет 26 чер, 2025 16:32
pesikot написав:
До речі, ти знову виправдовуєшь нацизм, пишучи, що немці не повинні були вмирати
до речі в тебе проблеми з розумінням прочитаного. Я писав що чехи (а в сьогоднішньому прикладі - французи) не повинні були вмирати за всіх. Що з позиції того ж чеха цілком логічно
pesikot написав:
То може ти ще про де Голля почитаешь і що Франція в списку країн-переможців нацизму
Може й ти почитаєш як Франція буквально в останній момент потрапила в список переможців WW2
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Letusrock
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Додано: Чет 26 чер, 2025 17:29
Letusrock написав: pesikot написав:
До речі, ти знову виправдовуєшь нацизм, пишучи, що немці не повинні були вмирати
до речі в тебе проблеми з розумінням прочитаного. Я писав що чехи (а в сьогоднішньому прикладі - французи) не повинні були вмирати за всіх. Що з позиції того ж чеха цілком логічно
Чехи не повинні вмирати за себе, щоб потім вмирати за Гітлера ?
Чудова логіка
Letusrock написав: pesikot написав:
То може ти ще про де Голля почитаешь і що Франція в списку країн-переможців нацизму
Може й ти почитаєш як Франція буквально в останній момент потрапила в список переможців WW2
25 ноября 1942 года было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи, которой было присвоено наименование «Нормандия». Так возникла французская истребительная авиационная эскадрилья, преобразованная впоследствии в полк «Нормандия — Неман»[40], воевавшая против войск стран оси на советско-германском фронте в 1943—1945 годах.
За 1941—1942 годы разрасталась и сеть партизанских организаций в оккупированной Франции. С октября 1941 года, после первых массовых расстрелов заложников немцами, де Голль призывает всех французов к тотальной забастовке и к массовым акциям неповиновения.
В останій момент ?
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Додано: Чет 26 чер, 2025 17:31
Letusrock написав:
Може й ти почитаєш як Франція буквально в останній момент потрапила в список переможців WW2
Франція програла німеччині не через провальне технічне відставання, французька армія вважалась тоді першою в світі. Нехай вона першою і не була но опиратись німцям вони могли пару років.
Проблема була в тім що франція перемогла в першій світовій і за перемогу простий народ заплатив дорого були мільйони вбитих і скалічених що він отримав натомість? Нічого.
А німці програли і їм можно було пояснити, що вони погано живуть черер французів, або через євреїв.
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