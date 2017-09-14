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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14248142491425014251
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:17


Очередний пакет страшних євросанкцій із зада під загрозою.
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:23

  pesikot написав:
  Hotab написав:«Окупація то є непогано», - каже Летусрок.
«Але до Карпат, не далі»,-додає він.

А ще згодом ... "та й Карпати також, з 1939 року якось же жили" ...
І додає "гдє тут на контракт в росс.армію запісивают, белую Ладу хочу" ..

це іржаве корито твоя мрія молодості? інакше незрозуміло чому ти цього корча постійно згадуєш.
Ти тут пишеш дурню, в підсвідомості розуміючи що коли рф гіпотетично (!!!) буде біля Карпат то місцеві до того часу десять разів будуть в ЄС.
Тому фантазуй далі про мене, рос.армію та бурятів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:30

  budivelnik написав:
  _hunter написав:ну это ж, наверное, кэрманычи эти фонды должны создать?
Ні
Вам ніхто нічого не повинен створювати.
Ви для себе повинні створити те що ВАМ підходить
І якщо те що Ви створили задовільняє більшість - то керманичі повинні просто законодавчо описати ваш досвід, щоб і інші змогли його повторити.

Аби БІЛЬШІСТЬ змогла повторити.
Тобто можновладці-управлінці-регулятори ПОВИННІ створити нові сприятливі умови, щоб в них навіть слабкіші за отих сильних (що змогли робити в попередніх несприятливих для більшості умовах), щоб навіть слабкіші могли.

Оті слабкіші за сильних і складають оту більшість суспільства.
Саме для них управлінці повинні створювати сприятливі умови для подальшого розвитку.

І це є функцією управлінців. Яку за них ніхто не зробить. І ця функція аж ніяк не є "просто законодавчо описати ваш досвід, щоб і інші змогли його повторити."
Окрім законодавчо описати, ще є забезпечити виконавчою владою, та підтримати судовою. Це складний комплекс задач.
Для цього і існує держапарат, а не лише вільний ринок.

Нарешті-то.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 чер, 2025 23:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 23:33

  Letusrock написав:Ти тут пишеш дурню, в підсвідомості розуміючи що коли рф гіпотетично (!!!) буде біля Карпат то місцеві до того часу десять разів будуть в ЄС.
Тому фантазуй далі про мене, рос.армію та бурятів

сцикуни, а з Європи куди будете тікати?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:04

  budivelnik написав:
  candle645 написав:та роздутий штат ПФ
Це розтиражована побрехенька....
Штат ПФ на функціонування ПФ витрачає менше ніж 3% від сум які виплачуються пенсіонерам...

Тобто в 50-150 раз більше ніж лідери ринку приватних ПФ в США:
Зображення
  budivelnik написав:Тому фантазія на тему що 12 млн осіб з СЕРЕДНЬОЮ по Україні в 400 доларів, можуть відкладати по 500 в місяць...- це навіть не фантазія, це маразм...
А тому в пенсійний йде в середньому з одного платника СЬОГОДНІ 60 доларів /місяць...
а раз так, то фантазувати про пенсії в 1000 доларів - можна, от тільки толку від таких фантазій.

Мова йде саме про платників, від яких держава СЬОГОДНІ ХОЧЕ понад 800 доларів /місяць... На утримання круп, впенсів та колишніх бюджетників які вже на пенсії.
Бюджетники, люмпени та твої "працівники за мінімалку і без лікарняних" звісно до них не відносяться.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:10

  budivelnik написав:
  M-Audio написав:Справа в тому, що фізично неможливо за свої активні роки накопичити щось таке, що потім можна споживати у похилому віці. У будь-якій системі те, що споживають пенсіонери, повинно бути створено та віддано працюючими саме у час цього споживання, а не за 30 років до того.
Це трошки не правда.
Давайте так
Варіант1
Якщо Ви працюючи 30 років - щорічно купували 3м2
То чи буде розмір оренди за квартиру в 90м2 - більшим за середньостатистичну пенсію?
Якщо мова про власне житло, в якому буде жити майбутній пенсіонер, тоді так, бо це одна з дуже небагатьох речей, термін придатності якої може перевищити потреби людини. Але навіть це не гарантовано. В мене, наприклад, житло було, а тепер немає. Мені довелося заплатити цю ціну, щоб не жити в окупації. У когось причини будуть інші, але наслідкі такі самі.
Але якщо мова про житло для здачі в оренду, то це повертає до того самого. Друге і подальша кількість житла сама по собі не забезпечить пенсіонера тим, що йому потрібно. Для цього потрібен хтось, хто буде сплачувати цьому пенсіонеру орендну плату (до речі, цікаве питання в тему гілки, чому в даному випадку цей хто-то -- саме я, хоча я нічого не зробив, щоб так сталося). А ще потрібен хтось, щоб за гроші від цієї орендної плати виготовив і привіз продуктів в найближчий супермаркет, кочегарив електростанцію і мобільний зв'язок і таке інше. І доступ до цього всього, начебто, надає наявність якихось зайвих квадратних метрів. Але ж якщо всі ці люди разом вирішать, що наявність квадратних метрів в пенсіонера - це недостатній аргумент, щоб вони його всі колективно забезпечили, то цей пенсіонер раптом може опинитися не тільки без квадратних метрів, а й взагалі без нічого. І це не обов'язково повинен бути якийсь бунт проти устоїв держави. Вже є тенденція, що молодь виявляє все менше бажання до праці, небажаючи розмінювати своє активне життя зараз на перспективи нездійсненого майбутнього, яке обов'язково настане, якщо достатньо наполегливо впахувати. Вже зуміли прочитати спойлер, що ні, скоріш за все не настане, а лише в тих самих персіонерів з капіталом стане ще більше капіталу і можливостей із його захисту і отримання задоволення від життя.
Варіант2
Якщо Ви купили житло своїм дітям - то чи погодяться Ваші діти виплачувати Вам у вигляді пенсії суми які б вони витрачали на оренду житла...
Це також варіант, який може спрацювати, а може й ні. Ніхто не знає на період 20-30 років.
Ще є варіанти бізнесів...
Прийде час будуть варіанти купівлі акцій..
Все це варіанти того самого -- хтось прямо зараз повинен пенсіонеру все забезпечити тільки тому, що в нього є якісь папірці, придбані 10-30 років тому (і за наявніть яких він вже, ймовірно, отримав більше матеріальних благ, ніж міг би отримати за їх ціну в момент придбання). За виключенням активного бізнесу, де підприємець створює щось таке, за що йому готові платити, що можна й в пенсіонному віці.

Та я хочу наголосити -- я не кажу, що все це погано. Скоріше навпаки, якщо б повною мірою працював такий механізм самозабезпечення, це розв'язало б низку проблем. Але все одно це -- лише один із способів віджати від працюючих на користь вже не працюючих, і не більше того. Можливо, найбільш справедливий з них, а можливо й ні, але точно справедливіший, ніж нинішня пенсійна система України, яка продовжує з потрійною силою винагороджувати тих, хто й за часів свого активного економічного життя не наповнював загальну кубишку, а лише черпав з неї, ще й часто заважаючи іншим її наповнювати.
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