У ридный Омск та Томск
Будем жить в императорском Кетае и под "Воины Шаолиня" учить кунгфу и труды Мао
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:22
У ридный Омск та Томск
Будем жить в императорском Кетае и под "Воины Шаолиня" учить кунгфу и труды Мао
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:32
Фантазія теоретика на фантазії сидити і фантазією поганяє
1 Для 90% населення (сьогоднішньої України) судовий захист майна не актуальний, бо розмір їх статків настільки мізерний, що не цікавить СУДДЮ/ПРОКУРОРА - взагалі.
Тому цим 90% , які на протязі життя ЖОДНОГО разу не приймали участі в судових засіданнях - по барабану наскільки якісна судова система.
Це колись зміниться, але не раніше ніж статки більш ніж 50-70% населення досягнуть рівня який буде потребувати судового захисту
Те що коломойський судиться з фірташом - для простого населення(90% від загальної кількості) - не має впливу на життя
До речі, якраз корпоративні суперечки першої 1000 найбагатших - як правило вирішуються в не Українських судах.
2 Те що фантазеро-теоретики не в стані осягнути
Навіть якщо стиль праці(життя/модель) а-ля я є економічно доцільним і ефективним - це не спонукає отруєних совком пробувати цей стиль повторити
Тому
Будь-який можновладець , для того щоб змусити БІЛЬШІСТЬ жити так як каже економічна теорія, але не так як хоче більшість - приречений на провал.
А якщо ще й навісити на цю владу виховання НОВОЇ ЛЮДИНИ (нічого не нагадує з лозунгів 1917-1937 ?) - то це приведе або до терору(диктаторський режим)
або до програшу на виборах(демократичний режим)
Тому
Не влада веде народ
А народ спрямовує владу.
І чим народ більш задурманений теоретиками - тим менше він дивиться на досягнення практиків...
Але голод-не тітка, тому в якийсь момент теоретикам доють копен-дупен і починають розуміти що казали років за 20 до того практики.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:36
Про Штаты с ихней 401к уже сегодня писали - игнорируем?
>>> НЕ МАЮТЬ власного житла, не говорячи вже про якісь акції підприємств
Где связь? - это только на развалинах совка нарид "в бетон" вкладывается - по причине неразвитости фондового рынка. Там, где он развит - банально считают RoI недвиги и рынка - и делают выводы.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:39
Не потрібен той капітал нікому. Потрібно те, що за його допомогою можна отримати. В сенсі економічної активності це - послуги від інших людей, або для особистих потреб, або для якоїсь ділової активності, теж саме обладнання і сировина, або навіть просто можливість прикласти свої зусилля до якогось корисного верстату і отримати можливість продавати свою працю. Якщо все це стане можливе без капіталу, тим капіталом залишиться лише підертися. Звісно, ідея не нова, і спроби такі були, і чим закінчилися всі знають, але я все намагаюсь донести думку, що пенсіонер, зібравши капітал, навіть тяжкою чесною працею, все одно свого існування поза активним економічним життям не забезпечує, а це повинні йому забезпечити інші люди, які все ще економічно активні. І, звісно, краще, якщо вони це роблять добровільно, і отримують натомість щось корисне для себе. Так, нічого кращого, ніж капітал, для цієї мети ще не придумали, але це не спростовує цю нескладну думку вище.
Але працює це все, поки молодь ще вірить, що з часом дійсно може забезпечити своє майбутнє, і отримати хоча б те, що й інші пенсіонери. Як тільки така віра зникає, молодь вже не хоче працювати навіть трохи вище, ніж на забезпечення своїх базових потреб, не бачить сенсу утримувати нинішніх пенсіонерів, усвідомлюючи примарність таких перспектив для себе. Ось в цей переламний момент у пенсіонерів можуть настати тяжкі часи, навіть за наявності капіталу. І це потроху відбувається зараз у всьому світі (принаймні там, де взагалі про пенсії щось чули).
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:44
_hunter
1 Не знаю що там писали про Штати, але якщо порівнювати ПЕРШУ економіку Світу з нами - то ми завжди і по всім економічним параметрам програємо.
По тій простій причині що
Штати вже 300 років будують капіталізм
а ми тільки 30
Штати відразу починали будувати капіталізм людьми вихованими в капіталізмі
А ми будуємо людьми вихованими совком..
Що будемо порівнювати
2 Тепер по житлу
На момент розвалу совка в 1991 році , ми отримали виробничого майна менше ніж на 100 млрд доларів
а житла більше ніж на 300 млрд
Житло ми приватизували між населенням
Тому з цього боку капітал в нашого населення - є
а вмінням розпорядитись цим капіталом( або взагалі признати що житло це капітал як це зробили 60% німців) ми ще не можемо.
Чи то мізків не вистарчає
Чи то фаберже заслабкі.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:48
Не-сцикун, а чому ти вирішив, що з Європи кудись доведеться тікати? Європейці мають нормальні армії, нормальні ППО; а ми що маємо? Європейці десятиріччями це будували. Питай у тих, кому за 60, що вони робили, що країну просто просрали. Завдяки їм ми стали легкою здобиччю. Питайте себе. На європейців ніхто не нападе. А попереднє покоління зробило усе, щоб на нас напали. Де ти воюєш?
Востаннє редагувалось АндрейМ в П'ят 27 чер, 2025 00:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це совок
У вас ввибір - копати город лопатою і отримувати 5 євро/година(створюючи на 10)
чи трактором і отримувати 15 євро/година ( створюючи на 30 , але виплачуючи при цьому власнику трактора 10 амортизації або плати за капітал)
Тому ще раз
Є капіталізація робочого місця
Чим вона вища- тим ефективніше працює найнятий
Чим він ефективніше працює - тим більше отримує.
Але поки трактор не купиш(капіталу немає) - доти будеш працювати лопатою
ПС
Заявляти що тоді легше в банку взяти кредит - то треба усвідомити , що кредит який надає банк-є чиїмось капіталом вкладеним на депозит
Саме тому в різних економік різні проблеми
В нас відсутній капітал , і це причина низької капіталізації робочих місць і як наслідок низької продуктивності, але велика кількість ЗМУШЕНИХ працювати робітників щоб сімї не померли з голоду
в Швеції , розмір капіталізації зашкалює - але ЗМУШЕНИХ працювати мало , бо всі шукають куди б свій капітал приткнути.
А нам шведи свій капітал не дають- бо в основній своїй масі ми совки і отримані кредити в першу чергу запустимо в споживання а не у виробництво.
Цей час колись наступить
От тільки з малим уточненням
Не те що Ви , а навіть Ваші діти не доживуть до цього моменту в Україні.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:58
Ти знов усякої фігні накидав.
Тобто підмінив предмет.
Я тобі по факту вказав, що ти написав НАРЕШТІ-то те, що тобі 15 років пояснюю; те, що викладене у фахівців.
А стосовно судів - звісно, що такі суди..., що не судяться. Реформи-то нема.
І визначити, що хоче))))) суспільство, це тільки в твоїй уяві легко. Бо хотєлок купа різних.
А от що краще -- для цього потрібен фах.
Тому, коли Бальцерович реформував (створював сприятливі умови для розвитку), то йому й опудало кози під вікнами спалювали.
Так що фантазер з єралашиками це саме ти. Екстраполятор простого. А-ля "просто перестать стрелять".
Народ спрямовує владу -- теж лише в твоїх уявах. Було б так, то суспільства втопли б популізмі.
І!!!
Апріорі не було б отакої конкурентної боротьби між можновладацями-елітами. Бо все рівно народ змусить зробити по-своєму. Так, як він хоче. А не якась частина можновладців.
В реаліях же навпаки.
Тільки коли за межі критичні виходить, отоді да - народ не дасть.
А в межах - регулюють саме можновладці.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 чер, 2025 01:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 01:02
про Штаты там писали, что у них 401к есть.
а и пофиг: на тот факт, что в "этой стране" фондового рынка нет - оно не влияет от слова "совсем"
Додано: П'ят 27 чер, 2025 01:04
Ви чомусь бачити лише ти частини тексту, яки в вас викликають попабіль. Я ж прямо написав, що ця функція капіталу, що ви розписали - чудова, і що більш дієвого механізму немає, і що я взагалі-то не проти. Тільки розмова почалася із обговорення розміру пенсій, і того, яку частку виробленого повинні віддавати пенсіонерам нині працюючи. І ось тут і виявляється, що ця частка не так щоб дуже сильно і залежала від способу її розподілу - чи то через накопичення на власному пенсійному рахунку, чи через прямий від'єм державою, чи навіть через обов'язок утримання в межах родини. В цілому, наголошую. Розподіл між пенсіонерами може виявитись суттєво різний. Але рівень в цілому, він залежить лише від розмірів цієї частки, і якщо суспільство прямо зараз в цілому ледве виробляє на підримку штанів тим, хто місить багно прямо зараз, то пенсіонери за визначенням добре жити не будуть, хай вони там у минулому чудеса економічної ефективності демонстрували.
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