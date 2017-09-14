Додано: П'ят 27 чер, 2025 09:45

detroytred написав: budivelnik написав: Я б уточнив

Продуктивність росла разом з

а - збільшенням кількості населення в основному в країнах де найслабший ріст продуктивності

б - з зменшенням робочого часу

Тому якість життя покращувалась у всіх.

От тільки нюанс

КАПІТАЛІЗАЦІЯ робочого місця..

Як правило продуктивність росла не від того що в людини зявились додаткові руки чи очі....

Продуктивність росла за рахунок збільшення вартості створення робочого місця

А робоче місце створював не працівник а власник капіталу...

Тому питання

Якщо ПРАЦІВНИК не хоче самостійно покращувати своє робоче місце - то чи можна весь ріст продуктивності який відбувся не внаслідок впливу працівника-віддавати працівнику?

Адже тоді ріст продуктивності- зупиниться. Я б уточнивПродуктивність росла разом за - збільшенням кількості населення в основному в країнах де найслабший ріст продуктивностіб - з зменшенням робочого часуТому якість життя покращувалась у всіх.От тільки нюансКАПІТАЛІЗАЦІЯ робочого місця..Як правило продуктивність росла не від того що в людини зявились додаткові руки чи очі....Продуктивність росла за рахунок збільшення вартості створення робочого місцяА робоче місце створював не працівник а власник капіталу...Тому питанняЯкщо ПРАЦІВНИК не хоче самостійно покращувати своє робоче місце - то чи можна весь ріст продуктивності який відбувся не внаслідок впливу працівника-віддавати працівнику?Адже тоді ріст продуктивності- зупиниться.

Уточнити треба не твою картинко благодія для працівника власника капіталу, а головне, про що ти забув, --- конкуренцію між цими власниками.

Вона і примушує "благодіяти" та намагатися підвищити продуктивність праці. Що в свою чергу веде до зменшення собівартості одиниці продукції. І товари-послуги стають більш доступними для населення.



Саме, щоб не "прогоріти", власник виробництва (капіталу) вимушений отак діяти.

Покращувати))) працівникам, населенню.



Ринок - це перш за все конкуренція. Виробників.

За що? -- )) Уточнити треба не твою картинко благодія для працівника власника капіталу, а головне, про що ти забув, --- конкуренцію між цими власниками.Вона і примушує "благодіяти" та намагатися підвищити продуктивність праці. Що в свою чергу веде до зменшення собівартості одиниці продукції. І товари-послуги стають більш доступними для населення.Саме, щоб не "прогоріти", власник виробництва (капіталу) вимушений отак діяти.Покращувати))) працівникам, населенню.Ринок - це перш за все конкуренція. Виробників.За що? -- ))

detroytred написав: Ринок - це перш за все конкуренція. Виробників.

За що? -- )) Ринок - це перш за все конкуренція. Виробників.За що? -- ))

Я конкурую не з населенням-а з такими як я.Тому для мене ВИГІДНІШЕ менше віддавати і БІЛЬШЕ отримувати ( це посилює мою конкурентоспроможність)Але жодного руху, який мені не вигідний-я робити не буду, бо прогорю.ТомуВ мене СЬОГОДНІ є можливість автоматизувати частину торгової діяльності....Але я плачу людям бо автоматизація ЗМЕНШИТЬ мої прибутки.Виходить що погіршуючи умови я покращую життя свого працівникаБо у випадку АВТОМАТИЗАЦІЇ - він змушений був би шукати інше місце роботу ( погіршення тільки в нього)а от ці твоїкапіталу завались, куди ви капіталісти дінетесь якщо не буде кому купувати.. і так даліУкраїну НЕ ЦІКАВЛЯТЬ від слова ВЗАГАЛІ , бо ще мої внуки будуть відчувати нестачу капіталу..Тому для тих кому всі винні.Саме невдахи найбільше невдоволені, бо життя прожили а не реалізувалисьУспішні можуть мати навіть меншу капіталізацію ніж невдахи , але успішні не будуть розповідати що їм в штани хтось наклав. вони в стані за своїми штанами самостійно дивитись.Якщо виробник відбитий на всю голову то тоді суттю його життя є драка(конкуренція)Для інших - конкуренція це така собі данність( вовк, який потрібен для того щоб зайці не зажиріли)Тому є теорія що конкуренція це боротьба за частку ринку....яка приводить до....Але виявилось що як тільки на ринку стає менше ТРЬОХ виробників-їх треба ділити.Тобто найвищий виграш(захопив весь ринок) одночасно є програшем- тебе поділили.Але це лірика...Ні мене, ні тебе, ні 99% населення це питання не цікавить.ТомуДля мене бізнес це не боротьба, це життя в якому в мене щось виходить краще, щось гірше... але я не збираюсь витрачати ні хвилини додаткового часу щоб ПРОСТО когось обійти.Мене цікавить ефективність( і населення цікавить те саме що й мене менше витрачати часу/здоровья на роботу- і більше за це отримувати)А ти й далі бігай з макрожупелами які ні до тебе ні до твоїх внуків відношення не мають, бо з точки зору ринкових відносин - ти в яслях.