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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14252142531425414255
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:17

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:то саме його відповідальність в тому що він в ту країну толерантних фаберже не переїхав.

а нічого що країна закрила всередині навіть тих хто з ПМЖ чи навіть ЄС-паспортом невчасно приїхав в гості до рідних в лютому 2022.
Жив собі життям білого комірця в ЄС і раптом бац - невиїздний мобресурс в черзі на "добову поставку".
От тобі й "все залежить від тебе, можновладці непрічом, ко-ко-ко"

крім того, повно непридатних, знятих з обліку і все таке, але ж "боремся за свободу"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:а нічого що країна закрила всередині
Давай так
Країна існує 30 років
А закрита стала 3+ роки тому
В тебе що розмір фаберже змінився?
чи чого ти не чухнув якщо знав що тут погано коли все було навстіж?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:20

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:а нічого що країна закрила всередині
Давай так
Країна існує 30 років
А закрита стала 3+ роки тому
В тебе що розмір фаберже змінився?
чи чого ти не чухнув якщо знав що тут погано коли все було навстіж?

не розказуй байки про "свободу підприємництва" якщо базові права попрані.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Проблема в ринку не стільки у виробити, а в продати.
Для ринку який виготовляє БІЛЬШЕ ніж споживає - проблема ПРОДАТИ
але в Україні- інший ринок
Ми споживаємо БІЛЬШЕ ніж виготовляємо - тому для нас проблема СТВОРИТИ
а створити ми не в стані бо забагато голодранців з совка вивчели конституцію в якій все знають про права і забули про обовязки.
От і виходить

От і виходить, що ти азів ринку не розумієш.
Проблема в нас продати своє створене, і не просто продати, а продати з прибутком.
Продати з прибутком складно..
Бо ринок. Конкуренція виробників.
Тому й боротьба за зменшення собівартості...

Твої цигарки (твої послуги) не в тебе, так в іншого за рогом би купили((
Або не твої квартири, а квартири іншого забудовника.
Не в твоє таксі сіли, а в таксі іншого.
Конкуренти ... тільки б вітали, щоб тебе не було взагалі. З радістю зайняли твоє місце створювача(( незамінного((.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:50

БТС про "кармани" закриваються

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:56

*Венгрия заблокировала решение о начале переговорной процедуры по вступлению в ЕС Украины, а Словакия заблокировала решение о новом пакете санкций против РФ...* (С)
detroytred
 
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