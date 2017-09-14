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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14255142561425714258>
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:29

  Xenon написав:
Россия заняла уже второе из четырех украинских месторождений лития с момента начала полномасштабного вторжения, — Le Figaro

Речь идет о месторождении в селе Шевченко на востоке Донецкой области. Он является одним из самых перспективных месторождений в Украине. Кроме лития, на этом месторождении также содержится множество других редких металлов.

https://www.lefigaro.fr/international/g ... o-20250626


Собственно, это есть одна из главных целей РФ в войне - захват ресурсов

А все эти лозугни, типа "защита русскоязычных", "наша церква", не более чем - дымовая завеса для доверчивых дурачков
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:30

  d44 написав:
  Xenon написав:
Россия заняла уже второе из четырех украинских месторождений лития с момента начала полномасштабного вторжения, — Le Figaro

Речь идет о месторождении в селе Шевченко на востоке Донецкой области. Он является одним из самых перспективных месторождений в Украине. Кроме лития, на этом месторождении также содержится множество других редких металлов.

https://www.lefigaro.fr/international/g ... o-20250626
Меньше роботи в Україні - більше заробітчан у Європі. Польща планує впровадити в 2027 році чотиреденний рабочий тиждень :)

це щоб приховати безробіття
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:40

  _hunter написав:.....
так и сами пенсии - возникли недавно ;)
Так я об этом и написал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:49

  Успіх написав:Вже не від одних чув, що в їхньому ОСББ/ЖЕКу нема сантехніків, електриків... навіть, з двірниками - напряг!

І от сьогодні натикаюсь на таке, що захотілось зробити фото >>>

Підбираємось до останньої верби?


Якщо життя бачити з дивану, то так воно і є

В реальності - ніт )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:22

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
так и сами пенсии - возникли недавно ;)
Так я об этом и написал.

а какие проблемы с пенсиями в Штатах, например?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Собственно, это есть одна из главных целей РФ в войне - захват ресурсов
А все эти лозугни, типа "защита русскоязычных", "наша церква", не более чем - дымовая завеса для доверчивых дурачков

а що їх ресурси вже закінчились? "захват ресурсов" це теж - дымовая завеса для доверчивых дурачков
причина війни - ідеальний шторм який виник через серію помилок лошар-глобалістів, приправлений ілюзіями учасників: одні думали про перемогу за 2-3 дні та показати кузькіну мать ненависним буржуям, а інші повірили в казочку що якщо вівця набє морду зграї вовків то фермери візьмуть її з загону в будинок як рівного партнера
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 17:18

  Успіх написав:Вже не від одних чув, що в їхньому ОСББ/ЖЕКу нема сантехніків, електриків... навіть, з двірниками - напряг!

І от сьогодні натикаюсь на таке, що захотілось зробити фото >>>

Підбираємось до останньої верби?

Хз, ще є кого ловити. Зара багато студентів розвелось . Логічно булоб обмежити. Поставити обмеження до 25 р плюс перша вища осіта, плюс навчання на держзамовленні.
Бо який смисл давати бронь тим майбутнім спеціалітам які не потрібні державі?
Це як на мій хлопський розум. Якщо розглядати ситуацію з точки зору ефективності мобілізації а якщо нарубати бабла то схема робоча така як є.
Но схоже добираються і до студентів. По крайній мірі роблять заділ на майбутнє.

Українські студенти готуватимуться до бойових дій вже з 1 вересня — в університетах почнеться підготовка стрільб з автоматів, стройова і далі присяга

Йдеться про загальновійськову підготовку (БЗВП) для студентів вишів, а саме:
— хлопців, яким виповнилось 18 років;
— придатних за станом здоров’я;
— тих, хто навчається на денній або дуальній формі в будь-якому ЗВО — навіть приватному;
— дівчат-студенток, які проходитимуть теорію разом з усіма, практика для них за бажанням;

Підготовка складається з теорії в 90 годин, упродовж навчального року (лекції, семінари, залік) та практики — 210 годин у навчальних центрах ЗСУ (травень-жовтень), під час канікул.

Важливо знати, що після проходження загальновійськової:
— присяга складаєтся обов’язково;
— людина отримує статус військовозобов’язаного;
— призову не підлягає до 25 років, але може піти добровільно;
— відмова або провал заліку — це підстава для відрахування з вишу.
під час практики студентів офіційно вважають військовозобов’язаними — на них поширюються всі статути ЗСУ.
Востаннє редагувалось Banderlog в П'ят 27 чер, 2025 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 17:34

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
так и сами пенсии - возникли недавно ;)
Так я об этом и написал.

а какие проблемы с пенсиями в Штатах, например?
Не знаю.
Но в США ситуация совсем другая. Там идёт постоянный рост населения - за счёт более высокой рождаемости, чем у нас, + постоянная иммиграция.
Демографические пирамиды США и Украины сильно отличаются. Средний возраст населения США - 38,5, Украины - 42,2 года.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 17:53

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:Смішна тільки мінімалка, а процент-22% - цілком нормальний
Мало при существующем соотношении пенсов и работающих.
Даже при соотношении 1:2 (которого у нас нет), если взять 22% от ср. зарплаты, ср. пенсия составит 44% от ср. зарплаты.
То, что это мало, подтверждается постоянным дефицитом ПФ и необходимостью дотаций из бюджета.
При соотношении 1:3 получалось бы более не менее нормально - ср. пенсия была бы 66% зарплаты. Но о таком соотношении мы даже мечтать не можем. Разве что привлечь миллионов 15 мигрантов. :)
Майте бога в серці, якщо спиратися на співвідношення пенсіонерів до працівників, треба тільки на пенсії в солідарний фонд віддавати половину заробленого.
Але хто сказав взагалі, що солідарний фонд має забезпечувати пенсію розміром з середню зарплату? І навіть половину? Існуючі пенсії - обʼєктивно вимушено низькі, і щось може змінитися тільки десь через покоління, за умови, що будуть створені притомні умови для інвестування коштів пенсійних фондів, додано додатково збір в накопичувальну систему, і тоді рік за роком можна буде перерозподіляти розмір внесків в солідарну систему і в накопичувальну, і так років за 25 вийдемо з пенсійної кризи. Хоча тут багато всяких але все одно.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:05

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав: Так я об этом и написал.

а какие проблемы с пенсиями в Штатах, например?
Не знаю.
Но в США ситуация совсем другая. Там идёт постоянный рост населения - за счёт более высокой рождаемости, чем у нас, + постоянная иммиграция.
Демографические пирамиды США и Украины сильно отличаются. Средний возраст населения США - 38,5, Украины - 42,2 года.

вот и я не знаю :) а пишите - "проблемы с пенсиями"...
И, опять же, это не "проблема с пенсиям " - это проблема с демографией.
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