ЛАД написав:

_hunter написав: ЛАД написав: .......

Не знаю.

Но в США ситуация совсем другая. Там идёт постоянный рост населения - за счёт более высокой рождаемости, чем у нас, + постоянная иммиграция.

Демографические пирамиды США и Украины сильно отличаются. Средний возраст населения США - 38,5, Украины - 42,2 года. .......Не знаю.Но в США ситуация совсем другая. Там идёт постоянный рост населения - за счёт более высокой рождаемости, чем у нас, + постоянная иммиграция.Демографические пирамиды США и Украины сильно отличаются. Средний возраст населения США - 38,5, Украины - 42,2 года.

вот и я не знаю а пишите - "проблемы с пенсиями"...

И, опять же, это не "проблема с пенсиям " - это проблема с демографией. вот и я не знаюа пишите - "проблемы с пенсиями"...И, опять же, это не "проблема с пенсиям " - это проблема с демографией.

Не занимайтесь крючкотворством, а то так можно и до мамонтов дойти.Проблема с пенсиям, вытекающая из проблемы с демографией - так устроит?Но проблема с демографией не только у нас, такая же проблема и в Европе, а в не такой далёкой исторической перспективе будет и во всём мире. И её вряд ли удастся решить. Да и не нужно пока, людей на Земле и так слишком много стало.Но проблему с пенсиями надо решать уже сегодня-завтра.