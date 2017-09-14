flyman написав:ЛАД написав:......viewtopic.php?p=5868477#p5868477Для Украины вижу единственный вариант - массовая иммиграция.
Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.
тобто в Україні кирка і мотика, а глобально ШІ та роботи?
Простите за выражение, вы задрачиваете?
Повторю в сотый раз, мы бедная страна. По одёжке протягивай ножки.
На ближайшее время да, кирка и мотыга.
ИИ и роботы для человечества в целом - на перспективу. Сначала в богатых странах.
Первое время, думаю, это будет достаточно дорогое удовольствие и смогут использовать только США и, возможно Европа (да и то не вся), где дорогая рабочая сила. Мы сможем использовать, когда подешевеет. Сильно подешевеет. Это вопрос не одного года. Думаю, даже при больших успехах, не менее 10 лет, а, скорее, даже больше.