unicdima написав:Таке вже у нас використовується, ЗРК Вампір. Правда розміром з морквину самонавідну ракету не зробиш але дешева з підсвіткою невелика вийшла.
ну тепер зрозуміло...
VAMPIRE — це портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (наприклад, на позашляховик) для запуску недорогих ракет APKWS або інших боєприпасів з лазерним наведенням.APKWS — це перероблення конструкції некерованих ракет Hydra 70 із комплектом лазерного наведення для перетворення їх на високоточні боєприпаси. APKWS використовує технологію напівактивного лазерного самонаведення з розподіленою апертурою (DASALS). Конфігурація APKWS дозволяє використовувати наявні боєголовки системи Hydra 70 без необхідності встановлення лазерного самонаведення в носовій частині ракети. Безконтактний підривник дозволяє йому ефективно перехоплювати БПЛА. Лазерне наведення ракети, яке активується під час запуску, не вимагає прицілювання до цілі перед запуском. Комплекс VAMPIRE розроблений як відносно дешева система, яку можна помістити на пікап або на будь-який транспортний засіб із вантажною платформою.
Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился передать взрыватели для высокоточного оружия, изначально закупленные для Украины, американским силам на Ближнем Востоке Сенатскому комитету по вооруженным силам министерство сообщило, что необходимость переброски этих компонентов обусловлена "неотложной проблемой, выявленной министром обороны". Речь идет о взрывателях для ракетной системы Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) — высокоточной технологии, которую США передают Украине уже несколько лет.
Це ті 20 тисяч про які казав Зеленський. , тобто немає ніяких "вампірів"
ЛАД написав: Понимаю. Но статус доллара тоже зависит от состояния экономики США. И всё-таки доллар не единственный и не совсем главный товар. Когда-то "главным товаром" был фунт стерлингов.
Доля реального производственного сектора США в мировой экономике на начало приобретения долларом статуса мировой валюты была порядка 50%. В настоящее время менее 20%. Как вы думаете статус положительно влияет на развитие реального сектора ?
Немного не понял. Вы хотите сказать, что статус доллара привёл к уменьшению доли реального производственного сектора США в мировой экономике? Или вы о чём-то другом. Доллар приобрёл статус мировой валюты именно благодаря тому, что доля реального производственного сектора США в мировой экономике была порядка 50% + огромные золотые запасы США после войны (в начале 1950-х Соединенным Штатам принадлежала большая часть золота в мире — 70% или около 22000 тонн - https://zolotodb.ru/article/12193). И до сих пор сохраняет свой статус. Сегодняшние 20% мировой экономики тоже немало. Да и ЗВР США тоже велики. Я не поддерживаю росс. крики и предсказания о "скорой кончине доллара", но при существующих тенденциях он в конечном итоге свою роль потеряет. Недаром лозунг Трампа: "Сделаем Америку снова великой!" Подчеркну - снова. И недаром он ставит задачу возвращения производств в Штаты. Можно обсуждать его методы, но цель вполне понятная и оправданная.
unicdima написав:......... Таке вже у нас використовується, ЗРК Вампір. Правда розміром з морквину самонавідну ракету не зробиш але дешева з підсвіткою невелика вийшла.
К сожалению, не нашёл ТТХ Вампира. Но здесь - https://www.youtube.com/watch?v=MqJv_k3mq0I - говорится, что цена ракеты 22 тыс. долл. Цену шахеда росс. производства называют примерно такую же. По той же ссылке цена самой системы Вампир около 3 млн. долл.
Іранці продали росії шахеди по 200тис долл на величезній партії. Росії вони обходяться ще дорожче з урахуванням побудови нових цехів, потім звісно собівартість впаде.