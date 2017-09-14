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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14268142691427014271>
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:08

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
>>> Как решить проблему демографии ...
Я ж вам уже два раза писал ;)
Не видел. Как?
Я до сих пор думал, что "моя" страна у нас общая - Украина.
Это не так?
Уточните, какая страна для вас "моя".


Перечитайте, что вы там в ответ про Штаты юморили...

это та, которуб я выбрал для проживания. Странно, что это нужно специально уточнять...
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Faceless написав:Це так мило, коли ті, хто прогуляв уроки фізики, починає розказувати про технологічні вундервафлі
Це так мило, коли пропустили СПЕЦІАЛЬНО пункт про НОВІТНІ технології, а зацепились лише за "застарілі" технології.
Ок.
А якщо так:
Наприклад беремо Київ. По периметру(за 3-5км від межі Києва) розташовуємо радари, кожен з яких охоплює певний радіус/квадрат...
А пускові міні-ракет, розташовуємо за 3-5км від тих радарів, що би що? Правильно, щоб САМОНАВІДНА міні-ракета встигла долетіти отих 3-5км від початку сигналу, який вхопив певний радар.

Ящо погано пояснив, то ще так напишу:
1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551...
2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138...
3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.
Все
Терміново Долярчика в міністри!
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  unicdima написав:Поцікався ціною на ПЗРК, основне там саме голова
Поцікавився.
Щось задокуя))

Нам були прикомандирували "стінгериста" зі стінгером, то казали, що той стінгер коштує 40Кдол!
А я от погуглив, то щось видає 120-150Кдол!
Може то ракета до нього 40Кдол?

Коротше, якісь занадто дорогі "іграшки"...
Я думав, що за 3роки вони подешевшали, як "застарілі"
Заодно гляньте ціну пострілу НЛАВ чи Джавеліна.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:11

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Оценку взял по той же ссылке, которую привёл.
А вообще видел оценки от 20 до 200 тыс. и выше. Но везде говорится о сильной зависимости от комплектации, степени локализации производства и пр. На какую цену стоит сегодня ориентироваться, не знаю.
Пишут, что старых ракет для Вампира очень много, так что пока можно ориентироваться на 22 тыс. Но если будет сильно дороже, то тем более. При не слишком дешёвом самом комплексе.

Я вам кинув ссилку на двинун, додайте CRPA антену - отрамаєте вже набагато більше ніж названі вами 22 тис. Решта електроніки теж недешева. + корпус і БЧ.
Це мінімум на 50-60 тис. потягне.
Без вартості роботи і відкатів.
Спасибо, посмотрел.
Но вполне допускаю, что стоимость может быть заметно снижена за счёт ухудшения качества. Надо знать, насколько реальный двигатель росс. шахедов отличается от оригинального образца. + западные товары зачастую заметно дороже копий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:15

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Ящо погано пояснив, то ще так напишу:
1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551...
2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138...
3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.

В мене є краща ідея.
По фронту в 10 км ставим дивізіон "Гвоздик" з повним БК, вони ви***ть
:lol: а зара скіки на фронті в 10км стоїть самоходок?
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:17

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Ящо погано пояснив, то ще так напишу:
1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551...
2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138...
3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.

В мене є краща ідея.
По фронту в 10 км ставим дивізіон "Гвоздик" з повним БК, вони ви***ть підарів в окопах. Потім екіпажі зачищають бліндажі. Після чого в прорив пускаєм танки і вони валять на Москву як пригожин свого часу.

А в мене є ще краща ідея про 100500 дешевих дронів з баклашками бензину які летять на московитьські стратегічні цілі... :wink:
Ну чи в баклашках буде інша суміш, яка пропалює метал...;)
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Ящо погано пояснив, то ще так напишу:
1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551...
2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138...
3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.

В мене є краща ідея.
По фронту в 10 км ставим дивізіон "Гвоздик" з повним БК, вони ви***ть підарів в окопах. Потім екіпажі зачищають бліндажі. Після чого в прорив пускаєм танки і вони валять на Москву як пригожин свого часу.

А в мене є ще краща ідея про 100500 дешевих дронів з баклашками бензину які летять на московитьські стратегічні цілі... :wink:
Ну чи в баклашках буде інша суміш, яка пропалює метал...;)
Краще чужого прикрутить до дрона і підірвати над ціллю. Там кров пропалює геть усе. Ефективність 100500% я вам кажу
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:25

  yanyura написав:
  ЛАД написав:К сожалению, не нашёл ТТХ Вампира.

Скільки коштує високоточний APKWS і на скільки адекватний цінник у порівнянні з іншим озброєнням
...
Зокрема було погоджено продаж до Великої Британії 768 ракет APKWS за 31,2 млн доларів. .......
Й актуальну вартість APKWS у 40,6 тисячі доларів можливо доволі легко порівняти із вартістю деяких інших видів високоточного озброєння. Зокрема ціна протитанкової ракети TOW складає від 55 тисяч доларів, для Javelin - від 80 тисяч доларів. Ці засоби мають меншу дальність для ураження наземних цілей, хоча звісно й більшу бойову частину, але не працюють у режимі NLOS.


https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 11465.html
Спасибо.
Но возможно, цена на новые ракеты, а не старые запасы.
Но если так, то это ещё ухудшает экономику использования.

Тактико-технічні характеристики
..........
Дальність: 1100-5000 м при пуску з вертольота; 2–11 км під час пуску з літака
.......
Боєголовка: існуюча боєголовка Hydra 70[10]

https://uk.wikipedia.org/wiki/APKWS

Это всё хорошо, но в нашем случае пуск будет с земли, так что важна допустимая высота цели и дальность с земли (такая же, как с вертолёта?)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Готовьтесь к худшему уже сейчас - покупайте противогазы и респираторы. Есть детские. Рекомендуем держать их вместе с тревожным чемоданом и аптечкой», - в Черкасской ОВА предупреждают, что это необходимые средства.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:«Готовьтесь к худшему уже сейчас - покупайте противогазы и респираторы. Есть детские. Рекомендуем держать их вместе с тревожным чемоданом и аптечкой», - в Черкасской ОВА предупреждают, что это необходимые средства.
То варто було ще в 2022 зробити
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