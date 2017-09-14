Бетон написав:«Готовьтесь к худшему уже сейчас - покупайте противогазы и респираторы. Есть детские. Рекомендуем держать их вместе с тревожным чемоданом и аптечкой», - в Черкасской ОВА предупреждают, что это необходимые средства.
Успіх написав:Ящо погано пояснив, то ще так напишу: 1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551... 2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138... 3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.
В мене є краща ідея. По фронту в 10 км ставим дивізіон "Гвоздик" з повним БК, вони ви***ть підарів в окопах. Потім екіпажі зачищають бліндажі. Після чого в прорив пускаєм танки і вони валять на Москву як пригожин свого часу.
Серійне виробництво почалося на Харківському тракторному заводі ім. С.Орджонікідзе з 1971 року[2] і тривало до початку 90-х років ХХ століття.
Бетон написав:«Готовьтесь к худшему уже сейчас - покупайте противогазы и респираторы. Есть детские. Рекомендуем держать их вместе с тревожным чемоданом и аптечкой», - в Черкасской ОВА предупреждают, что это необходимые средства.
Бетон написав:«Готовьтесь к худшему уже сейчас - покупайте противогазы и респираторы. Есть детские. Рекомендуем держать их вместе с тревожным чемоданом и аптечкой», - в Черкасской ОВА предупреждают, что это необходимые средства.
То варто було ще в 2022 зробити
Ожидаем применение иприта?
Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад. Ефективність бойових газів насправді сильно перебільшена
Faceless написав:Краще чужого прикрутить до дрона і підірвати над ціллю. Там кров пропалює геть усе. Ефективність 100500% я вам кажу
А отут - 200% ви не праві, що вмикаєте сарказм! Знаю рецепт суміші(дуже простий), яка пропалює метал на раз-два! Так, бронь танка - не візьме(хоча попасти в радіатор, то... ) але ж у ворога не тільки одні танки...
Мало того що знаю рецепт, ще й маю відео/фото, як горить та суміш(світло від горіння яскраво-рязюче, наче від зварювального апарату!) Звісно, що викладати це не буду, так як нас навчали цьому і показували в "навчальному лагері дронщиків".
Літрова/півторалітрова баклашечка з такою сумішю - творить чудеса!
Faceless написав:Краще чужого прикрутить до дрона і підірвати над ціллю. Там кров пропалює геть усе. Ефективність 100500% я вам кажу
А отут - 200% ви не праві, що вмикаєте сарказм! Знаю рецепт суміші(дуже простий), яка пропалює метал на раз-два! Так, бронь танка - не візьме(хоча попасти в радіатор, то... ) але ж у ворога не тільки одні танки...
Мало того що знаю рецепт, ще й маю відео/фото, як горить та суміш(світло від горіння яскраво-рязюче, наче від зварювального апарату!) Звісно, що викладати це не буду, так як нас навчали цьому і показували в "навчальному лагері дронщиків".
Літрова/півторалітрова баклашечка з такою сумішю - творить чудеса!