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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14268142691427014271
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:35

  Faceless написав:
Бетон написав:«Готовьтесь к худшему уже сейчас - покупайте противогазы и респираторы. Есть детские. Рекомендуем держать их вместе с тревожным чемоданом и аптечкой», - в Черкасской ОВА предупреждают, что это необходимые средства.
То варто було ще в 2022 зробити

Отут брав:
https://prozaxist.ua/ua/p1418862040-res ... -dlya.html
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:40

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Ящо погано пояснив, то ще так напишу:
1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551...
2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138...
3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.

В мене є краща ідея.
По фронту в 10 км ставим дивізіон "Гвоздик" з повним БК, вони ви***ть підарів в окопах. Потім екіпажі зачищають бліндажі. Після чого в прорив пускаєм танки і вони валять на Москву як пригожин свого часу.

Серійне виробництво почалося на Харківському тракторному заводі ім. С.Орджонікідзе з 1971 року[2] і тривало до початку 90-х років ХХ століття.
К сожалению, уже даже завода нет.
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:43

  Faceless написав:
Бетон написав:«Готовьтесь к худшему уже сейчас - покупайте противогазы и респираторы. Есть детские. Рекомендуем держать их вместе с тревожным чемоданом и аптечкой», - в Черкасской ОВА предупреждают, что это необходимые средства.
То варто було ще в 2022 зробити
Ожидаем применение иприта?
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:55

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:«Готовьтесь к худшему уже сейчас - покупайте противогазы и респираторы. Есть детские. Рекомендуем держать их вместе с тревожным чемоданом и аптечкой», - в Черкасской ОВА предупреждают, что это необходимые средства.
То варто було ще в 2022 зробити
Ожидаем применение иприта?
Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад.
Ефективність бойових газів насправді сильно перебільшена
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 18:00

Шах і мат!©

  Faceless написав:Краще чужого прикрутить до дрона і підірвати над ціллю. Там кров пропалює геть усе. Ефективність 100500% я вам кажу
А отут - 200% ви не праві, що вмикаєте сарказм!
Знаю рецепт суміші(дуже простий), яка пропалює метал на раз-два!
Так, бронь танка - не візьме(хоча попасти в радіатор, то... ;) ) але ж у ворога не тільки одні танки...

Мало того що знаю рецепт, ще й маю відео/фото, як горить та суміш(світло від горіння яскраво-рязюче, наче від зварювального апарату!)
Звісно, що викладати це не буду, так як нас навчали цьому і показували в "навчальному лагері дронщиків".

Літрова/півторалітрова баклашечка з такою сумішю - творить чудеса! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Faceless написав:Краще чужого прикрутить до дрона і підірвати над ціллю. Там кров пропалює геть усе. Ефективність 100500% я вам кажу
А отут - 200% ви не праві, що вмикаєте сарказм!
Знаю рецепт суміші(дуже простий), яка пропалює метал на раз-два!
Так, бронь танка - не візьме(хоча попасти в радіатор, то... ;) ) але ж у ворога не тільки одні танки...

Мало того що знаю рецепт, ще й маю відео/фото, як горить та суміш(світло від горіння яскраво-рязюче, наче від зварювального апарату!)
Звісно, що викладати це не буду, так як нас навчали цьому і показували в "навчальному лагері дронщиків".

Літрова/півторалітрова баклашечка з такою сумішю - творить чудеса! ;)
Ви визначтесь, стратегічні цілі чи бронетехніку
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 18:24

"Какая разніца?"©)))

Faceless
А що, є різниця - чи це буде палати ворожа техніка, чи нафтобаза, чи завод, чи корабель, чи літак... чи товарняк з боєприпасами?

Чи, навіть, просто - бліндажі ворога... :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:Faceless
А що, є різниця - чи це буде палати ворожа техніка, чи нафтобаза, чи завод, чи корабель, чи літак... чи товарняк з боєприпасами?

Чи, навіть, просто - бліндажі ворога... :wink:
Звісно є різниця, тільки не в тому як буде палати, а скільки, скажімо так, БЧ (чи як назвати ту рідину ще) треба дотащщить і головне - на чому. Ви б ще фпв запропонували на НПЗ летіть.
Faceless
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  #<1 ... 14268142691427014271
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