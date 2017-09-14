Ні, не нюхав, бо не писав би тут. Я до того, що реальна ефективність сильно відрізняється від того образу, що створило телебачення, як ото "всі помруть в радіусі кількох кілометрів". Для прийнятного ефекту потрібні певні сприятливі умови, інакше ефективність куди менше "звичайних" боєприпасів. Щодо іприту, наприклад, та ж Вікіпедія пише, що а першу світову загинуло менше 5% людей, які зазнали зараження. Щодо зарину, одне з найбільших число загиблих при хімічних атаках, де зокрема використовували й зарин, був ірано-іракській війні. Число жертв колосальне, але варто враховати, що ці атаки були тотальним бомбардуванням, надзвичайно масштабні, але оцінити ефективність важко. Більш пізні випадки застосування хімічної зброї, наприклад, в Сирії, показують досить невелике число жертв, ефективність виглядає меншою за фугасні боєприпаси. У всякому разі, без повного контролю над повітрям, тобто без масштабного бомбардування, використання хімічної зброї як бч в балістичних чи крилатих ракетах виглядає геть неефективно.
ЛАД написав:Понятно. Отчасти согласен. Но это не единственная причина. А что вы думаете об остальном в том посте?
Попытаюсь об остальном.
ЛАД написав:Доллар приобрёл статус мировой валюты именно благодаря тому, что доля реального производственного сектора США в мировой экономике была порядка 50% + огромные золотые запасы США после войны (в начале 1950-х Соединенным Штатам принадлежала большая часть золота в мире — 70% или около 22000 тонн - https://zolotodb.ru/article/12193).
Мне трудно судить кто, почему и когда выбрали США в качестве центральной площадки для реализации глобального финансового проекта. Может быть старт был дан созданием ФРС с участием частных акционеров.
ЛАД написав:И до сих пор сохраняет свой статус.
Нужны какие-то альтернативы вовлеченным в процесс государствам. Резко все сломать дорого будет стоить.
ЛАД написав: Да и ЗВР США тоже велики.
Обсуждаемо после проведения полного аудита.
ЛАД написав:Я не поддерживаю росс. крики и предсказания о "скорой кончине доллара".
Может быть у кричащих это примитивное изложение мысли о прекращении функции доллара как мировой резервной валюты. Пока существует государство США у него будет своя денежная единица.
flyman написав:марно пояснювати людині сучасну систему капіталізму в США, яка далі тез "Капіталу" економічну теорію не вивчала
А що тут поясняти? У вас з Ладом різні точки сидіння. Вас цікавить пенсійна система для нас а його яким способом прокормити теперішніх пенсіонерів. От скажіть як прекрасна американська система підніме пенсії через 2, 3 роки? Ви я так розумію хочете відкладати індивідуально? Це буде теперішня нагрузка в солідарну систему + індивідуальні внески в нпф? Ну і де тут підняття пенсії "Ладу" бюджетникам і "силовикам"?
Щодо останнього: як мінімум, ще залишилися держ. підприємства, збудовані при совку, і все те, що збираються віддавати у "фонд Трампа". Для США, там є "соціальна пенсія", а є "персональні заощадження", які мають, кілька частин із різними опціями. Це ну Україна, де інструменти заощадження обмежені матросом та нерухомістю.
Schmit написав:Висота пльоту під 3 км. Можете почитати, на яких висотах ефективно працюють зенітні кулемети.
Так отож! 1. Летять високо! 2. З тої висоти раптово/швидко пікірують в ціль!
d44 написав:Кулемети на пікапу проти шахедів це як пункт незламності проти блекауту
🤣
Я давно казав, поки не винайдуть таку "пушку"(а може вже винайшли, тільки це може дуже дороге задоволення?) з радаром, де як тільки на радар потрапляє будь-який дрон/шахед - миттєво вилітає з тої "пушки" самонавідна міні-ракета!(розміром з велику морквину) і летить вже на зафіксовану радаром ціль! І, якщо на радар попадає одночасно 2-4цілі, то відповідно, і одна за другою вилітають 2-4 самонавідних міні-ракети!