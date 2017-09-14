flyman написав:

detroytred написав: ЛАД написав: Ну, если депозит вместе с банком накроется или государство объявит дефолт,... что ж, не повезло, бывает. Ну, если депозит вместе с банком накроется или государство объявит дефолт,... что ж, не повезло, бывает.

А воно рано чи пізно накриється.

Без Матриці...віртуалізації.

Бо криза перевиробництва в самій природі ринкової економіки.

І вирішується тільки розширенням ринків.

Або віртуалом. А воно рано чи пізно накриється.Без Матриці...віртуалізації.Бо криза перевиробництва в самій природі ринкової економіки.І вирішується тільки розширенням ринків.Або віртуалом.

ВВП падає в 10 раз

Японія (чи США

матиме рівень життя пересіченого вищим, чим в неньці

якщо ВВП впаде в 10 раз, то вернемось десь в часи Хрущова по рівню споживання на душу

беремо приклад, напр. Японії, "40 втрачених років", мала би перестати існувати, якщо мислити як ЛАД, але ні, навіть, якщо ВВП не росте, просто залишається рівень споживання досить високий.Припистимо, крах бах,, і, навіть тоді та жякий по словам деяких форумчан "балансує на межі"), але ж "ми всі помремо" пише ЛАД. В Україні,, багато вмирало з голода при Микиті?