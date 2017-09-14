чому в бізнесі одного кривляння і дригання ножками мало...
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Додано: Нед 29 чер, 2025 09:06
Додано: Нед 29 чер, 2025 09:17
твоя кацапська церква не православна, а сатанинська і закликає як вбивати інших так і себе.
сцикун херой інтернетний
Асад половину країни зруйнував, сотні тисяч вбив, бачу тобі це подобається.
Додано: Нед 29 чер, 2025 09:50
хто казав шо не сцикун?)))
В нас півкраїни ухилянтів а мені шо більше всіх треба?
Захищати конституцію революцію і томоську церкву?
он кадрові вояки забили, майданні
патріоти тож на ноль не спішать.
Я своє убд з 22 вже отримав, мож пора демобілізацію обявити?
А нє, то як хочете...
Корміть сосісонами
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