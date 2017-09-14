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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 чер, 2025 13:11
Banderlog написав: stm написав:
Це той проти якого підозри у неналежному забезпеченні перебування неповнолітніх
Banderlog написав:
жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе.
. Соц.служби 24.06.25р. прибули до зачинених дверей
після втечі декількох вихованців.
Да він
герой України.
Він коли я там останній раз був 450 усиновлених дітей мав. Діти в основному з вадами фізичного і розумового розвитку
главное, что не тому, по которому уже два уголовных производства пошли...
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Додано: Нед 29 чер, 2025 13:18
flyman написав:
[youtube]nqsCaMfKaSI[/youtube...
Это не на "прохання ЛАДа и хотаба.
Это то, о чём я писал - количество работающих падает быстрее, чем количество пенсионеров. Правда, не понятно, откуда она взяла цифру всего 6 млн. работающих. И вопрос, кто возьмёт на работу 60-летнего.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 13:20
Banderlog написав:
P/s для пана Дмитра, фотку дошки пошани для нежадних патріотів добавлю за 500 євриків.
Якщо сам фінансово підтримку дітей не потянеш, можеш скоперуватись з шаманом і песікотом.
Раз пішла така п'янка)) - то і я за 500євро добавлю фото довідки, що я був на навчанні дронщиків!
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Додано: Нед 29 чер, 2025 13:28
ЛАД написав: flyman написав:
[youtube]nqsCaMfKaSI[/youtube...
И вопрос, кто возьмёт на работу 60-летнего.
Если "на рынке" будут только 70ти-летние - ещё и спасибо скажут. -- тут я таких много вижу...
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Додано: Нед 29 чер, 2025 13:34
_hunter написав: Banderlog написав:
Да він
герой України.
Він коли я там останній раз був 450 усиновлених дітей мав. Діти в основному з вадами фізичного і розумового розвитку
главное, что не тому, по которому уже два уголовных производства пошли...
та може і зараз є кримінальні справи. Зелені патріоти явно кинули проти церкви держапарат. І мобілізують наших попів. Тут правда питання двояке, най мобілізують, а ще добавлять решту священників з інших конфесій тоді буде чесно. Но і так теж нічо, пристосуванців вишибуть, православна церква надто толерантно ставиться останні 2 століття до своїх священників і прихожан.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 13:41
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довідки, що я був на навчанні дронщиків!
це десь як «прослухав курс 8 класів середньої школи», замість атестату про освіту ? 😅😅
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Додано: Нед 29 чер, 2025 13:41
ЛАД написав:
Как по мне, так это не случай.
Просто сначала написали завуалировано, чтобы не выпячивать роль США, а в итоге "по просьбам трудящихся" откровенно признали доллар.
Если бы я написал подобное, то вы бы вспомнили конспирологию и отсуствие любви к ней. )
ЛАД написав:
А какая ещё валюта тогда могла претендовать на эту роль? Придумывать "валюту ООН"? И кто решал бы вопросы эмиссии и пр.? СССР вряд ли согласился бы. Чем и кем эта придуманная валюта обеспечивалась бы? Других вариантов кроме доллара просто не было.
В Бреттон-Вудсе имело место противостояние между британским и американским вариантами соглашения. Доллар не рассматривался в качестве главного элемента системы. План американца Уайта предусматривал создание всемирного банка и международного стабилизационного фонда. Активы фонда и банка формировались за счет взносов стран в валюте и золоте. Стоимость национальных валют пересчитывалась
в соответствии с универсальной для всех системой конвертации. План великобританца Кейнса предусматривал мировой центробанк (Международный клиринговый союз), который выпускал единую международную валюту (банкор). Курс банкора был привязан к золоту.
По итогу было разработано совместное заявление США и Великобритании, которое вводило понятие "конвертируемой в золото валюты". Предполагалось, что в международных платежах будут использоваться все валюты. При обсуждении концепции представитель Индии попросил разъяснить это понятие. Представитель США сказал, что попытка дать определение термина даст старт продолжительной дискуссии. Поэтому в качестве таковой проще рассматривать доллар США. В итоговом документе появился пункт с указанием, что «номинал валюты каждого участника будет выражаться в золоте или в долларах США.
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