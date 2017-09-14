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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14279142801428114282>
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 16:16

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
.......
причини шо мені не так?
Ну почалось все зливу мороза після ющенківського майдану
-заборона комуністичної партії,
- затикання рота виборцям регіоналів...
- одтирання олігархату од корита і засобів інформації,
-програма по скороченню населення України,
- знищення промисловості,
- невиконання мінських угод,
- монополізація інформ каналів
- зняття депутатської недоторканості
- гоніння на віру.(явно зелена команда це почала з ковіду)
- закриття кордонів

Окрім цього мої лічні обмеження прав і свобод в армії...
Як гадаєш цього достатньо щоб хотіти виїхати в більш вільну країну?

Почалося все раніше.
Просто не все відразу. Розвивалося поступово. І чим далі, тим скоріше.

ЛАД, ты сейчас тоже спалился, не разобравшись )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 16:57

  Banderlog написав:Зелені патріоти явно кинули проти церкви держапарат. І мобілізують наших попів. Тут правда питання двояке, най мобілізують, а ще добавлять решту священників з інших конфесій тоді буде чесно. Но і так теж нічо, пристосуванців вишибуть, православна церква надто толерантно ставиться останні 2 століття до своїх священників і прихожан.

не називай кацапську фсбешну шоблу сатаністів церквою.
Всіх ваших сраних попів треба пересаджати по статті державна зрада.
Ці попи перші пропагували за русскій мірок, баламутили людей, на них сотні тисяч смертей.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 17:01

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти в двадцятці "нашої церкви" і сам не поп ? Цікава двадцятка )

Взагалі-то, "ваші попи" мають Призвище, Ім"я, Побатькові в миру.
Мають всі ознаки мирської людини поза межами церкви

Якщо "ваші попи" такі всі "святі", то нехай відмовляються від всього мирського - від своїх авто, від свого житла, не їздять на таксі

Чи "Это совершенно другое" ? )

PS. Повторюю, ти казав "країна змінилась з приходом черчіля".
Що тобі не так ? )
Напиши.
І головне, напиши причину, чого так сталось
причини шо мені не так?
Ну почалось все зливу мороза після ющенківського майдану
-заборона комуністичної партії,

Так ти ж наче проти комуняк на словах ... а ось воно що )
на словах проти, а по факту - за
  Banderlog написав: - затикання рота виборцям регіоналів...

Ти ж ніколи не ходив на вибори, яка тобі різниця ? ...
То ти з регіоналів, оце так "явка з повинной" )
  Banderlog написав:- одтирання олігархату од корита і засобів інформації,

Ти впевненний в цьому ? Чи це промосковських викинули
  Banderlog написав:-програма по скороченню населення України,

Це до Путіна та Гундяя, про яких ти мовчишь
  Banderlog написав:- знищення промисловості,

Це також до Путіна та Гундяя, про яких ти мовчишь
Бо до них промисловість працювала
  Banderlog написав:- невиконання мінських угод,

Промосковитська пропаганда.
Їх не виконувала саме Росія, прочитай угоди
  Banderlog написав:- монополізація інформ каналів

Тільки ТВ.
Інші інформ.канали доступні
  Banderlog написав:- зняття депутатської недоторканості

А що в цьому поганого ?
  Banderlog написав:- гоніння на віру.(явно зелена команда це почала з ковіду)

ой не тринди. немає ніякого гоніння на віру
  Banderlog написав:- закриття кордонів

А що такого трапилось, га ?
Може вже напишешь про те, від чого тікаєшь, як чорт від ладана
  Banderlog написав:Окрім цього мої лічні обмеження прав і свобод в армії...
Як гадаєш цього достатньо щоб хотіти виїхати в більш вільну країну?

Так їдь ... ти ж сам писав - на Пасху стопудово в СЗЧ піду

І що ?
Ти натриндів і нікуди не пішов

PS. Оце у тебе сповідь вийшла.
Ти промосковитське-комуняцьке-регіональне )

Про труси-хрестик навіть писати не буду, бо піп-комуняка - це вже щось нереальне )

Для особо одарьонних серед нєдоразвітих. Я не піп.
Те що я проти комуністів не значить що їх треба забороняти. Закривши вихід пари через вибори для виборців ригів Ви спонукали їх до майданів а потом і сєпарства.
Про те що я не в сзч? :lol:
Я не натриндів, провірив там все готово я передумав.
Но ту роботу що я виконував до того, я не роблю. Тепер я теж до служби ставлюсь як більшість кадрових.
Якшо можна забиваю хєр якшо не можно тяну рєзіну.
Шо характєрно. Платять навіть трохи більше :lol:
так шо про службу це ти успіху чірікай , він хлопець прямий любить гримати дверима.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 17:34

  pesikot написав:

Мовчи про "я з двадцятки церкви", якщо ти не піп
мені з тобою теж все зрозуміло) ти ні в церкві не рубаєш ні в війні. Про 20ку взяв би тай почитав шось безбожнику, ти в церковній організації розумієшси як вовк на звіздах, попа взагалі до 20ки не варто допускати.
То шо там про програму скорочення населення? розкажеш як сталось такий обвал з часів януковича?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 17:41

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Но постановка вопроса у вас с Успіхом верная. unicdima свои личные данные (в т.ч. УБД) не выкладывал
1. Так в тому то і справа - якщо б Унікдіма виклав своє убд і тоді вимагав би від мене і Бандерлога зробити аналогічно - це інше питання.
А отак просто - "бо я хочу! Покажіть мені!"
А хто він такий? Кому показувати?
Може він кремлівський хробак замаскований?😁
2. Та і я вже тут викладав своє убд разом з медалями! І Денік - теж після мене виклав своє.
Може десь в архівах форуму воно і є збережене.
БЕЗКОШТОВНО!

я десь рік тому викладав і для мене немає ніяких проблем викласти знову
Зображення
придумай ще якусь відмазку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 17:47

Колюча правда!

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти вже і жіночок в "ухилянти" записав

Коли дійдемо до московитських 146% ? ))

добре, давай свої цифри. Скільки процентів в Україні добровільно готові воювати?
:mrgreen: Оце класне питання!
Я всім будівельникам і їх подібним адресував би це питання!

Бо виявиться, що готові ДОБРОВІЛЬНО (без примусу, а саме ВІЛЬНО!!!) воювати 0,01%!
А якщо, безкоштовно(перестануть платити) - то виявиться, що 0,000000000000000000000000001%! :lol:

Як так?© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 17:49

Banderlog
У ригів не було майданів, там бидло возили за бабло, якби вожаків пересаджали бидло сиділо б по хатах. Риги при владі зробили б з усієї України губернію і ти бачу дуже засмучений що так не сталося.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 17:52

  Успіх написав:Оце класне питання!
Я всім будівельникам і їх подібним адресував би це питання!

Бо виявиться, що готові ДОБРОВІЛЬНО (без примусу, а саме ВІЛЬНО!!!) воювати 0,01%!
А якщо, безкоштовно(перестануть платити) - то виявиться, що 0,000000000000000000000000001%! :lol:

Як так?© :mrgreen:

Розказуй, де ховаєшся, коли в ТЦК був?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 17:53

  unicdima написав:
  Успіх написав:1. Так в тому то і справа - якщо б Унікдіма виклав своє убд і тоді вимагав би від мене і Бандерлога зробити аналогічно - це інше питання.
А отак просто - "бо я хочу! Покажіть мені!"
А хто він такий? Кому показувати?
Може він кремлівський хробак замаскований?😁
2. Та і я вже тут викладав своє убд разом з медалями! І Денік - теж після мене виклав своє.
Може десь в архівах форуму воно і є збережене.
БЕЗКОШТОВНО!

я десь рік тому викладав і для мене немає ніяких проблем викласти знову
Зображення
придумай ще якусь відмазку.


Долярчик, тебе зробили ... безкоштовно, без СМС та регістрацій

Твій хід ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 17:57

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

  unicdima написав:Брехло ти кончене
Для долпойопа ще раз кажу:
1. Фото мого убд має бути в архівах форуму!
2. Запитай/попроси модераторів, чи вони бачили, як я викладав фото свого убд?!(а вони то точно мають пам'ятати!)
В крайньому випадку - форумчан попроси...

Бо для невихованого ушльопка - тепер принципово можу викласти фото убд лише за гроші для дітей-сиріт!
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  #<1 ... 14279142801428114282>
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