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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14282142831428414285>
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:50

  Успіх написав:Тепер сиди і обтікай! :lol:
viewtopic.php?p=5699390#p5699390

Пиздобол, якби то було твоє то в тебе не було б проблем зараз його викласти.
Де ховаєшся?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:58

Water уважніше мій любознатєльний друже, ви ідете правильним путьом тільки одна з цифр чутка замазалась. Одна. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:04

  unicdima написав:
  Успіх написав:Тепер сиди і обтікай! :lol:
viewtopic.php?p=5699390#p5699390

Пиздобол, якби то було твоє то в тебе не було б проблем зараз його викласти.
Де ховаєшся?
ну я виклав і далі шо? Таких як я треба відпускати з армії?
На іще таке ж) https://ibb.co/cKs5QDkV
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 29 чер, 2025 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:07

Banderlog
То як там з роками ? чи то 2022, чи то 2023 ...

Чи то промосковський ... чи то прорегіоналів ... чи то прокомуняк ...

Чи то з буковини ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:09

  pesikot написав:Banderlog
То як там з роками ? чи то 2022, чи то 2023 ...

Чи то промосковський ... чи то прорегіоналів ... чи то прокомуняк ...

Чи то з буковини ...
хєряк з роками. Думаєш убд видавали одразу в воєнкоматі? В мене є такі в кого до цих пір не оформлено
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:14

  Успіх написав:
  pesikot написав:Долярчик, тебе зробили ... безкоштовно, без СМС та регістрацій

Твій хід ... )
В мене зображення в дописі унікдіми - НЕ відкривається!

То що там, щоб я розумів про що йдеться?

Там справді УБД, причому навіть ЗСУ (номер в/ч починається з А).
Щоправда видане аж в кінці 2023 року.
Враховуючи що подібні персонажі роблять собі УБД за 3 місяці - досі незрозуміло, звідки саме - з домашнього дивану чи вже із штабного крісла - писалися 2 роки назад повідомлення із закликами прострілювати коліна.
candle645
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:18

Зробив я вас всіх разом!©)))

  pesikot написав:Давай розкрите ...
Там "Захисник Вітчизни" у відкритому вигляді, мало?

Хочеш більше - 50Кгрн переказуй дітям-сиротам і буде тобі убд у розгорнутому вигляді!

А ні - то сиди і обтікай, обісранцю! :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:21

  unicdima написав:
  Успіх написав:Тепер сиди і обтікай! :lol:
viewtopic.php?p=5699390#p5699390

Пиздобол, якби то було твоє то в тебе не було б проблем зараз його викласти.
Де ховаєшся?

Да-лба-йоп ти! :mrgreen:
Відзнаки/медалі тобі мало?

Тож треба бути таким конченим ушльопком🤦🏻 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:22

  Успіх написав:А ні - то сиди і обтікай, обісранцю! :lol: :lol: :lol:

Обісранець у нас один ти

Який не показав УБД в розкритому вигляді

Який в СЗЧ, від того і обісрався )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:25

Навіть тут зекономили на марсіанських військових!

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Banderlog
То як там з роками ? чи то 2022, чи то 2023 ...

Чи то промосковський ... чи то прорегіоналів ... чи то прокомуняк ...

Чи то з буковини ...
хєряк з роками. Думаєш убд видавали одразу в воєнкоматі? В мене є такі в кого до цих пір не оформлено

До речі!
Мені(як і більшості моїм побратимам) убд видали із запізненням в один РІК!!!
Мали видати восени 2022, а видали в жовтні 2023!(на руки воно до мене потрапило взагалі в січні 2024!)
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  #<1 ... 14282142831428414285>
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