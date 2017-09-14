RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14283142841428514286>
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:26

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Banderlog
То як там з роками ? чи то 2022, чи то 2023 ...

Чи то промосковський ... чи то прорегіоналів ... чи то прокомуняк ...

Чи то з буковини ...
хєряк з роками. Думаєш убд видавали одразу в воєнкоматі? В мене є такі в кого до цих пір не оформлено

Напиздюнкав ?

Вмій визнати

Але ж, московит з "нашої церкви" ніколи не визнає, що набрехав

Бо ти - промосковитське-брехливе-прокомуняцьке-прорегіоналівське )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11513
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:28

  Успіх написав:Хочеш більше - 50Кгрн переказуй дітям-сиротам і буде тобі убд у розгорнутому вигляді!

Дорого!
Дмитрий хоть имя незамазанным оставил, а Вы то наверняка замажете все 😁

Нарисовать себе что ли удостоверение участника Куликовской битвы? 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8503
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6452 раз.
Подякували: 21584 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:28

pesikot
Обісрана ухилянтська піська кота, сиди і обтікай тихенько! :mrgreen:

Тож треба таке - щоб гамно не воювало, а свою смердючу ротяку відкривало? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:33

Все просто!©

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Хочеш більше - 50Кгрн переказуй дітям-сиротам і буде тобі убд у розгорнутому вигляді!

Дорого!
Дмитрий хоть имя незамазанным оставил, а Вы то наверняка замажете все 😁

Нарисовать себе что ли удостоверение участника Куликовской битвы? 😁

А як не замажу ім'я - Ви готові переказати 50Кгрн для дітей сиріт?

А медалі?
Яку цифру хочете, щоб я написав на папірці і поклав на них?

Всього лиш 50Кгрн - і Ваші бажання здійсняться! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:41

pesikot
дурне якесь. Нічого я не брехав. Смисл мені брехати тобі?
Убд не так скоро оформляється як ти думаєш. Особливо для тих хто ділом занятий. В мене першими отримали мпз, а потом офіцери з ткп. Повторюю іще раз, є такі яким з травня 23 не оформили до цих пір.
А є такі хто за пару днів командіровки мають посвідчення. Но оформляється воно теж не день.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:45

Шах і мат!©

Banderlog
Та що ти пояснюєш тим обісранцям?))
Вони обісрались і сидять - обтікають :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:46

  Успіх написав:pesikot
Обісрана ухилянтська піська кота, сиди і обтікай тихенько! :mrgreen:

Тож треба таке - щоб гамно не воювало, а свою смердючу ротяку відкривало? :mrgreen:

Долярчик ... до цього я був впевнений, що ти був в ЗСУ три роки

А зараз, я впевнений, що ти там був, але дуже недовго

Бо ти, дурник, палишься на хамстві і дрібницях

Якби ти не хамив, ще б зійшов за вояка в ЗСУ
Але ти нахамив

То як тобі в СЗЧ, гімно хамливе ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11513
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:47

  Banderlog написав:Water уважніше мій любознатєльний друже, ви ідете правильним путьом тільки одна з цифр чутка замазалась. Одна. :lol:

А, ну то на краще, най так і буде. :lol:
Water
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:47

  Успіх написав:pesikot
Обісрана ухилянтська піська кота, сиди і обтікай тихенько! :mrgreen:

Тож треба таке - щоб гамно не воювало, а свою смердючу ротяку відкривало? :mrgreen:
та не прикривай ти його, хай смердить)
Тут люди тож не дурні.
Зараз мене Дмитро цікавить. Він правда думає що православні не воюють? Странно... чи може росіян в армії не зустрічав? В мене за цей час 2 начштаба бригади були російськомовними.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 19:50

  unicdima написав:
  flyman написав:та погані для них новини

хай цей черговий пиздобол розкаже як наша влада може зупинити війну?


Є три варіанти зупинки війни:
1. Перемога - облога Москви, штурм бункера путіна...
2. Поразка і капітуляція - як було це вже в історії з УНР.
3. Не дуже вигідна, з територіальними втратами, але домовленість.
Замасковані під незламників агенти кремля (і не тільки вони) називають саме цей, третій варіант капітуляцією, бо їм потрібно довоювати країну до варіанту два.

Від варіанту 3 - хорошої пропозиції Трампа зевлада відмовилась.
То ж залишились перших два.
Враховуючи наші проблеми з союзниками, з потужною дипломатією, з корупцією, зі зброєю, з мобресурсом... як думаєш, перший варіант реальний?
Schmit
 
Повідомлень: 5070
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14283142841428514286>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 103391
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 282096
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 941045
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.