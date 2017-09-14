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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:09
pesikot написав:
Так каже Святе писання, яке ти не читав
Бо у тебе "наша церква" і "святе писання" - то різні речі
"ваша церква" до релігії не має жодного відношення
Як і ти до релігії не маєшь жодного відношення
та отвянь черешня) ще безбожник мені буде розказувати про церкву.) Ти про церкву не знаєш нічого. Там написано що своє убд з 22р вже отримав, а не в 22му. )
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:24
Сибарит написав: Успіх написав:
Яку цифру хочете, щоб я написав на папірці і поклав на них?
Зачем это мне?
Во-первых, Я Вам верю.
во-вторых, если бы не верил, эти фотки ничего бы не доказали, даже при всех открытых данных. Все равно не было бы известно, что это все Ваше, а не дали подержаться.
ЗЫ Я плохо понимаю, кто кому и зачем что-то доказывает?
дмитру доказую щоб знав що песікоти йому лапшать. Мене ці диванні борці за останню вербу бісять даж більше ніж борці проти церкви. Но якщо воно ще і 2 в одному... он Діма пише що всіх наших попів треба саджати бо вони з фсб. А томосівці звідки взялись? Їх з ватикану прислали? Дмитро Ви в курсі що Шоколадний організовував партію регіонів і був дияконом в московському патріархаті до того як здобув томос? Ви в курсі що київський патріархат не приєднався до томосу?
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:31
ЛАД написав:
Как по мне, использование F-16 против шахедов...
В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов.
Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.
Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:39
Schmit написав:
Є три варіанти зупинки війни:
1. Перемога - облога Москви, штурм бункера путіна...
2. Поразка і капітуляція - як було це вже в історії з УНР.
3. Не дуже вигідна, з територіальними втратами, але домовленість.
Замасковані під незламників агенти кремля (і не тільки вони) називають саме цей, третій варіант капітуляцією, бо їм потрібно довоювати країну до варіанту два.
Від варіанту 3 - хорошої пропозиції Трампа зевлада відмовилась.
То ж залишились перших два.
Враховуючи наші проблеми з союзниками, з потужною дипломатією, з корупцією, зі зброєю, з мобресурсом... як думаєш, перший варіант реальний?
Тут конкретно це брехло розказує, що то українська влада не хоче кінця війни.
"хороша" пропозиція Трампа була погодитись на всі забаганки путіна, тобто здати всі чотири області. А це значить здати мільйони населення та дати російській армії перейти Дніпро, що призведе до наступного наступу і окупації вже любої території яку вони захочуть.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:49
unicdima написав: Schmit написав:
Є три варіанти зупинки війни:
1. Перемога - облога Москви, штурм бункера путіна...
2. Поразка і капітуляція - як було це вже в історії з УНР.
3. Не дуже вигідна, з територіальними втратами, але домовленість.
Замасковані під незламників агенти кремля (і не тільки вони) називають саме цей, третій варіант капітуляцією, бо їм потрібно довоювати країну до варіанту два.
Від варіанту 3 - хорошої пропозиції Трампа зевлада відмовилась.
То ж залишились перших два.
Враховуючи наші проблеми з союзниками, з потужною дипломатією, з корупцією, зі зброєю, з мобресурсом... як думаєш, перший варіант реальний?
Тут конкретно це брехло розказує, що то українська влада не хоче кінця війни.
"хороша" пропозиція Трампа була погодитись на всі забаганки путіна, тобто здати всі чотири області. А це значить здати мільйони населення та дати російській армії перейти Дніпро, що призведе до наступного наступу і окупації вже любої території яку вони захочуть.
Варіант від Трампа був по ЛБЗ, ЗАЕС під управлінням США, і Трамп визнавав Крим. Ось і вся "капітуляція".
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Додано: Нед 29 чер, 2025 20:51
Сибарит написав: ЛАД написав:
Как по мне, использование F-16 против шахедов...
В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов.
Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.
Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.
Не буду искать, но по сообщениям о гибели лётчика и по комментариям, так понимаю, речь идёт именно о работе по шахедам. И "сім повітряних цілей", сбитых F-16, очень вряд ли ракеты.
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Додано: Нед 29 чер, 2025 21:03
ЛАД написав:
Не буду искать, но по сообщениям о гибели лётчика и по комментариям, так понимаю, речь идёт именно о работе по шахедам. И "сім повітряних цілей", сбитых F-16, очень вряд ли ракеты.
В сообщениях воздушные цели.
Ценность комментариев можно оценить по комментарию перед Вашим. (Уже исчезло).
Ракет было запущено порядка полусотни. Было по чему работать.
Ну и работа по шахедам тоже может быть целесообразной. При определенных условиях.
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