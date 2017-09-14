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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14285142861428714288>
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:24

  flyman написав:Варіант від Трампа був по ЛБЗ, ЗАЕС під управлінням США, і Трамп визнавав Крим. Ось і вся "капітуляція".

це він тобі сам сказав? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:26

  candle645 написав:...........
Теж сподіваюсь що і в нього і в його дружини все добре, і найбільшою проблемою є легка форма Стокгольмського синдрому.
Это у кого " Стокгольмский синдром"
У Фриза?
Вы у него усмотрели симпатию и/или сочувствие агрессору?
Имейте совесть!
Или вы её уже поимели?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:28

Трішки не по темі

Наземні роботизовані комплекси "ЛЕГІТ" були розроблені спільно операторами та інженерами UAV CYCLONE group у співпраці з інженерами DIU Legion Support. Вони виконують завдання з розвідки, доставляють вантажі та боєприпаси, евакуюють поранених, здійснюють вогневу підтримку
https://unn.ua/news/ukraina-rozpochala- ... ykh-potreb
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:30

  Banderlog написав:
  unicdima написав:
  Успіх написав:Тепер сиди і обтікай! :lol:
viewtopic.php?p=5699390#p5699390

Пиздобол, якби то було твоє то в тебе не було б проблем зараз його викласти.
Де ховаєшся?
ну я виклав і далі шо? Таких як я треба відпускати з армії?
На іще таке ж) https://ibb.co/cKs5QDkV

Це не конкретно до Бандерлога , а до усіх наступних які будуть викладати ряд правил:
1) перше і найголовніше треба поряд прикладати лінійку! :mrgreen:
2) ще є таке поняття як Сигна , тобто на задньому фоні має бути листочок з нікнеймом того хто запитував ( для такого то) і датою,
P.S. взагалі вчіться у дівчат , ви думаєте легко одночасно сфотографувати в один кадр , так ото ж бо й воно
P.P.S. Бо без вищевказаного на просторах інтернету можна знайти багато різних фото
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:30

  Water написав:......
UPD: Модери, поремонтуйте цей пошук, чи грошей нема?
viewtopic.php?p=5831856#p5831856

Не поделитесь, как вы находите посты при неработающем поиске?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:38

  Water написав:Наземні роботизовані комплекси "ЛЕГІТ" були розроблені спільно операторами та інженерами UAV CYCLONE group у співпраці з інженерами DIU Legion Support. Вони виконують завдання з розвідки, доставляють вантажі та боєприпаси, евакуюють поранених, здійснюють вогневу підтримку
https://unn.ua/news/ukraina-rozpochala- ... ykh-potreb
Посмотрим, как они покажут себя в жизни.
Но там дальше не менее (скорее, более) интересная информация:
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, шо Україна розробила план системних далекобійних операцій та законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів. Це дає змогу здійснювати високоточні удари по важливих цілях на російській території.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:38

  yama написав:
  Banderlog написав:
  unicdima написав:Пиздобол, якби то було твоє то в тебе не було б проблем зараз його викласти.
Де ховаєшся?
ну я виклав і далі шо? Таких як я треба відпускати з армії?
На іще таке ж) https://ibb.co/cKs5QDkV

Це не конкретно до Бандерлога , а до усіх наступних які будуть викладати ряд правил:
1) перше і найголовніше треба поряд прикладати лінійку! :mrgreen:
2) ще є таке поняття як Сигна , тобто на задньому фоні має бути листочок з нікнеймом того хто запитував ( для такого то) і датою,
P.S. взагалі вчіться у дівчат , ви думаєте легко одночасно сфотографувати в один кадр , так ото ж бо й воно
P.P.S. Бо без вищевказаного на просторах інтернету можна знайти багато різних фото

так да - я там раньше "свое" выложил :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:39

  ЛАД написав:
  Water написав:......
UPD: Модери, поремонтуйте цей пошук, чи грошей нема?
viewtopic.php?p=5831856#p5831856

Не поделитесь, как вы находите посты при неработающем поиске?

не поверите, но гугл :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:43

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:......
UPD: Модери, поремонтуйте цей пошук, чи грошей нема?
viewtopic.php?p=5831856#p5831856

Не поделитесь, как вы находите посты при неработающем поиске?

не поверите, но гугл :)

Саме простіше звісно гугл.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:43

  ЛАД написав:
  candle645 написав:...........
Теж сподіваюсь що і в нього і в його дружини все добре, і найбільшою проблемою є легка форма Стокгольмського синдрому.
Это у кого " Стокгольмский синдром"
У Фриза?
Вы у него усмотрели симпатию и/или сочувствие агрессору?

Намагання виправдати дії тих, хто відмовляв йому в можливості бути поруч із хворою дружиною та надати відпустку коли він був їй вкрай необхіден.
І подальші відгуки вже після демобілізації про спілкування із ТЦК в тоні "пристойно виконали мінімум своєї роботи, яку зобов"язані виконати для мене-ветерана - тому супер-молодці".
candle645
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