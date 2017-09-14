Додано: Пон 30 чер, 2025 09:43

Бетон написав: Десятый раз спрашиваю, Флер и другие потужники. Когда развалится росия? На следующей неделе или через? Десятый раз спрашиваю, Флер и другие потужники. Когда развалится росия? На следующей неделе или через?

Думки одного експерта з цього приводу:1. *Вы можете любить меня или ненавидеть...Но спросите себя сами...Если на 3+ году... РФ не смогла даже проглотить то, что укусила без боя в 22-м... и как заинька... после утраты экономики и социума... стратегического позора... вступления даже Финляндии и Швеции в НАТО и превращения Балтики во внутреннее море НАТО... после деградации авиации и финансов...Готова говорить даже с "нелегитимной" по их пропаганде властью Украины о... мире...Кормит своих "пыжиков" победами над безымянными селами... уже четвертый год...То кто поперхнулся?Знаю... многим, кто ставил на РФ это не понравится... Но... ответьте сами на эти ваприсы... только честно...*2. *Буду краток ... любой мир на ТЕКУЩИХ позициях... будет стратегической победой Украины... и я ВСЯЧЕСКИ это приветствую... при всей внешней зрадности...Жду чтоб РФ согласилась...Если то, что было ночью - это все... то РФ лучче капитулировать сейчас...*3. *Если то, что было ночью - это даже пусть 60% от возможностей РФ... то мой добрый совет Путину - сдавайся на условиях Минска-3 пока предлагают...Теперь я абсолютно уверен в Перфокарте РФ...Либо они оглушают Украину... чем-то не очень хорошим... либо писта тому кремлю с их РыФы...Можете отписаться... но Перфокарту это уже не изменит.Завтра ТОЧКА коридора принятия решений... Бифуркация будет пройдена...И никто и никак не сможет изменить Перфокарту.Лучше б РФ сегодня не показывала эту "ийяхуляцуию"... хня. Так хоть интрига была...*4. *Чат:Какая точка бифуркации? Ползучее наступление и стратегия истощения... По-моему, ничего не поменяется ни завтра, ни послезавтра... И да, ядерки никакой, конечно, не будет, что можно было бы назвать точкой бифуркации...Игумен:Ну да... это лучший вариант для авторов сценария... в перспективе 2 лет от РФ останутся только голодные башни...Я приветствую такой сценарий для них... Это и есть Перфокарта...А Бифуркация - это принятие решений о будущем...Либо оглушение Украины либо писта РФ... )))*5. *Без всеобщей мобилизации задача для РФ нерешаемая...Я думаю, что решат 2 года тянуть кота за хвост, а там и пенсия на горизонте...*____________________________Якщо кратко:- протягом 2-х років рфія отримає поразку;- але нікуди вона не дінеться, залишиться;- Україні теж непереливки.., точка неповернення пройдена. Хто залишиться має обрати: або з усіма "дружно в ногу" (іспіть воду с колодца і стать таким же, как все), або поїхати, або померти.Здійсниться чи ні покаже час.