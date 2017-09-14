"Війна нас не зупинила.
Нас зупинила податкова"
Сильні слова заправки авантаж.
Багато пояснює
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Додано: Пон 30 чер, 2025 08:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Війна нас не зупинила.
Нас зупинила податкова"
Сильні слова заправки авантаж.
Багато пояснює
Додано: Пон 30 чер, 2025 08:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Десятый раз спрашиваю, Флер и другие потужники. Когда развалится росия? На следующей неделе или через?
Додано: Пон 30 чер, 2025 08:57
Додано: Пон 30 чер, 2025 09:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Минулі тижні поїздив по Карпатах-Львову. Як і пів року тому, на блок-постах по десять поліцаїв і військових, всі втикають в телефони, ніде нікого не зупиняють. Три зміни + 2-3 авто на кожну зміну на кожний блок-пост мабуть не дешево обходяться в масштабах країни. Який сенс їх тримати - не зрозуміло. В Карпатах народу повно. Буковелі-Яремчі заповнені курортниками. ТЦК не бачив, тривог не чутно. Львів заповнений юрбами приїзджих. В старому центрі натовпи п'ють-їдять. На парковці Львів-арени збираються десятки авто, дрифтують, курять кальяни. ТРЦ повні народу. Взимку у Львові бачив багато військових. Зараз десь пощезли всі. Війна не відчувається
Додано: Пон 30 чер, 2025 09:43
Думки одного експерта з цього приводу:
1. *Вы можете любить меня или ненавидеть...
Но спросите себя сами...
Если на 3+ году... РФ не смогла даже проглотить то, что укусила без боя в 22-м... и как заинька... после утраты экономики и социума... стратегического позора... вступления даже Финляндии и Швеции в НАТО и превращения Балтики во внутреннее море НАТО... после деградации авиации и финансов...
Готова говорить даже с "нелегитимной" по их пропаганде властью Украины о... мире...
Кормит своих "пыжиков" победами над безымянными селами... уже четвертый год...
То кто поперхнулся?
Знаю... многим, кто ставил на РФ это не понравится... Но... ответьте сами на эти ваприсы... только честно...*
2. *Буду краток ... любой мир на ТЕКУЩИХ позициях... будет стратегической победой Украины... и я ВСЯЧЕСКИ это приветствую... при всей внешней зрадности...
Жду чтоб РФ согласилась...
Если то, что было ночью - это все... то РФ лучче капитулировать сейчас...*
3. *Если то, что было ночью - это даже пусть 60% от возможностей РФ... то мой добрый совет Путину - сдавайся на условиях Минска-3 пока предлагают...
Теперь я абсолютно уверен в Перфокарте РФ...
Либо они оглушают Украину... чем-то не очень хорошим... либо писта тому кремлю с их РыФы...
Можете отписаться... но Перфокарту это уже не изменит.
Завтра ТОЧКА коридора принятия решений... Бифуркация будет пройдена...
И никто и никак не сможет изменить Перфокарту.
Лучше б РФ сегодня не показывала эту "ийяхуляцуию"... хня. Так хоть интрига была...*
4. *Чат:
Какая точка бифуркации? Ползучее наступление и стратегия истощения... По-моему, ничего не поменяется ни завтра, ни послезавтра... И да, ядерки никакой, конечно, не будет, что можно было бы назвать точкой бифуркации...
Игумен:
Ну да... это лучший вариант для авторов сценария... в перспективе 2 лет от РФ останутся только голодные башни...
Я приветствую такой сценарий для них... Это и есть Перфокарта...
А Бифуркация - это принятие решений о будущем...
Либо оглушение Украины либо писта РФ... )))*
5. *Без всеобщей мобилизации задача для РФ нерешаемая...
Я думаю, что решат 2 года тянуть кота за хвост, а там и пенсия на горизонте...*
____________________________
Якщо кратко:
- протягом 2-х років рфія отримає поразку;
- але нікуди вона не дінеться, залишиться;
- Україні теж непереливки.., точка неповернення пройдена. Хто залишиться має обрати: або з усіма "дружно в ногу" (іспіть воду с колодца і стать таким же, как все), або поїхати, або померти.
Здійсниться чи ні покаже час.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 30 чер, 2025 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 чер, 2025 10:40
Багато букв, але яка шикарна картина. Тому вся цілком, бо з пісні слів не викинеш:
*А по друге... прошу відкрити мапу... будемо насолоджуватись не пророцтвами про Перфокарту РФ...
Сперва находим Сирию... и под революционные Турецкие марши вспоминаем события там... пока звучит турецкий марш, переводим взгляд на Турцию и сразу на... Нахичивань... потом по Зангезуру проходим Армению и идем к основной части Азербайджана, откуда сразу попадаем в подбрюшье РФ... Кавказ...
Вспоминаем слова Чаплыги когда все свершилось в Сирии... о том, что цель - Кавказ... через Турцию, а Турция - Азербайджан... ну и Армению пристегнуть...
Вспоминаем где был Пашинян и о чем говорил в Анкаре? А... Зангезур...
Вспоминаем чем занят Пашинян сейчас? А... выталкиванием РФ с энергорынка Армении... и еще чем? А... выпиливанием фронды РФ внутри...
А что происходит на Кавказе у РФ... а... спешат... Путин принимает 17-ти летнего наследника, который женится... а еще там шерстят "ненадежных" местных чиновников топ ранга... винизапна... спешат...
А теперь к новостям...
Министр иностранных дел Армении НЕ приедет на заседание совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет в понедельник в Киргизии...
Тем временем...
В Азербайджане "отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России"...
Чуть ранее РФ решила надавить на Азербайджан (с целью упреждения видимо) через диаспоры... перегнули... Азербайджан выразил протест... МИД РФ в ответ нахамил... в ответ Алиев запустил по ТВ Азербайджана цикл антироссийских передач... и это только верхушка айсберга.
Ну вот, Падаваны... теперь Вы лично и воочию убедились в том, что все, что не пророчит Михаил - неизбежно воплощается в Перфокартах... особенно когда это касается прямого пути "Ножа в подбрюшье РФ" из Сирии в Кавказ... британскими руками Турции при полном одобрении США и помощи...
Дело за малым... подготовить "срыв" ЦА с русской резьбы... Это около года максимум... Казахстан - локомотив... К тому моменту будет готов коридор Сирия-Кавказ... и тогда можно одновременно лупить по трем точкам: Кавказ-Балтика-ЦА...
Норги начали готовить Шпицберген... Шведы и Финны не отстают...
Задача - не дать РФ выпрыгнуть с Украины и убаюкивать Трампом... пока США все выстраивают...
При этом важно содействовать Путину в "мягкой" посадке экономики РФ - тут важна роль США и Британии...
Доклад окончен... а теперь по мелочам...* (С)
Додано: Пон 30 чер, 2025 10:48
Новітня історія, яку не можна забувати, бо коротка пам'ять - чи не головна біда мудрого наріду, яка щоразу приводить країну до катастрофи.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 30 чер, 2025 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 чер, 2025 10:48
Додано: Пон 30 чер, 2025 10:59
Вкажіть в цьому багатослів'ї те, за що спонсорував би Медведчук.
"Один чіткий пункт" тільки не вигадуйте.
Просто вкажіть.
Комедія.
Одні голосять про спонсорство Єрмака, друга - про Медведчука.
І якщо на першого отой блогер часто посилається, то які підстави у других залишається таємницею.
Прізвище не називаю.
Бо значення має думка-бачення, текст.
Милота - це рефлексія на автора, а не на текст.
Обгорюванню підлягають предмети тексту, а не а-ля бабцьо-під'їздне - автор тексту.
Щоб турбо- не рефлексили на автора, тому і не називаю його.
Але))) все рівно зрефлексила. Ось це дійсно милота..
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