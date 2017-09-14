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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 чер, 2025 12:41
detroytred написав:
stm
Все, як завжди, голослівно відрефлексувала і злилась тихенько, щоб потім знов вистрибнути, як в ні в чому не бувало.
Що "один чіткий пункт" вже скільки тижнів чекаю; що тепер чекатиму хоч одне твердження, за яке спонсорував би Медведчук Чаплигу, в отому багатослів'ї - *Пн 30 июн, 2025 09:40 Багато букв, але яка шикарна картина. *
Ну і без пояснень залишилась мила комедія з цирку потреби назвати прізвище блогера, яке вже вказано на початку третього абзацу в самому тексті.
Це як в анекдоті про тестове питання з географії:
"Назвіть велику руську ріку в честь якої названо автомобіль Волга."
Так і в стм: "вкажіть піп Чаплиги, який згадано в тексті з многабукафф".
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Додано: Пон 30 чер, 2025 12:56
detroytred написав:
stm
Все, як завжди, голослівно відрефлексувала і злилась тихенько, щоб потім знов вистрибнути, як в ні в чому не бувало.
Що "один чіткий пункт" вже скільки тижнів чекаю; що тепер чекатиму хоч одне твердження, за яке спонсорував би Медведчук Чаплигу, в отому багатослів'ї - *Пн 30 июн, 2025 09:40 Багато букв, але яка шикарна картина. *
Ну і без пояснень залишилась мила комедія з цирку потреби назвати прізвище блогера, яке вже вказано на початку третього абзацу в самому тексті.
То добре що багатотексту то лише Чаплина і Детройт. Далі, чому Чаплига нафіг всрався Єрмаку розбираємо. На мій погляд, Єрмак це фігура яка назначає міністерські портфелі (не всі але бажає більшого), та має Єдиний марафон і Телеграм Труха. Подивіться на обхват аудиторії цих механізмів і порівняйте з Чаплигою. Якщо взмозі.
ПС: Я дивилася цікаву жінку українку яка веде пізнавальний канал про Україну виключно англійською мовою. Їй років до 30. І що її і мене вразило, то питання іноземців (не одного) "do you speak soviet?" Їй було складно донести що "ні, ми не сов'єт". До чого я, я можу сказати що ЛАД може спик сов'єт, але з ним можливо працювати. Ви, Детройт, нот спик, ю ар сов'єт ))) там нічого вже не спрацює. Це не наїзд, це те що я називаю людина яка у теперішньому живе і буде жити минулим. Мені шкода свого часу кожен раз коли я вам пишу )))
Востаннє редагувалось stm
в Пон 30 чер, 2025 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 12:56
Banderlog написав: unicdima написав: Banderlog написав:
unicdima
Звідки ти знаєш на що була згодна росія?
Давай спочатку визначимось на що згодна Україна.
На вступ в нато і дотації з заходу в нашу економіку? А іще добре б розвал росії?:lol: це не фантазії?
Ти бачу часто в коматозі, це вони самі постійно наголошують.
Трамп чмо яке реально сситься путіна, він навпаки знімає санкції з росії і ще ні разу не зробив щось на користь Україні у війні.
прийди в себе, з чого ти рішив що трамп щось винен Украні? Йому на нас плювати
.
Так , але його папередники винудили/купили правління України і знищили ядерну і інше озброєння, вони дали старт цьому свавіллю рф.
Не балакали би про вступ України до НАТО і не прийняли , роздрочили рф і усралися..., не було би війни.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 12:59
flyman написав:
Це як в анекдоті про тестове питання з географії:
"Назвіть велику руську ріку в честь якої названо автомобіль Волга."
Так і в стм: "вкажіть піп Чаплиги, який згадано в тексті з многабукафф".
Пам'ятаю що ви полюбляєте Чаплигу і українську мову. То дуже смішно, як на мене. Я ж блондинко, у мене своє бачення, як і має бути )
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Додано: Пон 30 чер, 2025 13:11
stm написав: detroytred написав:
stm
Все, як завжди, голослівно відрефлексувала і злилась тихенько, щоб потім знов вистрибнути, як в ні в чому не бувало.
Що "один чіткий пункт" вже скільки тижнів чекаю; що тепер чекатиму хоч одне твердження, за яке спонсорував би Медведчук Чаплигу, в отому багатослів'ї - *Пн 30 июн, 2025 09:40 Багато букв, але яка шикарна картина. *
Ну і без пояснень залишилась мила комедія з цирку потреби назвати прізвище блогера, яке вже вказано на початку третього абзацу в самому тексті.
То добре що багатотексту то лише Чаплина і Детройт. Далі, чому Чаплига нафіг всрався Єрмаку розбираємо. На мій погляд, Єрмак це фігура яка назначає міністерські портфелі (не всі але бажає більшого), та має Єдиний марафон і Телеграм Труха. Подивіться на обхват аудиторії цих механізмів і порівняйте з Чаплигою. Якщо взмозі.
ПС: Я дивилася цікаву жінку українку яка веде пізнавальний канал про Україну виключно англійською мовою. Їй років до 30. І що її і мене вразило, то питання іноземців (не одного) "do you speak soviet?" Їй було складно донести що "ні, ми не сов'єт". До чого я, я можу сказати що ЛАД може спик сов'єт, але з ним можливо працювати. Ви, Детройт, нот спик, ю ар сов'єт ))) там нічого вже не спрацює. Це не наїзд, це те що я називаю людина яка у теперішньому живе і буде жити минулим. Мені шкода свого часу кожен раз коли я вам пишу )))
Знов про що завгодно, окрім вказаних предметів.
Аби я по полицях розкладав ваші чергові дурниці, забувши попередні.
Розкладу, то нові висунуте.
Кажу ж: секта... тупо висувай в бік опонента своє нове і нове ...
Нехай спростовує.
Комедія: Єрмак вам був наведений в якості показу такого ж голослів'я, як і у вас з Медведчуком.
Блондинка внутрішньо ви дійсно справжня...
Це корінець.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 13:14
Vadim_ написав:
Не балакали би про вступ України до НАТО і не прийняли , роздрочили рф і усралися..., не було би війни.
обіцяти не значить женитись.
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Banderlog
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