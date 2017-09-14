stm написав:

detroytred написав: stm

Все, як завжди, голослівно відрефлексувала і злилась тихенько, щоб потім знов вистрибнути, як в ні в чому не бувало.

Що "один чіткий пункт" вже скільки тижнів чекаю; що тепер чекатиму хоч одне твердження, за яке спонсорував би Медведчук Чаплигу, в отому багатослів'ї - *Пн 30 июн, 2025 09:40 Багато букв, але яка шикарна картина. *

Ну і без пояснень залишилась мила комедія з цирку потреби назвати прізвище блогера, яке вже вказано на початку третього абзацу в самому тексті. stmВсе, як завжди, голослівно відрефлексувала і злилась тихенько, щоб потім знов вистрибнути, як в ні в чому не бувало.Що "один чіткий пункт" вже скільки тижнів чекаю; що тепер чекатиму хоч одне твердження, за яке спонсорував би Медведчук Чаплигу, в отому багатослів'ї - *Пн 30 июн, 2025 09:40 Багато букв, але яка шикарна картина. *Ну і без пояснень залишилась мила комедія з цирку потреби назвати прізвище блогера, яке вже вказано на початку третього абзацу в самому тексті.

То добре що багатотексту то лише Чаплина і Детройт. Далі, чому Чаплига нафіг всрався Єрмаку розбираємо. На мій погляд, Єрмак це фігура яка назначає міністерські портфелі (не всі але бажає більшого), та має Єдиний марафон і Телеграм Труха. Подивіться на обхват аудиторії цих механізмів і порівняйте з Чаплигою. Якщо взмозі.ПС: Я дивилася цікаву жінку українку яка веде пізнавальний канал про Україну виключно англійською мовою. Їй років до 30. І що її і мене вразило, то питання іноземців (не одного) "do you speak soviet?" Їй було складно донести що "ні, ми не сов'єт". До чого я, я можу сказати що ЛАД може спик сов'єт, але з ним можливо працювати. Ви, Детройт, нот спик, ю ар сов'єт ))) там нічого вже не спрацює. Це не наїзд, це те що я називаю людина яка у теперішньому живе і буде жити минулим. Мені шкода свого часу кожен раз коли я вам пишу )))